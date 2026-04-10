L’entraîneur de Chelsea a confirmé que Fernandez purgerait le reste de sa suspension de deux matches ce week-end. Le vainqueur de la Coupe du monde a été sanctionné après la diffusion d’une interview dans laquelle il exprimait son désir de s’installer dans la capitale espagnole, une déclaration largement interprétée comme un flirt avec un transfert au Real Madrid.

Le milieu de terrain avait déjà manqué la victoire écrasante 7-0 des Blues contre Port Vale, alors qu’il purgeait le premier match de sa suspension. Malgré l’importance du match à venir à Stamford Bridge, Rosenior reste inflexible sur la discipline et les valeurs qu’il exige de son groupe en cette période cruciale de la saison.