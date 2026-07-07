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Colombia BMB GFXGOAL
Mark Doyle

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La Suisse s’impose aux tirs au but. Le penalty de Ruben Vargas a fait la différence dans une rencontre peu enthousiasmante face à la Colombie, et les hommes de Murat Yakin se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe du monde, où ils affronteront l’Argentine

Suisse vs Colombie
Suisse
Colombie
Coupe du monde
L. Diaz
R. Vargas

Ruben Vargas a transformé le tir au but décisif, permettant à la Suisse de s'imposer 4-3 aux tirs au but face à la Colombie et de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde, après un match qui s'était, sans surprise, soldé par un score nul et vierge, l'un des pires de la compétition jusqu'à présent. On s'attendait à une rencontre serrée et tendue à Vancouver, compte tenu des performances des deux équipes lors de leur parcours respectif jusqu'aux huitièmes de finale.

  • La Colombie paie cher le raté de Jaminton Campaz en toute fin de match.

    Les 45 premières minutes ont été presque totalement dépourvues d’action, les deux équipes n’ayant totalisé à elles deux que neuf touches de balle dans la surface adverse, mais la seconde mi-temps a sans doute été encore pire. Aucune des deux équipes ne semblait capable de marquer, et le manque criant de qualité dans le dernier tiers a sans doute été le mieux illustré par une horrible frappe ratée de Luis Suárez, qu’il a tenté d’imputer à un rebond imprévisible alors qu’en réalité, il avait tout simplement mal frappé le ballon.

    La rencontre s’est toutefois animée en prolongation, portée par l’impact des remplaçants. Jhon Lucumi a frappé la barre sur un corner bien tiré par Juan Quintero, entré à la place d’un James Rodríguez peu en vue, tandis que Zeki Amdouni a immédiatement contraint Camilo Vargas à une parade.

    Un autre remplaçant, Jaminton Campaz, s’est ensuite vu offrir une occasion en or de donner la victoire à la Colombie, mais, à seulement cinq minutes de la fin, il a envoyé le ballon bien au-dessus de la barre à seulement huit yards du but, alors que la défense suisse avait mal dégagé le ballon. Ce raté s’est avéré extrêmement coûteux, puisque les Suisses ont remporté la séance de tirs au but et se sont qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront l’Argentine.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le MVP

    Dans un match où aucun joueur ne s'est vraiment illustré, nous désignons Ruben Vargas comme MVP, tout simplement parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il intervienne en raison d'une blessure. Non seulement Vargas est entré en jeu à la 92e minute, mais il a également apporté une contribution décisive en transformant le penalty qui a permis à la Suisse de se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois depuis qu'elle a accueilli la Coupe du monde en 1954.

  • Luis DiazGetty Images

    Le grand perdant

    Il est difficile de ne pas éprouver une profonde compassion pour Luis Díaz. L'ailier du Bayern Munich est arrivé en Amérique du Nord en tant que candidat légitime au Ballon d'Or et a contribué à la qualification de la Colombie pour les huitièmes de finale. Mais on n'a jamais vraiment vu Díaz donner le meilleur de lui-même lors de cette Coupe du monde. Il s'est montré dangereux à quelques reprises à Vancouver et a transformé son penalty, mais on peut tout à fait comprendre pourquoi il s'est effondré en larmes après l'élimination de la Colombie. C’était précisément le genre de rencontre que Diaz aurait dû faire basculer en faveur de son équipe, mais il n’a tout simplement pas été à la hauteur au moment où son pays avait le plus besoin de lui.

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  • Note du match (sur cinq) : ⭐


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