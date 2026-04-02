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Mohamed Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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La tournée d'adieu de Mohamed Salah commence dès maintenant, mais la légende sur le départ devra retrouver sa magie d'antan pour que ses longs adieux à Liverpool ne tombent pas à plat

Opinion
Liverpool
M. Salah
A. Slot
Premier League
FA Cup
FEATURES
Manchester City vs Liverpool

Il y avait toujours un risque que Liverpool annonce un départ très médiatisé pendant la trêve internationale et, trois jours seulement après leur dernier revers en Premier League à Brighton, les Reds ont confirmé que Mohamed Salah quitterait le club à la fin de la saison en cours. Le moment choisi pour cette annonce en a surpris plus d’un, mais Salah avait réussi à faire en sorte que la nouvelle soit rendue publique plus de deux mois avant la fin de la saison, dans ce qui semblait être une tentative évidente de contrôler le discours entourant son départ douloureux et inattendu.

Liverpool était toutefois manifestement ravi de le laisser partir, quel qu'en soit le prix. Sinon, pourquoi auraient-ils accepté de le libérer un an avant l'échéance d'un contrat qu'il venait de prolonger en avril dernier ? Certes, ils économiseront environ 20 millions de livres sterling (27 millions de dollars) en salaires la saison prochaine, mais ils auraient pu en gagner trois fois plus en vendant Salah à un club saoudien. Il s'avère que l'ailier avait raison depuis le début : quelqu'un voulait vraiment le voir quitter le club.

L'entraîneur principal Arne Slot insistera évidemment sur le fait qu'il n'a rien à voir avec le départ prématuré de Salah, mais on ne peut nier que la rupture de leur relation a été le facteur clé dans la décision du « roi égyptien » d'abdiquer son trône.

Il est peut-être le troisième meilleur buteur de l'histoire de Liverpool, mais Salah a dû se rendre compte qu'il s'était lancé dans un combat qu'il ne gagnerait jamais, les Reds restant fermement acquis à l'entraîneur qui les avait menés à la gloire en Premier League dès sa première tentative.

Bien sûr, Slot n'aurait tout simplement pas remporté le titre 2024-25 sans Salah – et il n'a aucun espoir de sauver la saison en cours à moins de parvenir d'une manière ou d'une autre à tirer le meilleur d'un joueur qui a le sentiment d'avoir été désigné « bouc émissaire » des difficultés de cette saison.

  • Liverpool FC v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'équipe de Klopp ?

    Lorsque la situation se détériore pour des équipes qui ont connu le succès, le rôle de l'entraîneur fait inévitablement l'objet d'une attention particulière. Le révisionnisme s'installe souvent et l'histoire peut parfois être entièrement réécrite. Dans le cas de Slot, il existe en réalité un risque très concret que sa situation actuelle jette un éclairage défavorable sur ses résultats passés.

    Alors qu'il était encensé l'été dernier pour avoir pris en main un effectif presque identique à celui qui avait terminé troisième sous Jürgen Klopp et l'avoir immédiatement transformé en champion, il doit aujourd'hui faire face à des accusations selon lesquelles il aurait remporté le championnat avec l'équipe de l'Allemand. Pourquoi ? Parce qu'après s'être vu « offrir » 450 millions de livres sterling pour renforcer son effectif l'été dernier, Slot a réussi, d'une manière ou d'une autre, à affaiblir les fondations incroyablement solides mises en place par son prédécesseur.

    Il y a évidemment quelques problèmes flagrants avec l'argument selon lequel Slot a eu de la chance ; qu'il a eu la chance d'hériter d'une équipe déjà prête à se battre pour le titre.


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  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Excellent travail »

    Pour commencer, succéder à Klopp au poste d’entraîneur de Liverpool était considéré comme une mission impossible. « Le Normal » avait atteint un statut quasi divin dans le Merseyside, après avoir converti les sceptiques en fidèles. Par conséquent, nombreux étaient ceux qui prédisaient que Slot connaîtrait le même sort que David Moyes à Manchester United ou que Rafael Benitez à l’Inter, des entraîneurs de talent complètement écrasés par les comparaisons avec les figures messianiques qui les avaient précédés.

