AFP
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La touche magique de Jurgen Klopp ! Florian Wirtz révèle les discussions secrètes derrière le récital de l'Allemagne, alors que la star de Liverpool brille pour l'ancien entraîneur des Reds
Une masterclass à Munich
Wirtz a été le grand artisan de la victoire 2-0 de l'Allemagne contre la Serbie jeudi soir. Le milieu offensif a servi Tom Bischof sur l'ouverture du score avant de sceller lui-même le résultat grâce à un brillant exploit individuel, prenant un défenseur à contre-pied dans la surface de réparation avant de conclure avec sang-froid.
Cette performance de premier plan a offert à Klopp sa première victoire depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection allemande. Évoluant avec une grande liberté tactique dans le dernier tiers, la star de Liverpool a dicté le tempo et a constamment mis en difficulté la défense serbe à l'Allianz Arena. Après le coup de sifflet final, Klopp a été vu en train d'étreindre chaleureusement son meneur de jeu sur la pelouse.
- Jan Huebner
Le conseil crucial de Klopp
La star de Liverpool a admis que la gestion humaine de Klopp avait joué un rôle crucial pour lui redonner confiance. Après avoir été scruté au niveau du club, Wirtz a exprimé sa gratitude envers l’ancien entraîneur des Reds pour ses conseils pendant la trêve internationale.
« Oui, bien sûr [nous avons parlé], et il veut que je joue le genre de football que les gens ont l’habitude de voir chez moi », a expliqué Wirtz. « Nous avons eu quelques conversations, et il m’a donné plusieurs choses à prendre en compte et à essayer de mettre en place. Je suis content qu’il m’ait parlé. Cela va clairement dans la bonne direction. »
Klopp a également fait part de sa satisfaction, saluant l’éthique de travail du milieu de terrain et sa créativité. Le sélectionneur de l’Allemagne a déclaré aux journalistes : « La manière dont nous voulons jouer convient à “Flo” Wirtz. Je pense que tout le monde à Liverpool est très heureux aujourd’hui. Le garçon déborde de joie de jouer et a travaillé incroyablement dur. »
Envoyer un message au monde
Malgré le brassard de capitaine porté à Munich, Wirtz a relativisé son importance, attribuant sa performance au dispositif tactique et aux espaces laissés par l’adversaire.
« De quoi ai-je besoin pour être à mon meilleur niveau ? Idéalement, beaucoup d’espace à chaque match pour pouvoir faire ce que je veux ! », a plaisanté Wirtz. « C’était une très bonne passe de Maxi [Mittelstadt]. J’espérais qu’il la joue parce que ce n’était pas facile, puis j’ai vu quelqu’un arriver derrière moi et j’ai fait ce que j’ai fait. »
Cette victoire éclatante vaut déclaration d’intention pour la sélection. Wirtz a ajouté : « Je ne dirais pas que [ma performance] est due au brassard. Mais bien sûr, l’adversaire nous a laissé plus d’espace parce qu’il était un peu plus désorganisé. Cela a créé davantage d’espaces que nous avons bien exploités. Je pense que le jeu de combinaison, de la ligne défensive jusqu’à l’attaquant, a été très bon. C’était bien sûr important de gagner à nouveau, aussi pour l’esprit d’équipe, et d’envoyer un message au monde extérieur : nous sommes de bons footballeurs et une grande nation de football. »
- Getty Images Sport
Un point à prouver face à la Grèce
Avant de reprendre la direction du Merseyside, Wirtz et ses coéquipiers en sélection ont un compte à régler. L’Allemagne doit affronter la Grèce dimanche, offrant à l’équipe de Klopp une occasion de se racheter immédiatement après avoir subi une défaite surprise face au même adversaire lors de sa dernière sortie.
Une fois ses obligations internationales terminées, Wirtz cherchera à transposer son étincelante forme sur la scène nationale. Liverpool recevra Manchester City à Anfield le 11 octobre, une affiche parfaite pour permettre au meneur de jeu de faire taire les derniers critiques dans un choc crucial de Premier League.
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