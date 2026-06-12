Une équipe au complet, prête à franchir un cap. Le moment est propice : les Helvètes se sont qualifiés haut la main dans leur groupe face au Kosovo, à la Slovénie et à la Suède, invaincus, avec 4 victoires et 2 nuls. L’objectif est désormais d’aller plus loin que les quarts de finale de la Coupe du monde 1934, 1938 et 1954, performance également réalisée lors des Championnats d’Europe 2020 et 2024.





Après une période plus difficile, la Suisse a tourné la page lors de la Coupe du monde 2006 : elle atteignit les huitièmes de finale avant d’être éliminée par l’Ukraine aux tirs au but, sans avoir concédé le moindre but. Quatre ans plus tard, elle battit l’Espagne, future championne, lors du match d’ouverture, sans pour autant se qualifier. En 2014, elle atteint les huitièmes et pousse l’Argentine, future finaliste, dans ses retranchements avant de céder. Quatre ans plus tard, elle tient le Brésil en échec puis tombe à nouveau au stade des huitièmes, cette fois face à la Suède. En 2022, le Portugal lui inflige un sévère 6-1 au même échelon.





Entre-temps, la Nati atteint le Final Four de la Ligue des Nations, puis se distingue à l’Euro 2020 : elle élimine la France aux tirs au but avant de céder, toujours aux tirs au but, face à l’Espagne en quarts de finale. À l’Euro 2024, elle infligera une défaite cuisante à l’Italie, éliminée en huitièmes de finale sur le score de 2-0, avant de céder face à l’Angleterre aux tirs au but. Quelques mois plus tôt, elle avait d’ailleurs devancé les Azzurri lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, contraignant la Nazionale à passer par des barrages concluants par un échec.