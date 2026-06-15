Selon le journaliste français Romain Molina, la Fédération tunisienne de football (FTF) n’a pas tardé à réagir : le contrat de Lamouchi a été résilié dès le coup de sifflet final.

La sélection nord-africaine a subi une rencontre à sens unique, l’attaque suédoise franchissant sa défense avec une facilité déconcertante. La défaite 5-1, l’une des plus lourdes de l’histoire tunisienne dans la compétition, a poussé l’instance dirigeante à réagir avec fermeté. Le scénario du match, aggravé par la réalisation de Yasin Ayari contre le pays natal de son père, a finalement scellé le sort de la Tunisie.











