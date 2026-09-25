MN Press Photo
Traduit par
« La troisième place n’est pas notre objectif ! » : Tasos Douvikas s’exprime après le but victorieux de la Grèce à la 95e minute à Belgrade
Douvikas inscrit de la tête le but de la 95e minute pour sceller une remontée spectaculaire
Tasos Douvikas, héros de la victoire de la Grèce, a exprimé sa joie après avoir propulsé de la tête, à la 95e minute, le ballon au fond des filets pour offrir un succès 2-1 contre la Serbie à Belgrade. Entré en jeu dans le cadre du système offensif à deux mis en place en fin de match par Ivan Jovanovic, l'attaquant de Côme a surgi plus haut que tout le monde dans la surface pour reprendre le centre de Kostas Tsimikas.
L'ouverture du score précoce d'Andrija Zivkovic, dès la 4e minute, avait d'abord permis à la Serbie de prendre l'avantage au stade Rajko-Mitic.
Cependant, l'égalisation de Christos Tzolis en seconde période a préparé le terrain pour l'intervention décisive de Douvikas en toute fin de match.
- MN Press Photo
L’attaquant salue le sang-froid de l’équipe et la profondeur de l’effectif
S’exprimant après le coup de sifflet final auprès de NOVA, Douvikas a salué ses coéquipiers pour avoir maintenu leur discipline tactique malgré un but encaissé tôt à l’extérieur. Il a souligné que la profondeur de banc de la Grèce avait joué un rôle déterminant pour faire basculer la dynamique en fin de match.
L’attaquant a également promis avec humour d’inviter Tsimikas pour remercier le défenseur de Liverpool de son centre millimétré.
« Nous sommes très heureux », a déclaré Douvikas. « C’était une victoire importante, nous avons gagné lors de la première à l’extérieur. Le but était froid, mais nous avons montré du caractère et nous sommes restés unis. Nous avons beaucoup de bons joueurs, et il est très important pour l’équipe d’avoir de la profondeur de banc. »
Douvikas affiche des ambitions élevées au-delà de la troisième place dans la Ligue A
Réagissant aux suggestions selon lesquelles une victoire à Belgrade offrirait une base solide pour la troisième place du groupe A2, Douvikas a fermement rejeté toute mentalité défensive. L’attaquant a insisté sur le fait que la talentueuse génération grecque possède la qualité nécessaire pour rivaliser directement avec les meilleures nations d’Europe.
Ses commentaires après-match reflètent la confiance grandissante au sein de l’effectif de Jovanovic après sa promotion en Ligue A.
« La troisième place est importante, a expliqué Douvikas. Mais cette position n’est pas notre objectif. Nous visons très haut, nous avons une équipe composée d’excellents joueurs. »
- AFP
Le buteur du match dédie le but de la victoire à sa future famille
Douvikas a révélé une étape personnelle émouvante derrière son but célébré, dédiant la tête victorieuse à sa femme enceinte et à leur enfant à naître. Il a décrit cette arrivée imminente comme sa motivation ultime, sur le terrain comme en dehors.
Cette victoire place la Grèce en tête du groupe A2 aux côtés des Pays-Bas après leur match d'ouverture.
L'équipe de Jovanovic se prépare désormais à se déplacer en Allemagne pour son deuxième match de groupe dimanche.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles