La star sud-africaine manquera le reste de la phase de groupes de la Coupe du monde, sanctionnée par une suspension de trois matchs après son expulsion face au Mexique

Avant son exclusion prématurée, Zwane n’a guère pesé sur la rencontre face au Mexique. Le remplaçant n’a comptabilisé que huit touches de balle, réussi cinq passes et perdu tous ses duels au sol avant son expulsion.

Malgré cette prestation discrète, l’entraîneur des Bafana Bafana, Hugo Broos, a exprimé une immense frustration après ce carton rouge. « Pour le deuxième [carton rouge], on peut en discuter », a déclaré Broos aux journalistes après la défaite de son équipe lors de son premier match. « C'est le joueur mexicain qui bloquait mon joueur. C'est la décision de l'arbitre, et nous devons l'accepter, mais je ne pense pas que [ce soit un carton rouge], c'était trop léger pour mériter un carton rouge. »