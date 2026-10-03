La star de Liverpool a admis que la gestion humaine de Klopp avait joué un rôle crucial pour lui redonner confiance. Après avoir été scruté au niveau du club, Wirtz a exprimé sa gratitude envers l’ancien entraîneur des Reds pour ses conseils pendant la trêve internationale.

« Oui, bien sûr [nous avons parlé], et il veut que je joue le genre de football que les gens ont l’habitude de voir chez moi », a expliqué Wirtz. « Nous avons eu quelques conversations, et il m’a donné plusieurs choses à prendre en compte et à essayer de mettre en place. Je suis content qu’il m’ait parlé. Cela va clairement dans la bonne direction. »

Klopp a également fait part de sa satisfaction, saluant l’éthique de travail du milieu de terrain et sa créativité. Le sélectionneur de l’Allemagne a déclaré aux journalistes : « La manière dont nous voulons jouer convient à “Flo” Wirtz. Je pense que tout le monde à Liverpool est très heureux aujourd’hui. Le garçon déborde de joie de jouer et a travaillé incroyablement dur. »



