La superstar du PSG, Ousmane Dembélé, a dû quitter le terrain en boitant dès le début du derby contre le Paris FC, ce qui fait craindre qu'il ne puisse pas disputer la finale de la Ligue des champions

Champions de Ligue 1, le PSG espérait maintenir sa dynamique avant son rendez-vous européen face à Arsenal, mais la soirée a tourné court dès les premières minutes du derby contre le Paris FC. Bien que l’enjeu sportif fût minime au regard du classement, l’intensité du derby a contraint Luis Enrique à un premier coup dur.

Dembélé, encore décisif pour les Parisiens cette saison, n’a pas tenu plus de 30 minutes sur la pelouse. L’ailier s’est immédiatement saisi de sa jambe, signalant une douleur vive ; après une brève consultation, le staff a choisi de le remplacer. Le joueur de 29 ans a alors regagné directement les vestiaires pour passer des examens médicaux immédiats.