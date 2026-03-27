Goal.com
En direct
NXGN Youssoufa MoukokoGOAL
James Westwood

Traduit par

La triste chute de Youssoufa Moukoko : de jeune buteur prodige à joueur écarté par le Borussia Dortmund avant même d'avoir fêté ses 21 ans

NXGN
Y. Moukoko
Borussia Dortmund
Bundesliga
FC Copenhague
Superleague
FEATURES
Analysis

« [Il y a] un jeune joueur qui évolue au [Borussia] Dortmund, Youssoufa Moukoko », a déclaré Samuel Eto’o à GOAL lorsqu’on lui a demandé, en octobre 2020, qui il aimerait voir devenir la prochaine grande recrue du FC Barcelone. « [Il a] 15 ans, et c’est pour moi le prochain grand joueur après [Lionel] Messi. À mesure que Messi prend de l’âge, nous pourrions très bien préparer l’avenir du FC Barcelone. »

À ce stade, Moukoko n'avait encore jamais joué avec l'équipe première de Dortmund, mais il était déjà l'un des jeunes joueurs les plus célèbres d'Europe. En effet, il avait inscrit le nombre impressionnant de 141 buts en 88 matchs avec le BVB chez les jeunes, et s'était fixé des objectifs incroyablement ambitieux dès le début de son parcours footballistique.

« Mon objectif est de devenir joueur professionnel à Dortmund, de remporter la Ligue des champions avec le Borussia et de gagner le Ballon d'Or », avait déclaré Moukoko dans une interview accordée à Sport BILD alors qu'il n'avait que 13 ans. Il a atteint son premier objectif le lendemain de ses 16 ans et a failli décrocher une médaille de vainqueur de la Ligue des champions lors de la saison 2023-2024 sous la houlette d'Edin Terzic.

Mais on peut désormais affirmer sans se tromper que Moukoko ne remportera jamais le Ballon d'Or. Il n'a joué que 18 minutes lors du parcours de Dortmund jusqu'à la finale de la Ligue des champions il y a deux saisons, et a passé la saison 2024-2025 en prêt à Nice, après avoir été jugé surnuméraire par le remplaçant de Terzic, Nuri Sahin.

Le soi-disant « Messi africain » n'a pas non plus trouvé la rédemption en Ligue 1, ce qui n'a laissé d'autre choix à Dortmund que de lui trouver un acquéreur définitif. C'est là qu'est intervenu le FC Copenhague.

Moukoko a finalisé un transfert de 5 millions d'euros vers le club danois en juin, mettant fin à ses neuf années passées au BVB sans avoir pu faire ses adieux aux supporters. La question est : comment sa carrière au Signal Iduna Park a-t-elle pu s'effondrer de manière aussi spectaculaire ?

  • « On a de la chance de l'avoir »

    Les débuts de Moukoko à Dortmund ont marqué l'histoire. Il est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais joué pour le club en Bundesliga lorsque Lucien Favre, alors entraîneur du BVB, l'a fait entrer en jeu pour les cinq dernières minutes d'une victoire 5-2 contre le Hertha Berlin, le 21 novembre 2020, en remplacement d'un certain Erling Haaland.

    « J'adorerais jouer à ses côtés », a déclaré Haaland après le coup de sifflet final. « Je pense qu'il est le plus grand talent au monde en ce moment. Il a 16 ans et un jour, c'est incroyable. Il a une grande carrière devant lui. Nous avons de la chance de l'avoir. »

    En effet, Moukoko semblait tout avoir : une vitesse fulgurante, un contrôle exceptionnel, du sang-froid et un sens inné du but.

    Inutile de dire que Haaland allait bientôt voir son souhait se réaliser. L’attaquant d’origine camerounaise a battu deux autres records avant la fin de l’année, d’abord celui du plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des champions, puis celui du plus jeune buteur de la Bundesliga. Moukoko a également ouvert son compteur avec panache, faisant presque exploser les filets pour égaliser contre l’Union Berlin grâce à une frappe imparable à la première intention après avoir été servi par Raphael Guerreiro.

