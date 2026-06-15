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La Tunisie s'apprête à limoger son sélectionneur après une défaite humiliante face à la Suède lors de son premier match de Coupe du monde
Réaction des Carthage Eagles après leur lourde défaite contre la Suède
Selon le journaliste français Romain Molina, la Fédération tunisienne de football (FTF) n’a pas tardé à réagir : le contrat de Lamouchi a été résilié dès le coup de sifflet final.
La sélection nord-africaine a subi une rencontre à sens unique, l’attaque suédoise franchissant sa défense avec une facilité déconcertante. La défaite 5-1, l’une des plus lourdes de l’histoire tunisienne dans la compétition, a poussé l’instance dirigeante à réagir avec fermeté. Le scénario du match, aggravé par la réalisation de Yasin Ayari contre le pays natal de son père, a finalement scellé le sort de la Tunisie.
- AFP
Des tensions dans les vestiaires entraînent un départ
Si les résultats sportifs ont été le principal facteur de son limogeage, des tensions importantes couvaient en coulisses au sein du vestiaire.
En comptant tous les compétitions, le mandat de Lamouchi s’achève après seulement cinq rencontres sur le banc. Le manque de cohésion entre le staff technique et l’effectif aurait rendu sa position intenable dès que la pression de la scène internationale s’est fait sentir.
Kebaier devrait prendre les commandes pour la rencontre face au Japon.
Pour redresser la barre, les Aigles de Carthage devraient bientôt faire appel à un visage familier. L’ancien sélectionneur Mondher Kebaier est en pole position pour reprendre les rênes de manière intérimaire, alors que l’équipe se prépare pour un match décisif contre le Japon le 20 juin.
Toutefois, selon certaines sources, l’ancienne star de Sunderland et de la Tunisie, Wahbi Khazri, figurerait aussi parmi les candidats à ce poste.
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La Tunisie fait son entrée dans l’histoire de la Coupe du monde
En procédant à un changement en plein tournoi, la Tunisie a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde 2026 d’une manière qu’elle aurait préféré éviter. Lamouchi devient ainsi le premier sélectionneur officiellement limogé alors que l’épreuve bat encore son plein, ce qui souligne l’ampleur de la déception de la fédération à l’égard du technicien français.
Estimant qu’il n’y avait plus d’issue sous la direction actuelle, la fédération a décidé d’agir avant le deuxième match de la phase de groupes. La tâche des Aigles de Carthage s’annonce néanmoins ardue : après leur confrontation avec le Japon, ils devront conclure la phase de groupes face aux Pays-Bas.