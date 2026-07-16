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Thomas Hindle

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« La tendance ne fait que s’amplifier » : Atlanta a été la meilleure ville hôte de la Coupe du monde, et elle reste depuis toujours un haut lieu du football

FEATURES
Analysis
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Atlanta United

Atlanta n'avait pas besoin de la Coupe du monde pour forger une culture football. Les huit matchs et les quelque 500 000 visiteurs du Fan Festival n'ont fait que confirmer ce que la ville a mis près de 60 ans à bâtir.

ATLANTA — Trois heures avant le coup d’envoi, un employé agitait déjà des bouteilles d’eau au-dessus de sa tête. L’Atlanta Stadium était encore presque vide, mais tandis que les premiers spectateurs déambulaient dans les couloirs déserts, le vendeur était là, haranguant à plein poumons pour écouler son stock à trois dollars la bouteille.

Une scène tout à fait appropriée pour un stade situé presque au cœur d’une véritable ville de football. De nombreuses villes d’Amérique du Nord ont eu du mal à s’adapter au football cet été. Elles donnent l’impression d’être des villes américaines à qui ce sport a été imposé, et qui s’y adaptent du mieux qu’elles peuvent. La plupart sont des centres sportifs qui accueillent temporairement le « beau jeu » pendant un mois animé. Atlanta, elle, est différente.

Atlanta, elle, attendait ce rendez-vous depuis longtemps. Et elle a réussi son coup.

« Atlanta n’essaie pas d’être autre chose », a déclaré à GOAL Jason Longshore, commentateur et personnalité médiatique qui couvre le football dans la ville depuis 30 ans. « Atlanta n’essaie pas d’être autre chose. Ici, on dit souvent qu’“Atlanta influence tout”, et cela se voit dans la musique, le style et, désormais, le football. La manière dont la ville s’est approprié le ballon rond est unique aux États-Unis. »

La ville a construit sa culture football depuis la base : bien avant la Coupe du monde, plusieurs générations de joueurs, d’entraîneurs et de supporters avaient déjà adopté le ballon rond. Les investissements ont suivi, mais l’ADN reste local, accessible et résolument « made in Atlanta ». On entend souvent dire que le football américain est onéreux et peu authentique. Atlanta n’est pas parfaite, mais elle assume pleinement ce qu’elle est.

Une dynamique confirmée tout au long de la Coupe du monde.

  • Atlanta NASLGetty

    « Ils ont recruté des joueurs venus de partout »

    Tout commence par l’histoire. En 1967, les Atlanta Chiefs voient le jour grâce à Dick Cecil, alors dirigeant des Atlanta Braves. L’une de leurs stars, Kaizer Motaung, retourne ensuite en Afrique du Sud et fonde les Kaizer Chiefs, s’inspirant du nom et de l’identité de l’équipe d’Atlanta. Après avoir suivi la Coupe du monde 1966, Cecil est convaincu que le football professionnel peut fonctionner dans sa ville.

    Une stratégie audacieuse : Atlanta n’étant pas alors une ville d’immigration, Cecil recruta dans quatorze pays et proposa des contrats avantageux à des joueurs talentueux, avec pour condition qu’ils jouent six mois et entraînent le reste de l’année. Ce melting-pot conquit le public et forgea une équipe redoutable, capable de battre à deux reprises Manchester City en match amical. En 1968, ils remportent le premier championnat de la NASL.

    « Ils ont recruté des joueurs venus de partout », explique Longshore. « Mais ils devaient tous parler anglais, et ils leur proposaient des contrats de 12 mois, car ils jouaient pendant six mois, puis partaient enseigner le football pendant les six autres mois. Entre 1967 et 1972, ils ont ainsi fait découvrir le football à des dizaines de milliers d’enfants et d’habitants de toute la région. »

    Selon les estimations, la ville ne comptait que 150 licenciés en 1966 ; à la mi-1968, ils étaient 16 000.

    Ces enfants sont ensuite devenus des spectateurs, puis des pratiquants. Longshore appartient à cette deuxième génération. Il se souvient de la Coupe du monde 1986 et de la stupeur admirative provoquée par le doublé de Maradona face à la Belgique en demi-finale, avant que l’Argentine ne remporte logiquement le tournoi.

