Les 45 premières minutes ont été presque totalement dépourvues d’action, les deux équipes n’ayant totalisé à elles deux que neuf touches de balle dans la surface adverse, mais la seconde mi-temps a sans doute été encore pire. Aucune des deux équipes ne semblait capable de marquer, et le manque criant de qualité dans le dernier tiers a sans doute été le mieux illustré par une horrible frappe ratée de Luis Suárez, qu’il a tenté d’imputer à un rebond imprévisible alors qu’en réalité, il avait tout simplement mal frappé le ballon.

La rencontre s’est toutefois animée en prolongation, portée par l’impact des remplaçants. Jhon Lucumi a frappé la barre sur un corner bien tiré par Juan Quintero, entré à la place d’un James Rodríguez peu en vue, tandis que Zeki Amdouni a immédiatement contraint Camilo Vargas à une parade.

Un autre remplaçant, Jaminton Campaz, s’est ensuite vu offrir une occasion en or de donner la victoire à la Colombie, mais, à seulement cinq minutes de la fin, il a envoyé le ballon bien au-dessus de la barre à seulement huit yards du but, alors que la défense suisse avait mal dégagé le ballon. Ce raté s’est avéré extrêmement coûteux, puisque les Suisses ont remporté la séance de tirs au but et se sont qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront l’Argentine.