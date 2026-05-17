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La superstar du PSG, Ousmane Dembélé, a dû quitter le terrain en boitant dès le début du derby contre le Paris FC, ce qui fait craindre qu'il ne puisse pas disputer la finale de la Ligue des champions
Une blessure grave vient assombrir ce derby
Champions de Ligue 1, le PSG espérait maintenir sa dynamique avant son rendez-vous européen face à Arsenal, mais la soirée a tourné court dès les premières minutes du derby contre le Paris FC. Bien que l’enjeu sportif fût minime au regard du classement, l’intensité du derby a contraint Luis Enrique à un premier coup dur.
Dembélé, encore décisif pour les Parisiens cette saison, n’a pas tenu plus de 30 minutes sur la pelouse. L’ailier s’est immédiatement saisi de sa jambe, signalant une douleur vive ; après une brève consultation, le staff a choisi de le remplacer. Le joueur de 29 ans a alors regagné directement les vestiaires pour passer des examens médicaux immédiats.
- AFP
Le diagnostic initial laisse entrevoir un mince espoir.
L’attaquant vedette du PSG a dû quitter la pelouse en boitant, suscitant aussitôt l’inquiétude des supporters quant à sa participation à la finale de la Ligue des champions du 30 mai.
Toutefois, d’après les premières indications du staff médical, la blessure ne serait pas aussi grave que craint initialement par les supporters.
Selon les informations de Ligue 1+, le diagnostic préliminaire fait état d’une simple élongation musculaire, mais le staff médical du club doit encore procéder à des examens complémentaires avant de rendre un avis définitif.
Luis Enrique et Deschamps sont en état d’alerte.
Cette blessure intervient à un moment délicat, alors que se profilent des rendez-vous majeurs. Luis Enrique espère récupérer sa star pour défier les Gunners en finale de la Ligue des champions, où les tenants du titre viseront un doublé en 2025.
Le PSG n’est pas le seul à attendre les résultats des examens : le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, surveille aussi la situation. À l’approche de la Coupe du monde, toute absence prolongée de l’attaquant limiterait les options offensives de l’équipe de France.
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Et maintenant ?
Privé de Dembélé, le PSG a conclu sa saison de Ligue 1 par une défaite 2-1 sur la pelouse du Paris FC. Le club termine néanmoins avec six points d’avance sur Lens, deuxième du classement, et dispose désormais de près de deux semaines pour se préparer à la finale de la Ligue des champions. Les supporters espèrent que ce délai suffira à Dembélé pour retrouver sa pleine forme, alors que l’équipe de Luis Enrique vise le doublé national et européen.