    Terzic a remplacé Favre sur le banc en décembre et a continué à donner des opportunités à Moukoko, même si ce n'était qu'en tant que remplaçant. Début avril, l'adolescent comptait déjà 15 apparitions en équipe première à son actif, mais il a ensuite subi une grave blessure au pied alors qu'il était en sélection avec les U21 allemands, ce qui a mis un terme prématuré à sa saison de percée.

    • Publicité
  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    petit rôle

    Cette blessure s'est avérée être la première d'une longue série pour Moukoko. Elle l'a également empêché de faire immédiatement bonne impression auprès de Marco Rose, nommé nouvel entraîneur de Dortmund à l'issue du mandat intérimaire de Terzic en juin 2021.

    Moukoko a bien retrouvé sa pleine forme à temps pour la nouvelle saison, mais Rose avait déjà choisi Donyell Malen comme attaquant remplaçant derrière Haaland. Le jeune joueur n’a ensuite disputé que 484 minutes au cours de la saison 2021-2022, ne débutant qu’une seule fois en Bundesliga, en partie à cause d’un problème musculaire persistant.

    Le seul moment fort est survenu lorsque Moukoko a inscrit le but de la victoire contre le Hertha Berlin lors de la dernière journée de la saison, réalisant une superbe finition face au gardien qui a fait vibrer le public local, mais l’a également laissé perplexe quant à la raison pour laquelle il n’avait pas joué plus souvent.

    Rose a tenté d'apaiser les supporters de Dortmund après le match, déclarant aux journalistes : « Je pense que Mouki n'est pas satisfait de la saison dans son ensemble, ni de son temps de jeu. J’ai toujours dit que je le considérais comme un immense talent. Mais il doit encore progresser dans certains domaines. S’il reste en bonne santé l’année prochaine et que nous continuons ensemble sur cette voie, je pense qu’il franchira ces étapes. Il l’a déjà prouvé, comme nous le savons, et il l’a encore démontré (contre le Hertha) après être entré en jeu. »

    Moukoko a effectivement franchi ces étapes, mais pas sous la houlette de Rose, qui a été limogé six jours plus tard, après que Dortmund a terminé à huit points du Bayern Munich, champion en titre.

  • Borussia Dortmund v VfL Bochum 1848 - BundesligaGetty Images Sport

    « Un grand pas en avant »

    Terzic a été nommé définitivement entraîneur de Dortmund après le limogeage de Rose, tandis que Haaland partait pour Manchester City dans le cadre d'un transfert de 60 millions d'euros (51 millions de livres sterling / 70 millions de dollars). Sebastian Haller a été recruté à l'Ajax pour combler le vide laissé par Haaland, mais l'international ivoirien a ensuite été diagnostiqué d'un cancer des testicules pendant la pré-saison, ce qui a privé Terzic d'un avant-centre de métier.

    Pour aggraver les choses, l'attaquant de 20 ans Karim Adeyemi, autre recrue estivale, s'est blessé à l'orteil dès le début de la saison 2022-23. Cela a ouvert la voie à Moukoko pour épauler l'attaquant titulaire Malen, et le jeune prodige issu du centre de formation a saisi cette opportunité à deux mains.

    Moukoko a été impliqué dans 10 buts lors des 12 premiers matchs de Bundesliga de Dortmund, dont une superbe finition lors du match nul 2-2 contre le Bayern Munich. Ce but a déclenché un retour mémorable du BVB et a permis à Moukoko de devenir le plus jeune buteur de l’histoire du « Der Klassiker », à seulement 17 ans et 322 jours.

    Il a également inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 à domicile contre Bochum, devenant ainsi le plus jeune joueur à atteindre les 10 buts en Bundesliga, et Terzic a par la suite félicité l’adolescent pour avoir fait un « énorme pas en avant ». Le sélectionneur allemand de l’époque, Hansi Flick, a approuvé cette évaluation et a convoqué Moukoko dans son effectif pour la Coupe du monde de mi-saison au Qatar.

    Ce tournoi s'est avéré désastreux pour l'Allemagne, éliminée dès la phase de groupes après une défaite surprenante face au Japon. Flick a essuyé des critiques pour n'avoir fait entrer Moukoko qu'à la 90e minute de ce match, mais ce fut tout de même un moment historique pour l'attaquant, qui a battu le record du plus jeune joueur allemand à avoir jamais disputé une Coupe du monde.