    • Publicité
  • Atlanta Stadium(C)Getty Images

    « Non, le match se joue dans le grand stade. »

    C'est aussi cette génération qui a adopté l'Atlanta United. Les débuts du club ont été complexes. D'après les sources, la Major League Soccer aurait visé, dès sa création, d'implanter une franchise dans la ville. Mais l'organisation des Jeux olympiques de 1996 a freiné l'élan.

    Le dossier se heurtait aussi à un problème d’infrastructure : le stade originel des Chiefs avait été repris puis abandonné par les Atlanta Braves avant d’être démoli en 1997, laissant la ville sans enceinte adaptée.

    La donne change en 2001 quand Arthur Blank, nouveau propriétaire des Falcons, annonce son intention d’obtenir une franchise MLS. La MLS semblait donc promise à la ville. Pourtant, le projet resta complexe. Au milieu des années 2000, la mode était aux stades de plus de 20 000 places. Blank aurait pu s’exiler en banlieue et y investir massivement.

    Mais la Mercedes-Benz Arena – rebaptisée Atlanta Stadium pour la Coupe du monde – a été jugée suffisante.

    « Quand Atlanta a annoncé : “Non, nous jouerons dans le grand stade”, et que Blank a affirmé que les Falcons et Atlanta United étaient au même niveau, les gens ont dû revoir leur perspective. Nous avons ainsi bénéficié d’une couverture médiatique grand public que nous n’aurions peut-être pas eue ailleurs », explique Longshore.

    Les succès sportifs ont fait le reste.

    Le club a recruté Josef Martínez et Miguel Almirón avant même son premier match, a établi des records d’affluence dès l’entame et conquis la MLS Cup dès sa deuxième saison.

  • JID and Metro Boomin, Atlanta UnitedAtlanta United

    « La tendance est claire : le football ne cessera de gagner en popularité. »

    Ainsi est née une culture, remarquée par les observateurs les plus chevronnés de la scène internationale.

    « Quand on parle d’infrastructures et de la réflexion qui les sous-tend, [Blank] voulait créer ce super-club, et il est évident qu’Atlanta est un véritable creuset de diversité. On y trouve absolument toutes sortes de cultures, différentes nationalités, des gens très variés, et je pense qu’une chose est sûre : le football a vraiment le pouvoir de rassembler les gens », explique l’ancien milieu de terrain de West Ham, Jack Collison.

    Il s’est installé à Atlanta pour « quelque chose de différent » : un poste au sein du centre de formation du club en 2019. Collison n’est jamais reparti.

    Son ancien club y a d’ailleurs disputé un match amical l’an dernier, lors d’une tournée de pré-saison, et les joueurs en sont restés stupéfaits.

    « C’était incroyable d’accueillir ces gars-là, et rien que de discuter avec Mark Noble avant le match, ainsi qu’avec un ou deux joueurs : ces gars-là ont joué dans les meilleurs stades du monde devant des supporters incroyables. Mais pour eux, le fait de venir dans ce stade pour un match de pré-saison et de constater à quel point c’est époustouflant, ça prépare vraiment le terrain pour des moments incroyables », a déclaré Collison.

    D’autres joueurs de la MLS se sont également laissés séduire. Fafa Picault a rejoint Atlanta United cet été, après avoir conquis la MLS Cup avec l’Inter Miami en décembre. Il ne cache pas son bonheur.

    « Cette ville possède de multiples facettes, et la culture latino-américaine s’y est particulièrement développée ces dernières années, bien plus qu’à l’époque où je venais simplement jouer ou en visite. Maintenant que j’y vis, je mesure pleinement cette évolution », constate Picault.

    Ce phénomène dépasse désormais le cadre sportif : les Falcons et Atlanta United partagent le même stade, et la franchise NFL mesure l’impact culturel du football.

    « Ça ne va cesser de prendre de l’ampleur », a déclaré Bijan Robinson, running back des Falcons, à GOAL. « Et pour moi, en tant que fan de football, voir tous ces gens venus d’autres pays, qui représentent leur pays et prennent le temps de faire le voyage en avion et tout ce que ça implique, c’est ça qui compte.

    Ce n’est sans doute pas un hasard si la Fédération américaine de football a implanté son nouveau centre d’entraînement ultramoderne à vingt miles au sud du centre-ville, un projet financé par Arthur Blank. L’équipe nationale des États-Unis en profite déjà.

