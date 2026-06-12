Hors des radars, loin des projecteurs, sans jamais figurer parmi les favoris. La Suisse pourrait bien jouer les trouble-fête en Coupe du monde : peu attendue, elle possède pourtant l’effectif et l’expérience nécessaires pour aller loin. Auteure d’excellentes performances lors de ses dernières grandes compétitions, la formation de Murat Yakin est favorite pour dominer son groupe comprenant le Qatar, la Bosnie et le Canada. Une fois la phase de groupes passée, les Helvètes pourraient alors devenir le cauchemar des cadors et s’imposer comme le spécialiste des exploits face aux grands.
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La Suisse, spécialiste des exploits face aux cadors : de Manuel Akanji à Breel Embolo en passant par Xherdan Shaqiri, voici le « cheval noir » de la Coupe du monde
Expérience et jeunesse, stars et joueurs de soutien : la Suisse aborde la Coupe du monde 2026 avec de solides atouts et une marge de manœuvre suffisante pour créer la surprise. En l’absence de Sommer, retraité international, c’est Kobel qui gardera les cages pour sa première Coupe du monde en tant que titulaire. La défense est emmenée par Akanji, tout juste sacré champion de Suisse, un joueur qui connaît la victoire, et par Elvedi. Sur les ailes, les anciens « Italiens » Widmer et Ricardo Rodriguez, devant lesquels évoluent deux flèches comme Ndoye et Okafor, eux aussi anciens joueurs de Serie A.
Au milieu, Xhaka, recordman de sélections, guide le jeu, épaulé par Zakaria, Freuler, Aebischer et le Milanais Jashari : un groupe à la fois expérimenté et talentueux. Le grand espoir se nomme Manzambi : à seulement 20 ans, il a brillé avec Fribourg et figure déjà sur les radars des grands clubs européens. Devant, le secteur offensif manque de poids, mais peut s’appuyer sur l’expérience internationale d’Embolo, valeur sûre dans les grands rendez-vous.
Une équipe au complet, prête à franchir un cap. Le moment est propice : les Helvètes se sont qualifiés haut la main dans leur groupe face au Kosovo, à la Slovénie et à la Suède, invaincus, avec 4 victoires et 2 nuls. L’objectif est désormais d’aller plus loin que les quarts de finale de la Coupe du monde 1934, 1938 et 1954, performance également réalisée lors des Championnats d’Europe 2020 et 2024.
Après une période plus difficile, la Suisse a tourné la page lors de la Coupe du monde 2006 : elle atteignit les huitièmes de finale avant d’être éliminée par l’Ukraine aux tirs au but, sans avoir concédé le moindre but. Quatre ans plus tard, elle battit l’Espagne, future championne, lors du match d’ouverture, sans pour autant se qualifier. En 2014, elle atteint les huitièmes et pousse l’Argentine, future finaliste, dans ses retranchements avant de céder. Quatre ans plus tard, elle tient le Brésil en échec puis tombe à nouveau au stade des huitièmes, cette fois face à la Suède. En 2022, le Portugal lui inflige un sévère 6-1 au même échelon.
Entre-temps, la Nati atteint le Final Four de la Ligue des Nations, puis se distingue à l’Euro 2020 : elle élimine la France aux tirs au but avant de céder, toujours aux tirs au but, face à l’Espagne en quarts de finale. À l’Euro 2024, elle infligera une défaite cuisante à l’Italie, éliminée en huitièmes de finale sur le score de 2-0, avant de céder face à l’Angleterre aux tirs au but. Quelques mois plus tôt, elle avait d’ailleurs devancé les Azzurri lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, contraignant la Nazionale à passer par des barrages concluants par un échec.