    Le fait que Klopp ait incité les supporters à scander le nom de Slot avant même son arrivée à Anfield a sans aucun doute aidé, mais le Néerlandais mérite incontestablement un immense crédit pour ce qui est sans doute la meilleure saison de débuts d’un entraîneur dans l’histoire de la Premier League. Comme l’a déclaré l’ancien capitaine de Manchester United Roy Keane sur Sky Sports après que Liverpool eut décroché le titre grâce à une victoire écrasante 5-1 contre Tottenham en avril dernier : « Nous devons féliciter l’entraîneur car il a fait un travail incroyable.

    « C'était une équipe correcte quand il a pris les rênes, mais si quelqu'un avait dit au début de la saison que Liverpool serait là où il est aujourd'hui, vous ne l'auriez pas cru, vous auriez pensé qu'il fallait l'enfermer ! »


  • Liverpool v Sevilla - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Exemples de réussite

    L'une des principales raisons de ce scepticisme à l'égard de l'effectif de Slot était l'absence persistante d'un milieu défensif de classe mondiale. Cependant, l'entraîneur a su minimiser l'échec du club à conclure le transfert de Martin Zubimendi en contribuant à transformer Ryan Gravenberch en un excellent numéro 6, capable non seulement de protéger la défense à quatre, mais aussi de passer rapidement de la défense à l'attaque grâce à sa formidable capacité à se débarrasser des adversaires qui tentent de le presser.

    Le fait de faire jouer son compatriote néerlandais dans un rôle plus en retrait a également permis au très polyvalent Alexis Mac Allister d’avoir encore plus d’impact plus haut sur le terrain grâce à ses qualités de récupérateur et de créateur, créant ainsi une sorte de double menace de pressing aux côtés de l’infatigable Dominik Szoboszlai.

    Par ailleurs, le travail effectué à l'entraînement avec Luis Diaz, associé à l'utilisation occasionnelle du Colombien en tant que « faux numéro 9 », a également permis à l'ailier de connaître la saison la plus prolifique de sa carrière (jusqu'à ce moment-là), tandis que le fait de placer Cody Gakpo à son poste préféré sur l'aile gauche s'est avéré être un coup de maître (du moins jusqu'à cette saison !).

    L'utilisation et la forme de Salah ont toutefois constitué la principale différence entre Liverpool et le reste de ses rivaux pour le titre.


  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Moins de chaos, plus de maîtrise

    La tactique de Slot n'était pas radicalement différente de celle de Klopp – ce qui explique en partie pourquoi il a été engagé. Richard Hughes et ses collaborateurs avaient vu juste en estimant que les similitudes dans le style de jeu faciliteraient autant que possible la transition d'un entraîneur à l'autre.

    Cependant, alors que l'idée était de conserver les principes fondamentaux de la philosophie footballistique de Klopp, notamment le pressing à haute intensité, Slot souhaitait moins de chaos et plus de contrôle, l'idée étant que Liverpool puisse contenir ses adversaires grâce à une possession de balle soutenue. Surtout, Salah était d'accord dès le départ.

    « Nous essayons désormais de contrôler le ballon en permanence », a-t-il déclaré au site officiel du club en août. « Avant, ce n’était pas vraiment la priorité, car avec Jürgen, la plupart du temps, nous essayions de contre-attaquer ou de contre-presser et de récupérer le ballon le plus haut possible. Nous continuons à le faire, mais quand on a le ballon, on a aussi plus de temps pour le garder et simplement essayer de le faire circuler. »

    Cependant, Salah était particulièrement favorable à cette nouvelle approche, car elle lui offrait plus de liberté que jamais auparavant.

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chiffres historiques

    Au lendemain de la victoire contre Tottenham qui a scellé le titre, Salah a révélé qu'il avait dit à Klopp avant le début de la saison qu'une réduction de ses tâches défensives se traduirait par une amélioration de son rendement offensif.

