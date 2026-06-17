AFP
Traduit par
La star sud-africaine manquera le reste de la phase de groupes de la Coupe du monde, sanctionnée par une suspension de trois matchs après son expulsion face au Mexique
Le départ de ce meneur de jeu chevronné laisse un vide considérable
Zwane a écopé d’une suspension de trois matches de la part de la FIFA, suite à son carton rouge controversé lors de la défaite des Bafana Bafana face au Mexique en match d’ouverture de la Coupe du monde 2026. Cette sanction sévère éloigne le meneur de jeu de 36 ans du reste de la phase de groupes, un coup dur pour Hugo Broos et son effectif. Avec 55 sélections et 12 buts au compteur, le meneur de jeu laisse un vide offensif difficile à combler. Les coéquipiers de Zwane devront donc redoubler d’efforts pour négocier au mieux le reste du parcours dans le groupe A, privés de l’un de leurs éléments les plus expérimentés et influents.
- AFP
La commission de discipline a décidé de prolonger la suspension standard.
Selon ESPN, la Commission de discipline de la FIFA a alourdi la suspension initiale d’un match infligée à Zwane, la portant à trois matchs, bien que cette décision puisse encore faire l’objet d’un appel. Le milieu de terrain était entré en jeu à la 61^e minute au stade Azteca le 11 juin, mais son apparition n’a duré que 23 minutes. Après consultation de la VAR à la 84e minute, l’arbitre l’a expulsé pour avoir levé le bras de manière illicite contre Roberto Alvarado, alors que les Bafana Bafana menaient une action offensive. L’instance a considéré cette faute comme un comportement antisportif grave, justifiant deux matchs supplémentaires en plus de la suspension automatique liée au carton rouge direct.
Des indicateurs statistiques défavorables ont précédé l’exclusion temporaire.
Avant son exclusion prématurée, Zwane n’a guère pesé sur la rencontre face au Mexique. Le remplaçant n’a comptabilisé que huit touches de balle, réussi cinq passes et perdu tous ses duels au sol avant son expulsion.
Malgré cette prestation discrète, l’entraîneur des Bafana Bafana, Hugo Broos, a exprimé une immense frustration après ce carton rouge. « Pour le deuxième [carton rouge], on peut en discuter », a déclaré Broos aux journalistes après la défaite de son équipe lors de son premier match. « C'est le joueur mexicain qui bloquait mon joueur. C'est la décision de l'arbitre, et nous devons l'accepter, mais je ne pense pas que [ce soit un carton rouge], c'était trop léger pour mériter un carton rouge. »
- Getty Images Sport
L'Afrique du Sud peaufine sa préparation avant d'affronter la République tchèque.
Si le staff technique digère mal le renvoi de Zwane, Broos a toutefois validé le carton rouge reçu plus tôt par Sphephelo Sithole. Jeudi à Atlanta, l’Afrique du Sud défiera la Tchéquie, et les deux nations chercheront absolument à rebondir. Battue 2-1 par la Corée du Sud lors de son entrée en lice, la sélection européenne se retrouve dans l’obligation de l’emporter, tout comme l’équipe africaine, fortement diminué, si elle veut encore espérer atteindre les huitièmes de finale.