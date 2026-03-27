La triste chute de Youssoufa Moukoko : de jeune buteur prodige à joueur écarté par le Borussia Dortmund avant même d'avoir fêté ses 21 ans

À ce stade, Moukoko n'avait encore jamais joué avec l'équipe première de Dortmund, mais il était déjà l'un des jeunes joueurs les plus célèbres d'Europe. En effet, il avait inscrit le nombre impressionnant de 141 buts en 88 matchs avec le BVB chez les jeunes, et s'était fixé des objectifs incroyablement ambitieux dès le début de son parcours footballistique.

« Mon objectif est de devenir joueur professionnel à Dortmund, de remporter la Ligue des champions avec le Borussia et de gagner le Ballon d'Or », avait déclaré Moukoko dans une interview accordée à Sport BILD alors qu'il n'avait que 13 ans. Il a atteint son premier objectif le lendemain de ses 16 ans et a failli décrocher une médaille de vainqueur de la Ligue des champions lors de la saison 2023-2024 sous la houlette d'Edin Terzic.

Mais on peut désormais affirmer sans se tromper que Moukoko ne remportera jamais le Ballon d'Or. Il n'a joué que 18 minutes lors du parcours de Dortmund jusqu'à la finale de la Ligue des champions il y a deux saisons, et a passé la saison 2024-2025 en prêt à Nice, après avoir été jugé surnuméraire par le remplaçant de Terzic, Nuri Sahin.

Le soi-disant « Messi africain » n'a pas non plus trouvé la rédemption en Ligue 1, ce qui n'a laissé d'autre choix à Dortmund que de lui trouver un acquéreur définitif. C'est là qu'est intervenu le FC Copenhague.

Moukoko a finalisé un transfert de 5 millions d'euros vers le club danois en juin, mettant fin à ses neuf années passées au BVB sans avoir pu faire ses adieux aux supporters. La question est : comment sa carrière au Signal Iduna Park a-t-elle pu s'effondrer de manière aussi spectaculaire ?