    « Je suis content de l'avoir fait », a déclaré Salah à Sky. « Le manager m'a écouté et maintenant, vous pouvez voir les chiffres. »

    Ils étaient en effet impressionnants. À la fin de la saison 2025-2026, Salah avait égalé le record de la Premier League de 42 matchs pour le nombre de buts et de passes décisives (47) en seulement 38 rencontres, et il a fini par devenir le premier joueur à remporter le triplé : le Soulier d’or, le titre de Meilleur meneur de jeu de la saison et celui de Meilleur joueur de la saison.

    Malheureusement pour Salah, les chiffres de cette saison ne sont pas réjouissants. Ils ne sont pas catastrophiques ; Salah a, par exemple, inscrit plus de buts et délivré plus de passes décisives dans toutes les compétitions que Bukayo Saka. Mais d’un point de vue purement statistique, cette saison sera très certainement la pire de la carrière de Salah à Liverpool – et la question de savoir à qui imputer cette triste réalité reste ouverte au débat.

    Jamie Carragher, par exemple, a affirmé qu’il « semblait que [Salah] n’avait plus de jambes », tandis que d’autres ont fait valoir que le problème était systémique, étant donné que l’Égyptien n’est en aucun cas le seul Red à être en dessous de son niveau cette saison. Tout le monde s'accorde toutefois à dire que mettre Salah sur le banc n'était pas la solution aux nombreux problèmes de Liverpool – c'est pourquoi Klopp n'avait guère d'autre choix que de le réintégrer dans l'équipe après son impressionnante performance à Elland Road en novembre dernier.

    En effet, Salah a été titularisé lors de 13 matchs consécutifs après son retour de la Coupe d'Afrique des nations en janvier et, ayant récupéré d'un léger problème musculaire qui l'avait écarté de la défaite contre Brighton juste avant la trêve internationale, il devrait désormais réintégrer directement l'équipe pour le match de FA Cup de samedi contre Manchester City.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    De bouc émissaire à sauveur ?

    À vrai dire, ce déplacement redoutable à l'Etihad Stadium ressemble au début de la fin – et pas seulement pour Salah, mais aussi pour Slot.

    City n'est peut-être plus la force imparable qu'il était sous Pep Guardiola, mais rares sont ceux qui parieraient contre une troisième victoire cette saison face à cette version plutôt triste de Liverpool, tandis que le Paris Saint-Germain part grand favori avant le match aller de la revanche en Ligue des champions contre les Reds, mercredi au Parc des Princes.

    Bien sûr, certains pensent que Slot pourrait s'en sortir s'il parvient à conserver la cinquième place en Premier League – ce qui est une possibilité compte tenu des piètres performances de Chelsea, sixième au classement. Mais la forme de Liverpool est elle aussi très irrégulière et son calendrier est loin d'être facile.

    Slot tirera sans doute du réconfort des performances décisives de Florian Wirtz et Hugo Ekitike pendant la trêve internationale – et leur partenariat naissant laisse définitivement entrevoir un avenir meilleur –, mais Salah est incontestablement la clé des espoirs de Liverpool de terminer en beauté cette saison des plus traumatisantes.

    Après avoir conclu une trêve temporaire avec Slot pour le bien du club, on s'attend à ce qu'il mette tout en œuvre, grâce à son pouvoir déclinant mais toujours considérable, pour que son règne magique sur Merseyside se termine en beauté plutôt que dans un murmure.

    Même en tenant compte de la surprenante baisse de forme de cette saison, Salah reste le joueur le plus susceptible de faire gagner les Reds quand cela compte le plus, le plus grand des grands joueurs de Liverpool, et il ne faut pas oublier que certains de ses buts et passes décisives les plus mémorables et les plus importants ont été marqués contre City.

    L'année dernière encore, Salah a en effet offert le titre de champion à Liverpool à l'Etihad. Ironie du sort, Klopp a désormais besoin du bouc émissaire des Reds pour sauver leur saison – et son poste aussi.

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