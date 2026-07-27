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Real Madrid Vini Jr GFXGOAL
Krishan Davis

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La tentative d'Arsenal de recruter Vinicius Jr semble être un rêve irréalisable… Mais le Real Madrid serait-il en train de pousser la superstar brésilienne vers la sortie en vue d'un transfert de Yan Diomande à 120 millions d'euros ?

Analysis
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Arsenal envisage l’un des transferts les plus sensationnels de l’histoire, même si les chances de réussite sont faibles. Selon les informations du week-end, les Gunners songeraient à formuler une offre pour la star du Real Madrid, Vinicius Junior, tandis que les Merengues intensifieraient leurs démarches pour recruter Yan Diomande, jeune pépite du RB Leipzig estimée à plus de 120 millions d’euros.

Sans surprise, la venue de Diomande au Real Madrid soulève des questions sur son positionnement, d’autant que le timing de l’opération alimente les soupçons d’un remplacement de Vinicius. Les champions d’Angleterre lorgnent toujours le Brésilien, toujours sans nouveau contrat au Bernabéu.

Pourtant, ces deux dossiers sont-ils vraiment liés ? Un mercato estival déjà riche en rebondissements, malgré la distraction de la Coupe du monde 2026, pourrait ainsi atteindre son apogée avec cette saga impliquant deux des ailiers les plus convoités de la planète.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Un joueur arrive, un autre part ?

    Moins de 24 heures après les révélations selon lesquelles Madrid s'était lancé dans la course pour recruter Diomande, on apprenait qu'Arsenal étudiait la possibilité de faire venir Vinicius ce week-end.

    Le Real s’est rapidement positionné en pole position pour l’ailier ivoirien, devançant Liverpool et le Paris Saint-Germain, ce dernier ayant finalement abandonné la course. Une offre globale de 120 millions d’euros (103 millions de livres sterling / 136 millions de dollars) aurait été rejetée par Leipzig, mais un accord est attendu in fine.

    Du coup, l’intérêt d’Arsenal pour Vinicius pique la curiosité : les Gunners ont senti le coup à jouer, puisque le joueur de 26 ans aborde, de façon inattendue, la dernière année de son contrat sans que le moindre accord de prolongation n’ait été trouvé. Ils estiment peut-être que l’investissement imminent du Real sur un autre ailier, Diomande, constitue un signe de disponibilité.

    • Publicité
  • VIniciusGetty Images

    Exploiter au mieux

    Selon The Athletic, l’intérêt d’Arsenal en serait encore à un « stade précoce ». Si la presse espagnole évoque un montant irréaliste de 160 millions d’euros (137 millions de livres sterling / 182 millions de dollars), il est clair que les champions de Premier League veulent profiter de la possibilité d’obtenir la superstar Vinicius à un prix réduit cet été.

    Madrid refuse de laisser filer le Brésilien gratuitement dans un an et négocie depuis dix-huit mois un nouveau contrat, en vain. L’ailier réclame une revalorisation salariale malgré ses 400 000 £ hebdomadaires actuels, et il conditionne sa signature à un salaire de 470 000 £ par semaine.

    Sur le papier, ce niveau de salaire semble écarter un transfert à l’Emirates. Pourtant, selon certaines sources, les Gunners seraient prêts à céder à ses exigences en lui proposant le plus gros contrat de l’histoire du club.

    Néanmoins, Vinicius et ses représentants pourraient utiliser l’offre londonienne comme levier dans les discussions avec les « Blancos ». D’après les dernières informations en provenance d’Espagne, l’attaquant n’aurait aucune intention de partir et serait prêt à revenir à la table des négociations dès que l’écart entre ses exigences et la proposition du club sera comblé.

  • Yan Diomande Vini Jr GFXGetty/ GOAL

    Une mesure d’économie ?

    Rien n’est toutefois acquis. Les négociations contractuelles de Vinicius ne se seraient pas enlisées si un accord était imminent, même si l’attaquant s’est accordé un peu de repos après avoir brillé avec le Brésil lors d’une Coupe du monde finalement conclue par un échec.

    Comme nous l’avons évoqué, il serait pour le moins surprenant que le Real Madrid dépense plus de 120 millions d’euros pour un nouvel ailier alors que Vinicius fait toujours partie de l’effectif et s’attend à être titulaire à chaque match. On ne débourserait pas une telle somme pour un joueur afin de le laisser sur le banc, même si Diomande n’a encore que 19 ans.

    Or, alors que les discussions sur le nouveau contrat du numéro 7 sont au point mort, le recrutement de Diomandé pourrait s’interpréter comme une mesure d’austérité. À long terme, les « Blancos » réaliseraient d’importantes économies en profitant de l’une des dernières opportunités de céder Vinicius, tout en le remplaçant par l’adolescent de Leipzig, dont le salaire serait nettement inférieur et le potentiel tout aussi élevé.

    Le Real s’est montré particulièrement économe sur le marché des transferts ces dernières années ; le club n’a pas dépensé plus de 100 millions d’euros pour un joueur depuis le recrutement de Jude Bellingham, en provenance du Borussia Dortmund, il y a trois ans, préférant se concentrer sur des opérations judicieuses telles que les transferts gratuits de Kylian Mbappé et, plus récemment, d’Ibrahima Konaté et de Bernardo Silva.

    Dans ce contexte, l’arrivée de Diomandé devrait s’accompagner d’une compensation financière, d’autant qu’un dossier Rodri, en provenance de Manchester City, est également sur le bureau – un autre joueur au salaire colossal.

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  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    Le moment est peut-être venu de procéder à un changement.

