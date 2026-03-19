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La taupe démasquée ! Chelsea a découvert l'identité de la personne qui a divulgué des informations sur l'équipe avant les défaites face au PSG en Ligue des champions
Une enquête interne identifie la source
Ces deux fuites se sont révélées tout à fait exactes et ont coïncidé avec une lourde défaite face au PSG : Chelsea s'était incliné 5-2 à Paris avant de s'incliner 3-0 à Stamford Bridge. Cela a donné lieu à une enquête interne approfondie. Rosenior a désormais révélé que la source avait été identifiée, précisant que la fuite ne provenait pas de son équipe.
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Rosenior confirme que la situation est réglée
Lors de sa conférence de presse d'avant-match avant le déplacement à Everton, Rosenior a confirmé que le mystère avait été élucidé. Chelsea cherchera à rebondir après sa récente défaite 1-0 face à Newcastle ; le club occupe actuellement la sixième place, à seulement trois points d'Aston Villa, quatrième, dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. L'entraîneur s'est adressé directement aux médias pour mettre un terme à cette affaire, insistant sur le fait que le club avait pris les mesures nécessaires pour éviter que cet incident embarrassant ne se reproduise.
« Nous savons (de qui il s'agit) », a déclaré Rosenior aux journalistes. « Il n'y a aucune intention malveillante à mon égard ou envers l'équipe. Nous savons d'où cela vient et nous avons réglé la situation. »
Entretien « mettre les choses au clair » avec Enzo Fernandez
Les retombées de la défaite 8-2 sur l'ensemble des deux matchs face au PSG ont également semé le doute quant à l'avenir d'Enzo Fernández. L'Argentin, qui a rejoint Chelsea en janvier 2023 pour un montant record de 107 millions de livres sterling et qui a disputé plus de 150 matches, a récemment semé le doute. Interrogé par ESPN sur son intention de rester au club la saison prochaine, le joueur de 25 ans a répondu : « Je ne sais pas, il reste huit matches et la FA Cup. Il y a la Coupe du monde, et ensuite on verra. »
Cependant, Rosenior a révélé avoir eu une longue discussion avec le milieu de terrain pour clarifier sa position, déclarant : « J’ai eu une excellente conversation avec Enzo ce matin avant l’entraînement… C’est l’un des capitaines du club. Ce que je peux dire, c’est qu’il m’a vraiment, vraiment clairement fait comprendre à quel point il est heureux ici, dans ce club, et à quel point il veut gagner… Pour moi, il est pleinement engagé envers ce groupe », a expliqué l'entraîneur.
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Le point sur les blessés avant le déplacement à Everton
L'attention se reporte désormais sur la Premier League, même si les Blues continuent d'être confrontés à des problèmes de blessures. Trevoh Chalobah et le gardien Filip Jorgensen sont indisponibles, tandis que le capitaine Reece James reste sur la touche. À propos de James, l'entraîneur s'est montré plus optimiste, déclarant : « Ce n'est pas grave. » Malgré le soulagement d'avoir mis fin à l'enquête, Chelsea doit désormais retrouver une certaine régularité sur le terrain.
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