La Suisse s'est facilement imposée 2-0 face à l'Algérie et a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. L'équipe entraînée par Yakin vise désormais les quarts de finale, un seuil atteint en 1954. Pour y parvenir, elle devra éliminer le Ghana ou la Colombie, qui s'affronteront dans la nuit de vendredi à samedi lors du dernier match des seizièmes de finale.
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La Suisse s'est facilement imposée 2-0 face à l'Algérie et affrontera en huitièmes de finale soit la Colombie, soit le Ghana
UN BUT PAR MI-TEMPS
À Vancouver, la Suisse impose sa supériorité tactique. L’Algérie, malgré des initiatives individuelles, ne se montre guère dangereuse. Après une occasion pour Aouar, Embolo ouvre le score, servi par Manzambi au terme d’une action personnelle remarquable. Dès le retour des vestiaires, Ndoye double la mise en exploitant les erreurs de Bensebaini et Belghali avant de battre Zidane. La seule réaction des Fennecs est une tentative de Mahrez, qui disputait son dernier match en sélection, mais l’ancien joueur de Manchester City et de Leicester est contré par Zakaria. Trop peu pour inverser un scénario déjà écrit : l’Algérie est éliminée, la Suisse se qualifie pour les huitièmes de finale. Mardi à 22 heures, heure italienne, elle défiera le Ghana ou la Colombie.
LE BILAN DU MATCH
BUTEURS : 10’ Embolo (S), 46’ Ndoye (S)
SUISSE (4-2-3-1) : Kobel ; Zakaria (87’ Widmer), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez ; Freuler, Xhaka ; Ndoye (87’ Aebischer), Manzambi (71’ Rieder), Ruben Vargas (71’ Okafor) ; Embolo (83’ Amdouni). Entraîneur : Murat Yakin
ALGÉRIE (4-2-3-1) : Luca Zidane ; Belghali (83’ Boulbina), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri ; Bentaleb (72’ Boudaoui), Zerrouki (59’ Gouiri) ; Chaibi, Aouar (59’ Hadjam), Mahrez (72’ Hadj Moussa) ; Maza. Entraîneur : Vladimir Petković
ARBITRE : Yael Falcon Perez (Argentine)
Avertissements : Chaibi (A), Boudaoui (A)