  • Borussia Dortmund v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Deux pas en arrière

    Malheureusement, le « grand pas en avant » de Moukoko pour son club et son pays a été suivi de deux pas en arrière. Les buts se sont taris après son retour à Dortmund et, fin janvier, il avait perdu sa place dans le onze de départ de Terzic.

    Moukoko s'est ensuite déchiré les ligaments de la cheville lors d'une victoire 2-0 à l'extérieur contre le Werder Brême et a passé les six semaines suivantes en infirmerie. Il a fait son retour début avril, mais, comme par miracle, Haller était lui aussi de retour, et Moukoko a dû se contenter d'un rôle de remplaçant pour le reste de la saison.

    Mis à part un but décisif contre l'Union Berlin, ce fut une nouvelle période frustrante pour Moukoko. Il n'y eut pas non plus de médaille de champion de Bundesliga pour adoucir le coup, Dortmund ayant offert le titre au Bayern après un effondrement choquant lors de la dernière journée contre Mayence.

    Mais le calvaire de Moukoko ne s'est pas arrêté là après son intégration au stage de l'équipe d'Allemagne U21 pour le Championnat d'Europe 2023. Il a été victime d'insultes racistes odieuses après avoir manqué un penalty à la dernière minute lors du match nul 1-1 contre Israël lors de la première journée, puis a été écarté des terrains pour cause de blessure musculaire alors que l'Allemagne terminait dernière du groupe C après des défaites contre la République tchèque et l'Angleterre.

  • RB Leipzig v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Des ponts brûlés

    À l'approche de la Coupe du monde, Moukoko était pressenti pour rejoindre des clubs tels que Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Chelsea ; le Borussia Dortmund s'était donc empressé de le retenir en lui proposant une prolongation de contrat de deux ans en janvier. Mais au début de la saison 2023-2024, le grand club allemand aurait décidé qu'il n'était plus un actif invendable.

    Cela s'expliquait en partie par la baisse de forme de Moukoko, mais aussi par l'arrivée estivale du buteur du Werder Brême, Niclas Fullkrug. Dortmund a certes conservé Moukoko, mais celui-ci a été relégué au rang de troisième attaquant derrière Fullkrug et Malen, tandis que des blessures persistantes au genou ont pratiquement écarté Haller du terrain.

    Moukoko a inscrit en moyenne un but toutes les 126 minutes lors de ses 27 apparitions cette saison, mais il n’était titulaire que pour six d’entre elles. Pour une raison ou une autre, Moukoko avait perdu la confiance de Terzic, alors même que Dortmund avait chuté à la cinquième place de la Bundesliga, et de sérieuses questions se posaient quant à son avenir.

    « Youssoufa a un énorme potentiel, qu’il n’a malheureusement pas pu montrer la saison dernière. On lui avait promis beaucoup avant qu’il ne signe, mais cela ne s’est pas concrétisé », a déclaré l’agent de Moukoko, Patrick Williams, lors d’une interview malvenue avec le gourou des transferts Fabrizio Romano à l’été 2024. « Il n’a toujours été intéressé que par le jeu et son développement – et par rien d’autre, contrairement à ce que les médias ont toujours prétendu. Ce n’est un secret pour personne qu’il y a suffisamment de clubs qui croient en les qualités de Youssoufa et veulent l’avoir dans leur équipe. Nous sondons actuellement l’intérêt de clubs en Angleterre, en Espagne et en France. »

    On comprend aisément que Dortmund ait été furieux face aux déclarations publiques de l'agent de Moukoko, et n'ait pas hésité à exaucer son souhait. À ce moment-là, Moukoko a brûlé tous ses ponts avec le club de son enfance, qui l'a prêté à Nice pour la saison 2024-2025.

  • MoukokoImago Images

    « Un tout nouveau départ »

    Le contrat conclu avec Nice prévoyait une option d'achat de 18 millions d'euros (15 millions de livres sterling / 21 millions de dollars), mais Moukoko n'ayant marqué que deux buts en 22 apparitions sous les couleurs du club de Ligue 1, il n'était pas surprenant que celui-ci décide de ne pas faire valoir cette clause. Le joueur prêté par Dortmund n'a disputé aucun des 14 derniers matchs de championnat de Nice, et l'entraîneur Frank Haise a admis en mars qu'il n'en faisait tout simplement pas assez pour s'imposer dans l'équipe.

