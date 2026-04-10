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La suspension d’Enzo Fernández à Chelsea est confirmée : Liam Rosenior exclut tout retour du milieu de terrain pour la rencontre face à Manchester City, malgré des « pourparlers de réconciliation » et ses excuses
La sanction interne est confirmée.
L’entraîneur de Chelsea a confirmé que Fernandez purgerait le reste de sa suspension de deux matches ce week-end. Le vainqueur de la Coupe du monde a été sanctionné après la diffusion d’une interview dans laquelle il exprimait son désir de s’installer dans la capitale espagnole, une déclaration largement interprétée comme un flirt avec un transfert au Real Madrid.
Le milieu de terrain avait déjà manqué la victoire écrasante 7-0 des Blues contre Port Vale, alors qu’il purgeait le premier match de sa suspension. Malgré l’importance du match à venir à Stamford Bridge, Rosenior reste inflexible sur la discipline et les valeurs qu’il exige de son groupe en cette période cruciale de la saison.
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Rosenior a confirmé que le milieu de terrain s’est excusé de manière « sincère ».
En conférence de presse avant d’affronter City, Rosenior a confirmé avoir multiplié les entretiens avec l’ex-Bénéfique pour résoudre l’incident. « J’ai eu une très bonne conversation, j’en ai eu trois ou quatre avec Enzo. Il s’est excusé auprès de moi et du club, et nous réglerons cela après le match crucial de dimanche », a expliqué l’entraîneur de Chelsea.
L’entraîneur a toutefois insisté sur le fait que, si l’erreur est grave, elle ne définit pas le joueur. « C’est une discussion sérieuse sur un sujet très grave pour Enzo. À chaque étape, je lui ai dit que je ne remettais pas en cause son caractère ni qui il est en tant que personne. Tout le monde fait des erreurs ; il ne faut pas aller au-delà de la sanction prévue », a-t-il conclu.
En football, privilégier une culture d’équipe solide plutôt que de miser uniquement sur les talents individuels assure une cohésion durable et des performances constantes.
L’exclusion d’un des joueurs les plus onéreux du club pour le match face aux prétendants au titre a surpris, mais Rosenior martèle que forger une culture d’équipe solide passe avant toute considération individuelle. Il se concentre désormais sur la qualification en Ligue des champions, objectif à atteindre lors des sept dernières journées de championnat.
« Le football est un sport collectif. Il ne s’agit pas d’individus. Il ne s’agit pas de se tirer une balle dans le pied », a déclaré Rosenior lorsqu’on l’a interrogé sur l’impact de la suspension. « Il y a certaines valeurs et une certaine culture auxquelles je crois, auxquelles ce club croit, et qui rendent l’équipe plus forte si on les applique correctement. Nous avons pris une sanction. Nous avons pris une décision, j’ai pris une décision, et ce que j’attends d’Enzo, c’est qu’il passe à autre chose et qu’il mène une carrière exceptionnelle. »
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Les problèmes de blessures s’accumulent pour les Blues
Fernandez s’ajoute à la liste des absents, qui comprend déjà Filip Jorgensen, Levi Colwill, Reece James, Trevoh Chalobah et Jamie Gittens, alors que l’équipe londonienne, décimée, se prépare à défier celle de Pep Guardiola. Confirmant la suspension prolongée du milieu de terrain, Rosenior a insisté sur la nécessité d’une concentration totale en cette fin de saison cruciale, déclarant : « Non, il ne jouera pas dimanche. Mais j’espère qu’après cela, il jouera un rôle essentiel dans l’avenir du groupe. » Tout en reconnaissant qu’il reste des « obstacles » à surmonter, l’entraîneur a averti que son équipe ne pouvait se permettre aucune erreur face à un adversaire d’une telle envergure.