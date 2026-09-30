L’insistance d’Olise sur un mécanisme de sortie découle des nombreuses spéculations autour d’un potentiel transfert au Real Madrid. Des informations de L'Equipe indiquaient que l’attaquant avait discuté d’un départ vers la capitale espagnole avec ses compatriotes Kylian Mbappe et Aurelien Tchouameni pendant la Coupe du monde 2026.

Comme son contrat actuel ne comporte pas de clause libératoire, le Bayern a pu bloquer totalement tout départ cet été. Le Real Madrid comme le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, ont démenti les rumeurs de transfert, mais le joueur veut clairement qu’une garantie soit prévue au cas où le Real Madrid formulerait une approche officielle.

L’ailier est en position de force maximale dans ces discussions. Depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace pour 45 millions de livres sterling en 2024, il a permis au Bayern d’asseoir sa domination nationale et a réalisé une campagne historique en Coupe du monde, en battant notamment le record de passes décisives de longue date de Pelé.



