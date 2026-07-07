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Switzerland Colombia GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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La Suisse s'impose aux tirs au but. Le penalty de Ruben Vargas a fait la différence dans un match peu brillant face à la Colombie, et les hommes de Murat Yakin se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe du monde, où ils affronteront l'Argentine

Coupe du monde
Suisse
Colombie
L. Diaz
R. Vargas
Suisse vs Colombie

Ruben Vargas a transformé le penalty décisif, permettant à la Suisse de s'imposer 4-3 aux tirs au but face à la Colombie et de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Après l’un des pires matchs du tournoi, logiquement terminé sur un score nul et vierge, Davinson Sánchez et Manuel Akanji ont d’abord manqué leur tentative depuis les 11 mètres. Puis Gregor Kobel a repoussé le tir de Cucho Hernández, redonnant l’avantage aux Suisses. Vargas s’est alors présenté pour marquer, provoquant l’extase chez les supporters suisses, en infériorité numérique à Vancouver, et la consternation chez leurs homologues colombiens.

  • La Colombie paie cher le raté de Jaminton Campaz en fin de match.

    Comme prévu, cette dernière affiche des huitièmes de finale s’annonçait serrée et tendue, au vu du parcours des deux formations. Pourtant, les 45 premières minutes ont été presque totalement dépourvues d’action, les deux équipes n’enregistrant que neuf touches de balle dans la surface adverse.

    Curieusement, la seconde période a été encore plus terne. Aucune des deux formations ne parvenait à se montrer dangereuse, et le manque de précision dans le dernier tiers s’est illustré lors d’une frappe manquée de Luis Suárez, que l’Uruguayen a tenté d’imputer à un rebond défavorable, alors qu’il avait tout simplement mal frappé le ballon.

    La rencontre s’est toutefois animée en prolongation, portée par l’impact des remplaçants. Jhon Lucumi a d’abord frappé la barre sur un corner bien tiré par Juan Quintero, entré à la place d’un James Rodríguez transparent, tandis que Zeki Amdouni contraignait immédiatement Camilo Vargas à une parade.

    Un autre remplaçant, Jaminton Campaz, s’est ensuite vu offrir une occasion en or de donner la victoire à la Colombie, mais, à seulement cinq minutes de la fin, il a envoyé le ballon bien au-dessus de la barre à seulement huit yards du but, alors que les Suisses avaient complètement raté leur dégagement. Ce tir manqué s’est avéré extrêmement coûteux, puisque les Suisses ont remporté la séance de tirs au but et se sont qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront l’Argentine.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le MVP

    Dans un match où aucun joueur ne s'est vraiment illustré, nous désignons Ruben Vargas comme MVP, tout simplement parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il intervienne en raison d'une blessure. Non seulement Vargas est entré en jeu à la 92e minute, mais il a également apporté une contribution décisive en transformant le penalty qui a permis à la Suisse de se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois depuis qu'elle a accueilli la Coupe du monde en 1954.

  • Luis DiazGetty Images

    Le grand perdant

    Il est difficile de ne pas éprouver une profonde compassion pour Luis Díaz. L'ailier du Bayern Munich est arrivé en Amérique du Nord en tant que candidat légitime au Ballon d'Or et a contribué à la qualification de la Colombie pour les huitièmes de finale. Mais on n'a jamais vraiment vu Díaz donner le meilleur de lui-même lors de cette Coupe du monde. Il s'est montré dangereux à quelques reprises à Vancouver et a transformé son penalty, mais on comprend tout à fait pourquoi il s'est effondré en larmes après l'élimination de la Colombie. C’était précisément le genre de rencontre que Diaz aurait dû faire basculer en faveur de son équipe, mais il n’a tout simplement pas été à la hauteur au moment où son pays avait le plus besoin de lui.

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  • Note du match (sur cinq) : ⭐


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