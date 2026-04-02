La tournée d'adieu de Mohamed Salah commence dès maintenant, mais la légende sur le départ devra retrouver sa magie d'antan pour que ses longs adieux à Liverpool ne tombent pas à plat

Liverpool était toutefois manifestement ravi de le laisser partir, quel qu'en soit le prix. Sinon, pourquoi auraient-ils accepté de le libérer un an avant l'échéance d'un contrat qu'il venait de prolonger en avril dernier ? Certes, ils économiseront environ 20 millions de livres sterling (27 millions de dollars) en salaires la saison prochaine, mais ils auraient pu en gagner trois fois plus en vendant Salah à un club saoudien. Il s'avère que l'ailier avait raison depuis le début : quelqu'un voulait vraiment le voir quitter le club.

L'entraîneur principal Arne Slot insistera évidemment sur le fait qu'il n'a rien à voir avec le départ prématuré de Salah, mais on ne peut nier que la rupture de leur relation a été le facteur clé dans la décision du « roi égyptien » d'abdiquer son trône.

Il est peut-être le troisième meilleur buteur de l'histoire de Liverpool, mais Salah a dû se rendre compte qu'il s'était lancé dans un combat qu'il ne gagnerait jamais, les Reds restant fermement acquis à l'entraîneur qui les avait menés à la gloire en Premier League dès sa première tentative.

Bien sûr, Slot n'aurait tout simplement pas remporté le titre 2024-25 sans Salah – et il n'a aucun espoir de sauver la saison en cours à moins de parvenir d'une manière ou d'une autre à tirer le meilleur d'un joueur qui a le sentiment d'avoir été désigné « bouc émissaire » des difficultés de cette saison.