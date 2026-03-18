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La star sénégalaise lance un message de défi après avoir été privée de son titre à la CAN, la CAF ayant attribué la victoire au Maroc
Une décision controversée du conseil d'administration annule la décision finale
Le monde du football africain est sous le choc après que le Sénégal a été déchu de son titre. Deux mois après le coup de sifflet final, la Commission d'appel de la CAF a annulé le résultat, accordant au Maroc une victoire par forfait 3-0. La controverse remonte aux dernières secondes du temps additionnel, lorsqu'une consultation de la VAR a accordé un penalty aux hôtes. Cela a déclenché une réaction furieuse de la part du sélectionneur Pape Thiaw, qui a ordonné à ses joueurs de quitter le terrain. Bien qu'ils soient revenus pour terminer le match par la suite, les officiels ont jugé qu'il s'agissait d'une violation du règlement du tournoi, privant ainsi les Lions de la Teranga de leur couronne durement gagnée.
Niakhate reste fidèle à ses performances sur le terrain
Le défenseur de 30 ans, qui était un pilier de la défense sénégalaise, a été interrogé sur la situation avant le match de Ligue Europa opposant Lyon au Celta. Niakhate, qui a publié une photo de lui-même avec sa médaille de vainqueur et le trophée après l'annonce du verdict, a clairement indiqué qu'une décision de justice ne pouvait effacer les souvenirs de son équipe. Il a déclaré : « Par respect pour le club et compte tenu de l’importance de ce match, je ne souhaite pas m’étendre sur le sujet. Vous avez vu ma réaction sur les réseaux sociaux ; c’est la même chose aujourd’hui. Ce que je peux dire, c’est que rien n’a changé pour moi par rapport à ce que nous avons vécu en janvier. J’aurai l’occasion d’en reparler en temps voulu ; pour l’instant, je vais rester concentré sur Lyon. »
Suspense en prolongation et penalties manqués
La finale chaotique disputée à Rabat a donné lieu à des scènes extraordinaires avant la victoire finale 1-0 du Sénégal sur le terrain. Alors que la plupart des joueurs suivaient leur entraîneur dans le tunnel, Sadio Mané est resté sur la pelouse et a fini par convaincre ses coéquipiers de revenir. Brahim Diaz s'est alors présenté pour tirer ce penalty controversé, mais a tenté un Panenka, facilement arrêté par Édouard Mendy. Le match s'est poursuivi en prolongation, où Papa Gueye a inscrit le but décisif. Cependant, en raison de ce départ prolongé, la commission d'appel a déclaré le match forfait 3-0.
En vue des engagements internationaux
Cette décision est un coup dur pour une équipe qui pensait avoir assuré sa suprématie continentale pour la deuxième année consécutive. Niakhate, qui a été titulaire lors de six des sept matches de la compétition, se concentre actuellement sur les ambitions européennes de son club. Cependant, l'ombre de cette décision controversée planera lourdement sur la prochaine trêve internationale. Le Sénégal a déjà fait part de son intention de faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).
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