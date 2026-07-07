Comme prévu, cette dernière affiche des huitièmes de finale s’annonçait serrée et tendue, au vu du parcours des deux formations. Pourtant, les 45 premières minutes ont été presque totalement dépourvues d’action, les deux équipes n’enregistrant que neuf touches de balle dans la surface adverse.

Curieusement, la seconde période a été encore plus terne. Aucune des deux formations ne parvenait à se montrer dangereuse, et le manque de précision dans le dernier tiers s’est illustré lors d’une frappe manquée de Luis Suárez, que l’Uruguayen a tenté d’imputer à un rebond défavorable, alors qu’il avait tout simplement mal frappé le ballon.

La rencontre s’est toutefois animée en prolongation, portée par l’impact des remplaçants. Jhon Lucumi a d’abord frappé la barre sur un corner bien tiré par Juan Quintero, entré à la place d’un James Rodríguez transparent, tandis que Zeki Amdouni contraignait immédiatement Camilo Vargas à une parade.

Un autre remplaçant, Jaminton Campaz, s’est ensuite vu offrir une occasion en or de donner la victoire à la Colombie, mais, à seulement cinq minutes de la fin, il a envoyé le ballon bien au-dessus de la barre à seulement huit yards du but, alors que les Suisses avaient complètement raté leur dégagement. Ce tir manqué s’est avéré extrêmement coûteux, puisque les Suisses ont remporté la séance de tirs au but et se sont qualifiés pour les quarts de finale, où ils affronteront l’Argentine.