L’ancien entraîneur de Botafogo a reconnu que le fait de maintenir une communication ouverte aide à combler le fossé entre le staff technique et les joueurs, qu’il s’agisse de vétérans chevronnés ou de jeunes talents émergents. Évoquant ses relations étroites avec des figures clés de l’effectif, Ancelotti a fait part de sa joie de voir des joueurs courir vers lui pour célébrer avec lui après avoir marqué. « Bien sûr, je suis heureux qu’ils soient venus me voir après leur but », a-t-il ajouté. « Nous sommes au début de cette histoire et je suis heureux de la relation que j’ai avec tous les joueurs et le club. »