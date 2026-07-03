BUTEURS : 10’ Embolo (S), 46’ Ndoye (S)





SUISSE (4-2-3-1) : Kobel ; Zakaria (87’ Widmer), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez ; Freuler, Xhaka ; Ndoye (87’ Aebischer), Manzambi (71’ Rieder), Ruben Vargas (71’ Okafor) ; Embolo (83’ Amdouni). Entraîneur : Murat Yakin





ALGÉRIE (4-2-3-1) : Luca Zidane ; Belghali (83’ Boulbina), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri ; Bentaleb (72’ Boudaoui), Zerrouki (59’ Gouiri) ; Chaibi, Aouar (59’ Hadjam), Mahrez (72’ Hadj Moussa) ; Maza. Entraîneur : Vladimir Petković





ARBITRE : Yael Falcon Perez (Argentine)





Avertissements : Chaibi (A), Boudaoui (A)