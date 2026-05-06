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La suspension de Gianluca Prestianni pour homophobie a été étendue à l’échelle mondiale par la FIFA, ce qui menace l’ailier du Benfica et de l’Argentine de manquer des rencontres cruciales de la Coupe du monde
La FIFA inflige une suspension internationale à l’ailier du Benfica
La Commission de discipline de la FIFA a confirmé qu’elle donnerait suite à la demande de l’UEFA visant à étendre la suspension actuelle de Prestianni à l’ensemble des compétitions de football. Mercredi, un porte-parole de la FIFA a déclaré, selon The Athletic : « La Commission de discipline de la FIFA a décidé d’étendre à l’échelle mondiale la suspension de six matches imposée par l’UEFA au joueur du SL Benfica, Gianluca Prestianni. »
Initialement limité aux compétitions de l’UEFA, ce suspension de six matchs s’applique désormais à toutes les rencontres officielles de la FIFA, y compris la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord.
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Des répercussions de la Coupe du monde se dessinent pour l’Argentin.
Si Prestianni est retenu dans la liste définitive de l'Argentine par Lionel Scaloni pour la Coupe du monde 2026, il manquera les deux premiers matchs de la phase de groupes contre l'Algérie et l'Autriche. L'ailier avait déjà été convoqué par les champions du monde en mars pour les amicaux contre la Mauritanie et la Zambie, après avoir fait ses débuts en équipe A en novembre 2025.
Bien que la sanction porte sur six matches, trois d’entre eux sont soumis à un délai de deux ans. Ayant déjà manqué le match retour de Ligue des champions contre le Real Madrid alors qu’il était sous le coup d’une suspension provisoire, l’attaquant doit encore purger deux matches. Il reste toutefois éligible pour la rencontre amicale de l’Argentine contre le Honduras avant la Coupe du monde, la « portée mondiale » de la suspension visant uniquement les rencontres officielles, et non ses matches nationaux restants avec Benfica cette saison.
Tout ce qu’il faut savoir sur le duel impliquant Vinicius Junior
La polémique éclate après le match aller des barrages des huitièmes de finale de la Ligue des champions, disputé le 17 février au stade da Luz. Vinicius, joueur du Real Madrid, affirme avoir subi des insultes racistes de la part de l’Argentin, ce qui conduit l’arbitre François Letexier à suspendre la rencontre pendant huit minutes et à activer le protocole anti-discrimination de la FIFA.
Prestianni a toujours nié toute insultes racistes, publiant un communiqué dans lequel il déclarait : « Je tiens à préciser qu’à aucun moment je n’ai adressé d’insultes racistes à Vini Jr, qui a malheureusement mal interprété ce qu’il pensait avoir entendu. Je n’ai jamais tenu de propos racistes à l’encontre de qui que ce soit et je regrette les menaces que j’ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »
Malgré ces dénégations, l’enquête de l’UEFA a conclu à un « comportement discriminatoire (c’est-à-dire homophobe) » et a infligé une sanction à l’attaquant argentin.
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Le règlement de l'UEFA et les répercussions éventuelles
La durée de la suspension a suscité des interrogations, car les directives de l’UEFA prévoient habituellement une sanction minimale de dix matches pour les joueurs coupables d’atteinte à la dignité humaine fondée sur la couleur de peau, la race, la religion, l’origine ethnique, le sexe ou l’orientation sexuelle. L’UEFA n’a pas commenté les raisons pour lesquelles son Instance de contrôle, d’éthique et de discipline (CEDB) a infligé seulement six matches de suspension, contre le minimum prévu.
Pendant sa période de probation de deux ans, Prestianni reste sous étroite surveillance : toute nouvelle infraction entraînerait l’application immédiate des trois matchs de suspension restants, avec les conséquences que cela impliquerait pour sa carrière au Benfica et en équipe nationale argentine.