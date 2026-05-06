La Commission de discipline de la FIFA a confirmé qu’elle donnerait suite à la demande de l’UEFA visant à étendre la suspension actuelle de Prestianni à l’ensemble des compétitions de football. Mercredi, un porte-parole de la FIFA a déclaré, selon The Athletic : « La Commission de discipline de la FIFA a décidé d’étendre à l’échelle mondiale la suspension de six matches imposée par l’UEFA au joueur du SL Benfica, Gianluca Prestianni. »

Initialement limité aux compétitions de l’UEFA, ce suspension de six matchs s’applique désormais à toutes les rencontres officielles de la FIFA, y compris la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord.