Tasos Douvikas, héros de la victoire de la Grèce, a exprimé sa joie après avoir propulsé de la tête, à la 95e minute, le ballon au fond des filets pour offrir un succès 2-1 contre la Serbie à Belgrade. Entré en jeu dans le cadre du système offensif à deux mis en place en fin de match par Ivan Jovanovic, l'attaquant de Côme a surgi plus haut que tout le monde dans la surface pour reprendre le centre de Kostas Tsimikas.

L'ouverture du score précoce d'Andrija Zivkovic, dès la 4e minute, avait d'abord permis à la Serbie de prendre l'avantage au stade Rajko-Mitic.

Cependant, l'égalisation de Christos Tzolis en seconde période a préparé le terrain pour l'intervention décisive de Douvikas en toute fin de match.