    Certains observateurs estiment que le passage de Vinicius Jr. au Bernabéu pourrait toucher à sa fin. Arrivé il y a huit ans en provenance de Flamengo, l’attaquant a disputé environ 375 matchs pour le club et s’est imposé comme l’un des meilleurs ailiers mondiaux. Pourtant, il demeure une figure controversée aux yeux des supporters, ayant mis du temps à s’imposer.

    Au cours de la saison 2025-2026, il a même été la cible d’insultes de la part de ses propres supporters, et le club a de nouveau terminé l’exercice sans titre. Outre la frustration générale des supporters, cette hostilité s’explique sans doute par une baisse de sa productivité et par le fait que sa saison s’est déroulée dans le contexte d’une situation contractuelle non résolue. Son origine ethnique pourrait également jouer un rôle, étant donné qu’il a régulièrement été victime de racisme – ce qui a fait beaucoup parler de lui – depuis qu’il joue à Madrid.

    C’est d’ailleurs l’un de ces incidents, survenu en Ligue des champions contre Benfica la saison dernière, qui a conduit l’actuel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho – alors aux commandes du grand club portugais –, à présenter de manière étrange Vinicius comme un fauteur de troubles.

    « Il y a quelque chose qui cloche, car cela se produit dans tous les stades », avait déclaré Mourinho après que le Brésilien eut prétendument été victime d’insultes racistes de la part de l’Argentin Gianluca Prestianni. « Dans un stade où Vinicius joue, il se passe toujours quelque chose. » Des propos que le joueur n’a pas oubliés et qui résonnent alors qu’il s’apprête à travailler sous les ordres de ce tacticien respecté.

    Ce n’est d’ailleurs pas la première fois, ces dernières années, que Vini est pressenti pour un départ. Le géant saoudien Al-Ahli n’a pas caché son intérêt pour l’ailier de 26 ans, se disant prêt à soumettre une offre record de 350 millions d’euros (296 millions de livres sterling / 365 millions de dollars) en 2025, tandis que le joueur se serait vu proposer un contrat d’un milliard d’euros. Il avait alors choisi de rester au Bernabéu. Reste à voir si sa position a évolué.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    « Manque de solidité »

    Si l’« intérêt précoce » d’Arsenal venait à se concrétiser, la question de l’aptitude de Vinicius à s’adapter à la Premier League se poserait légitimement. Son style de jeu, aussi talentueux soit-il sur le plan technique, pourrait en effet peiner à s’imposer face à des adversaires plus physiques.

    « Pour moi, il a toujours manqué de régularité [dans ses performances], et cela a toujours été un problème à mes yeux », a récemment déclaré Jon Cotterill, spécialiste du football brésilien, àtalkSPORT. « Je pense également qu’il n’est peut-être pas assez robuste pour la Premier League, et je préférerais quelqu’un comme Julian Alvarez, l’Argentin qui évolue à l’Atlético de Madrid, qui a déjà une expérience de la Premier League.

    Peu de clubs peuvent assumer un tel prix, mais, encore une fois, pour moi, la question ne se limite pas à l’argent. Que va-t-il apporter ? Comment va-t-il s’intégrer ? Peut-il s’adapter à l’effectif actuel et au style de jeu de l’équipe ? Sur le plan technique, ses qualités ne font aucun doute. C’est un joueur absolument fabuleux, mais là encore, je le trouve irrégulier. »

    Certains talents, malgré leurs qualités intrinsèques, peinent souvent à s’imposer en Angleterre, et Vinicius pourrait entrer dans cette catégorie. Le joueur estime toutefois avoir déjà répondu aux sceptiques en Ligue des champions : en 26 matchs contre l’élite anglaise, il a signé 21 participations à des buts, dont un doublé face à Manchester City en huitièmes de finale la saison passée.

  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madrid ne bouge pas

    Au final, toutefois, ces spéculations pourraient bien n'avoir aucune importance. En effet, il est difficile de se défaire de l'impression que le scénario le plus probable reste celui d'un nouveau contrat mirobolant entre Vinicius et le Real Madrid, laissant Arsenal et tous les autres prétendants sur leur faim.

    Malgré ses précédentes remarques peu flatteuses à l’égard de l’attaquant, The Telegraph rapporte que Mourinho ne souhaite pas laisser partir Vini Jr cet été, un joueur qu’il considère comme faisant partie d’un groupe intouchable de stars incontournables. Les négociations contractuelles doivent reprendre cette semaine, et l’intérêt des Gunners pourrait bien n’avoir pour effet que d’accélérer les discussions, plutôt que de mener à un départ. Pour l’instant, rien n’indique qu’il souhaite partir.

    En juin, le président du Real, Florentino Pérez, a d’ailleurs fixé le cap : « Vini est l’un des meilleurs joueurs du monde et il est ravi d’être un joueur madrilène. Il a joué un rôle décisif dans la conquête des deux dernières Coupes d’Europe et il lui reste un an de contrat. Il reste encore du temps, mais je vous assure que Vinicius veut rester à Madrid et que je veux qu’il reste. »

    Quant à Diomandé, il est probable que le jeune Ivoirien évolue aux côtés de Vinicius ; son arrivée n’aurait selon certaines sources aucun impact sur la situation de Vini Jr, et le joueur de 19 ans a d’ailleurs disputé davantage de matchs sur le côté droit avec Leipzig la saison dernière avant de briller sur le côté gauche lors de la Coupe du monde. Bien plus efficace dans ce rôle, il a contribué à 18 buts en 22 matches sur l’aile droite.

    Arsenal pourrait donc devoir se tourner vers d’autres options, tandis que Madrid et Mourinho construisent une attaque qui s’annonce comme l’une des plus redoutables d’Europe.