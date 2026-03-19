La taupe démasquée ! Chelsea a découvert l'identité de la personne qui a divulgué des informations sur l'équipe avant les défaites face au PSG en Ligue des champions

Lors de sa conférence de presse d'avant-match avant le déplacement à Everton, Rosenior a confirmé que le mystère avait été élucidé. Chelsea cherchera à rebondir après sa récente défaite 1-0 face à Newcastle ; le club occupe actuellement la sixième place, à seulement trois points d'Aston Villa, quatrième, dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. L'entraîneur s'est adressé directement aux médias pour mettre un terme à cette affaire, insistant sur le fait que le club avait pris les mesures nécessaires pour éviter que cet incident embarrassant ne se reproduise.

« Nous savons (de qui il s'agit) », a déclaré Rosenior aux journalistes. « Il n'y a aucune intention malveillante à mon égard ou envers l'équipe. Nous savons d'où cela vient et nous avons réglé la situation. »