Si l’« intérêt précoce » d’Arsenal venait à se concrétiser, la question de l’aptitude de Vinicius à s’adapter à la Premier League se poserait légitimement. Son style de jeu, aussi talentueux soit-il sur le plan technique, pourrait en effet peiner à s’imposer face à des adversaires plus physiques.
« Pour moi, il a toujours manqué de régularité [dans ses performances], et cela a toujours été un problème à mes yeux », a récemment déclaré Jon Cotterill, spécialiste du football brésilien, àtalkSPORT. « Je pense également qu’il n’est peut-être pas assez robuste pour la Premier League, et je préférerais quelqu’un comme Julian Alvarez, l’Argentin qui évolue à l’Atlético de Madrid, qui a déjà une expérience de la Premier League.
Peu de clubs peuvent assumer un tel prix, mais, encore une fois, pour moi, la question ne se limite pas à l’argent. Que va-t-il apporter ? Comment va-t-il s’intégrer ? Peut-il s’adapter à l’effectif actuel et au style de jeu de l’équipe ? Sur le plan technique, ses qualités ne font aucun doute. C’est un joueur absolument fabuleux, mais là encore, je le trouve irrégulier. »
Certains talents, malgré leurs qualités intrinsèques, peinent souvent à s’imposer en Angleterre, et Vinicius pourrait entrer dans cette catégorie. Le joueur estime toutefois avoir déjà répondu aux sceptiques en Ligue des champions : en 26 matchs contre l’élite anglaise, il a signé 21 participations à des buts, dont un doublé face à Manchester City en huitièmes de finale la saison passée.