    « Les installations sont incroyables. J’ai l’impression que c’est ce dont l’équipe nationale avait besoin depuis très, très longtemps… C’est quelque chose d’assez spécial qui, je pense, va certainement aider l’équipe nationale à progresser », a déclaré Tyler Adams au début du stage de préparation de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde.

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  • Atlanta StadiumGetty

    Des succès sans pareil en Coupe du monde

    La Coupe du monde a suivi le même modèle. Atlanta a accueilli huit rencontres de l’épreuve, et son « Fan Festival » a attiré 500 000 visiteurs. La ville a par ailleurs conservé la plupart des piliers de l’Atlanta United. Les hot-dogs et les sodas étaient proposés à 2 dollars pièce, tandis qu’un cheeseburger coûtait 5 dollars. Dans un contexte où une grande partie de la compétition semblait dictée par une logique purement capitaliste que les supporters devaient subir, Atlanta a choisi une autre voie.

    « Dès le début du processus de candidature en 2018, nous savions qu’Atlanta et la Géorgie avaient tout ce qu’il fallait pour accueillir une incroyable Coupe du monde de la FIFA, et notre région a dépassé toutes les attentes.

    « C’était un véritable effort collectif : l’équipe du comité d’organisation, les responsables municipaux, communautaires et économiques, nos partenaires, les organismes publics et les bénévoles se sont tous mobilisés pour créer quelque chose d’exceptionnel. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont démontré pourquoi nous sommes la meilleure ville au monde pour accueillir des événements sportifs et des manifestations majeures. » – Dan Corso, président du Atlanta Sports Council et du comité d’organisation de la Coupe du monde à Atlanta, a déclaré dans un communiqué.

  • Argentina fans World CupGetty

    « On aurait dit un match à l’extérieur. »

    Cette demi-finale a offert un véritable spectacle sportif. À l’intérieur du stade d’Atlanta, on se croirait dans un autre monde : le toit paraît plus épais et les sons, confinés puis amplifiés, créent une atmosphère idéale pour les supporters argentins.

    Sur un terrain de football, rien n’est jamais acquis avant le coup d’envoi : trop de variables, trop d’aléas. Pourtant, si le match s’était joué uniquement sur l’ambiance, l’Angleterre aurait perdu cette demi-finale avant même que les premiers sifflets ne retentissent.

    Avant le coup d’envoi, les joueurs se sont alignés pour les hymnes nationaux. La première note de « God Save the King » a à peine percé le brouhaha ambiant, avant de se perdre dans un mur de sifflets argentins. L’hymne national argentin, lui, a été entonné à plein poumons.

    Comme prévu, la rencontre s’annonçait physique et acharnée. L’Angleterre et l’Argentine nourrissent une rivalité historique ; chaque confrontation est un duel à couteaux tirés. À chaque tacle argentin un peu trop appuyé, la foule s’embrasait : Jude Bellingham a répondu à une intervention, les tribunes l’ont hué ; Elliot Anderson a percuté Lionel Messi, le stade a tremblé de rage. Puis, quand l’Argentine a inscrit deux buts dans les dix dernières minutes pour renverser le déficit de 1-0, Atlanta s’est transformé en théâtre de ce qui pourrait bien être la scène marquante de ce tournoi.

    Une ambiance souvent associée aux équipes sud-américaines, mais que d’autres stades de ce tournoi ont peiné à contenir. Ici, Atlanta a offert un cadre idéal à la ferveur albiceleste. Après la défaite 2-1, Thomas Tuchel a d’ailleurs concédé : « Cela ressemblait à un match à l’extérieur. » Il n’avait pas tort.

    Pourtant, aucune animosité ne régnait entre les supporters. Après la rencontre, les fans des deux camps se sont retrouvés dans les bars de la ville. Dans un pub irlandais, à dix minutes à pied du stade, six Argentins, gobelets vides devant eux, ont commandé une nouvelle tournée et discutaient bruyamment en espagnol. Deux Anglais, regard embué et pas chancelant, sont passés devant eux et leur ont serré la main.

    « Je déteste l’Espagne », lance l’un des Anglais au groupe d’Argentins.

    Tout le monde a ri. Puis, sans animosité, ils sont sortis du bar, ont rejoint la rue animée et ont disparu dans la nuit.

    Il n’existe pas de meilleure ville de football pour digérer une défaite.