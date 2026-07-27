Certains observateurs estiment que le passage de Vinicius Jr. au Bernabéu pourrait toucher à sa fin. Arrivé il y a huit ans en provenance de Flamengo, l’attaquant a disputé environ 375 matchs pour le club et s’est imposé comme l’un des meilleurs ailiers mondiaux. Pourtant, il demeure une figure controversée aux yeux des supporters, ayant mis du temps à s’imposer.

Au cours de la saison 2025-2026, il a même été la cible d’insultes de la part de ses propres supporters, et le club a de nouveau terminé l’exercice sans titre. Outre la frustration générale des supporters, cette hostilité s’explique sans doute par une baisse de sa productivité et par le fait que sa saison s’est déroulée dans le contexte d’une situation contractuelle non résolue. Son origine ethnique pourrait également jouer un rôle, étant donné qu’il a régulièrement été victime de racisme – ce qui a fait beaucoup parler de lui – depuis qu’il joue à Madrid.

C’est d’ailleurs l’un de ces incidents, survenu en Ligue des champions contre Benfica la saison dernière, qui a conduit l’actuel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho – alors aux commandes du grand club portugais –, à présenter de manière étrange Vinicius comme un fauteur de troubles.

« Il y a quelque chose qui cloche, car cela se produit dans tous les stades », avait déclaré Mourinho après que le Brésilien eut prétendument été victime d’insultes racistes de la part de l’Argentin Gianluca Prestianni. « Dans un stade où Vinicius joue, il se passe toujours quelque chose. » Des propos que le joueur n’a pas oubliés et qui résonnent alors qu’il s’apprête à travailler sous les ordres de ce tacticien respecté.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois, ces dernières années, que Vini est pressenti pour un départ. Le géant saoudien Al-Ahli n’a pas caché son intérêt pour l’ailier de 26 ans, se disant prêt à soumettre une offre record de 350 millions d’euros (296 millions de livres sterling / 365 millions de dollars) en 2025, tandis que le joueur se serait vu proposer un contrat d’un milliard d’euros. Il avait alors choisi de rester au Bernabéu. Reste à voir si sa position a évolué.