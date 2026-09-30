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La tête de Michael Olise a-t-elle été tournée ?! La star de l’équipe de France exige une condition hallucinante pour signer un nouveau contrat avec le Bayern Munich au milieu de l’intérêt du Real Madrid
Des exigences ahurissantes sur la table
Le Bayern tient à sécuriser l’avenir du joueur de 24 ans avec de nouvelles conditions, en espérant prolonger sa présence de 2029 à 2032. Le géant bavarois lui aurait proposé une énorme revalorisation salariale, qui ferait passer son salaire annuel de 12 millions de livres sterling à environ 21 millions de livres sterling, au niveau de Harry Kane et Jamal Musiala.
Malgré cette proposition lucrative, l’entourage de l’attaquant français temporise. Selon Bild, Olise n’apposera sa signature que si le nouvel accord inclut une clause de départ d’environ 170 millions de livres sterling, afin de garder la main sur son avenir.
- AFP
Rummenigge confirme des projets de prolongation
L’urgence de verrouiller Olise s’explique par son début de saison sensationnel, avec déjà 12 contributions directes à des buts en seulement sept apparitions. Sa forme étincelante a poussé Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern, à s’exprimer publiquement sur la situation. Le dirigeant chevronné a reconnu que récompenser l’ailier est une priorité absolue pour le géant allemand.
« Olise est sous contrat jusqu’en 2029, a déclaré Rummenigge. À un moment donné, le club devra s’asseoir avec lui et lui présenter une offre appropriée. Il est exceptionnel à son poste. »
L’intérêt persistant du Real Madrid
L’insistance d’Olise sur un mécanisme de sortie découle des nombreuses spéculations autour d’un potentiel transfert au Real Madrid. Des informations de L'Equipe indiquaient que l’attaquant avait discuté d’un départ vers la capitale espagnole avec ses compatriotes Kylian Mbappe et Aurelien Tchouameni pendant la Coupe du monde 2026.
Comme son contrat actuel ne comporte pas de clause libératoire, le Bayern a pu bloquer totalement tout départ cet été. Le Real Madrid comme le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, ont démenti les rumeurs de transfert, mais le joueur veut clairement qu’une garantie soit prévue au cas où le Real Madrid formulerait une approche officielle.
L’ailier est en position de force maximale dans ces discussions. Depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace pour 45 millions de livres sterling en 2024, il a permis au Bayern d’asseoir sa domination nationale et a réalisé une campagne historique en Coupe du monde, en battant notamment le record de passes décisives de longue date de Pelé.
- Getty Images Sport
Engagements en Ligue des nations
Alors que les discussions autour d’un contrat se poursuivent en coulisses, Olise reste concentré sur ses obligations internationales. Après son but victorieux contre la Belgique, la France poursuivra sa campagne de Ligue des nations avec un choc très attendu contre l’Italie avant de retrouver à nouveau la Belgique.
Ce n’est qu’après avoir bouclé ces rencontres que l’ailier retournera au Bayern Munich. Le géant bavarois occupe actuellement la deuxième place de Bundesliga, à deux points du Borussia Dortmund, et comptera fortement sur son attaquant vedette pour le ramener au sommet pendant qu’il cherche une avancée à la table des négociations.
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