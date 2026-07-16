ATLANTA — Trois heures avant le coup d’envoi, un employé agitait déjà des bouteilles d’eau au-dessus de sa tête. L’Atlanta Stadium était encore presque vide, mais tandis que les premiers spectateurs déambulaient dans les couloirs déserts, le vendeur était là, haranguant à plein poumons pour écouler son stock à trois dollars la bouteille.

Une scène tout à fait appropriée pour un stade situé presque au cœur d’une véritable ville de football. De nombreuses villes d’Amérique du Nord ont eu du mal à s’adapter au football cet été. Elles donnent l’impression d’être des villes américaines à qui ce sport a été imposé, et qui s’y adaptent du mieux qu’elles peuvent. La plupart sont des centres sportifs qui accueillent temporairement le « beau jeu » pendant un mois animé. Atlanta, elle, est différente.

Atlanta, elle, attendait ce rendez-vous depuis longtemps. Et elle a réussi son coup.

« Atlanta n’essaie pas d’être autre chose », a déclaré à GOAL Jason Longshore, commentateur et personnalité médiatique qui couvre le football dans la ville depuis 30 ans. « Atlanta n’essaie pas d’être autre chose. Ici, on dit souvent qu’“Atlanta influence tout”, et cela se voit dans la musique, le style et, désormais, le football. La manière dont la ville s’est approprié le ballon rond est unique aux États-Unis. »

La ville a construit sa culture football depuis la base : bien avant la Coupe du monde, plusieurs générations de joueurs, d’entraîneurs et de supporters avaient déjà adopté le ballon rond. Les investissements ont suivi, mais l’ADN reste local, accessible et résolument « made in Atlanta ». On entend souvent dire que le football américain est onéreux et peu authentique. Atlanta n’est pas parfaite, mais elle assume pleinement ce qu’elle est.

Une dynamique confirmée tout au long de la Coupe du monde.