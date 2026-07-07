Les 45 premières minutes ont été pratiquement dépourvues de suspense, les deux équipes n’enregistrant que neuf touches de balle dans la surface adverse ; la seconde période a même été encore plus terne. Aucune des deux formations ne semblait capable de marquer, et le manque criant de précision dans le dernier tiers s’est illustré lors d’une frappe complètement manquée de Luis Suárez, qu’il a tenté d’imputer à un rebond imprévisible alors qu’il avait tout simplement mal frappé le ballon.

La rencontre s’est toutefois animée en prolongation, les remplaçants se mettant en évidence. Jhon Lucumi a frappé la barre sur un corner bien tiré par Juan Quintero, entré en jeu pour un James Rodríguez peu en vue, tandis que Zeki Amdouni a immédiatement contraint Camilo Vargas à une parade.

Un autre remplaçant, Jaminton Campaz, s’est ensuite vu offrir une occasion en or de donner la victoire à la Colombie, mais, à seulement cinq minutes de la fin, il a envoyé le ballon bien au-dessus de la barre à seulement huit yards du but, alors que la défense suisse avait mal dégagé le ballon. Ce raté s’est avéré extrêmement coûteux, puisque les Suisses ont remporté la séance de tirs au but et se sont qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront l’Argentine.