    « Il s'entraîne bien, mais ce n'est pas facile. Nous avons six, sept, huit joueurs en attaque », a déclaré Haise aux journalistes. « S'ils ne parviennent pas à s'imposer, à marquer et à faire des passes décisives… j'ai des choix à faire et je ne peux pas continuer à les faire jouer. » La triste réalité est que Moukoko avait perdu cette audace qui le rendait si passionnant à regarder au début de sa carrière à Dortmund.

    Il est revenu au Signal Iduna Park en juin, mais uniquement pour que les dirigeants du BVB puissent organiser son départ définitif. Le problème, c’est que la cote de Moukoko était plus basse que jamais. Une nouvelle chance dans l’un des cinq meilleurs championnats d’Europe n’allait probablement jamais se présenter, et Dortmund a donc sauté sur l’occasion lorsque Copenhague a fait une offre à prix réduit.

    Une pointe de tristesse flottait dans l’air lorsque Moukoko a été officiellement présenté par les champions de la Superliga danoise l’été dernier. L’international allemand était lui aussi partagé, comme il l’a admis lors de son interview d’adieu sur le site officiel de Dortmund.

    « Deux cœurs battent dans ma poitrine en ce moment. Ce n’est pas facile de dire au revoir à un club comme le BVB, car ce club, mes coéquipiers, les entraîneurs, le staff et les formidables supporters auront toujours une place particulière dans mon cœur », a-t-il déclaré. « D'un autre côté, après une année difficile en France, il est temps de prendre un tout nouveau départ dans un nouvel environnement – avec optimisme et une immense ambition. Le FC Copenhague m'offre toutes les chances d'y parvenir. Je tiens à remercier toute la famille du BVB ; je resterai toujours un supporter et j'espère vous revoir en Ligue des champions. »

  • Youssoufa Moukoko Kopenhagen 2025Getty Images

    Pas encore de rachat

    À seulement 21 ans, il est techniquement possible que Moukoko finisse par retrouver le chemin du sommet. Il a complètement perdu confiance en lui ces deux dernières années, et Copenhague semblait être l'endroit idéal pour se reconstruire.

    Malheureusement, sa première saison au Danemark s'est avérée très décevante. Bien qu'il affiche un total plutôt respectable de 11 buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues pour Copenhague à ce jour, six d'entre eux ont été marqués en Coupe du Danemark.

    Moukoko s'est montré largement inefficace en Superliga, n'inscrivant que quatre maigres buts et une passe décisive, tandis qu'il n'a pas réussi à apporter la moindre contribution offensive lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Plus embarrassant encore, ce produit du centre de formation de Dortmund n'a toujours pas réussi à s'imposer dans le onze de départ de Jacob Neestrup. 

    Il a touché le fond lors de la défaite surprise 2-0 de Copenhague en Ligue des champions à Qarabag, où il a été remplacé à la mi-temps avec seulement 10 touches de balle et trois passes réussies à son actif. « Je suis mon plus grand critique. Je sais que ce n'est pas mon niveau. Ce n'était tout simplement pas mon jour. Je me serais remplacé moi-même », a admis Moukoko après le match.

    Interrogé sur ses difficultés en championnat, l’attaquant a répondu : « Tout le monde s’attendait probablement à ce que j’aille au Danemark et que je domine le championnat, mais je n’ai pratiquement jamais joué 90 minutes pendant deux ans. Du coup, jouer tous les trois jours est un véritable défi. » Si cette excuse tenait encore la route en octobre, ce n’est certainement plus le cas six mois plus tard.

    Il est désormais fort probable que nous ne verrons jamais Moukoko exploiter pleinement son potentiel, ce qui est une grande honte non seulement pour l’Allemagne, mais pour le football dans son ensemble. Il semblerait qu’il n’ait tout simplement pas le mental nécessaire pour être à la hauteur de son indéniable talent.

Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Superleague
FC Copenhague crest
FC Copenhague
FCK
Silkeborg crest
Silkeborg
SIF