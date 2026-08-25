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La touche humaine d’Ancelotti ! Le nouvel entraîneur de Lille lève le voile sur le lien spécial avec son effectif après la victoire
Construire une culture de la gagne
Davide Ancelotti a réalisé de solides débuts dans le football français en guidant Lille vers une convaincante victoire 2-0 à l'extérieur contre Angers. Présenté comme le nouvel entraîneur principal du club avant l'exercice 2026-2027, avec un contrat courant jusqu'en juin 2028, le technicien italien a rapidement mis en place sa vision tactique. Après cette première rencontre réussie, l'attention s'est naturellement portée sur la manière dont l'ancien adjoint du Real Madrid gère son vestiaire. La capacité d'Ancelotti à fédérer aussi bien les joueurs expérimentés que les jeunes talents a déjà commencé à porter ses fruits sur le terrain.
- AFP
Donner la priorité à l’aspect humain
S’exprimant devant les médias après le match, Ancelotti a offert un rare aperçu de sa philosophie de management et de son approche au quotidien avec son groupe. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur une distance professionnelle d’autorité, le jeune entraîneur a souligné que les liens personnels constituent le fondement de son style de leadership. « Je privilégie toujours le lien humain à la relation professionnelle avec mes joueurs », a déclaré Ancelotti. Il a noté que l’instauration d’une confiance mutuelle est essentielle pour surmonter les défis inévitables qui surgissent au cours d’une exigeante saison nationale.
Gérer les stars et l’harmonie du groupe
L’ancien entraîneur de Botafogo a reconnu que le fait de maintenir une communication ouverte aide à combler le fossé entre le staff technique et les joueurs, qu’il s’agisse de vétérans chevronnés ou de jeunes talents émergents. Évoquant ses relations étroites avec des figures clés de l’effectif, Ancelotti a fait part de sa joie de voir des joueurs courir vers lui pour célébrer avec lui après avoir marqué. « Bien sûr, je suis heureux qu’ils soient venus me voir après leur but », a-t-il ajouté. « Nous sommes au début de cette histoire et je suis heureux de la relation que j’ai avec tous les joueurs et le club. »
- AFP
En vue des futurs tests
Le rendez-vous contre Angers ayant été négocié avec succès, Ancelotti se concentre désormais immédiatement sur le maintien de cette dynamique positive à l’approche de défis plus relevés. Le défenseur Romain Perraud a salué l’énergie initiale de l’équipe et l’efficacité du plan de jeu mis en place par le nouveau staff, tout en avertissant que la régularité sur les deux périodes restait essentielle. Alors que Lille prépare sa prochaine réception du Paris, l’approche d’Ancelotti dans la gestion de son groupe sera une nouvelle fois mise à l’épreuve. Le maintien de relations fortes avec les joueurs et de la résilience collective sera essentiel si le club veut entretenir son élan de début de saison.
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