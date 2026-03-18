La star sénégalaise lance un message de défi après avoir été privée de son titre à la CAN, la CAF ayant attribué la victoire au Maroc

Le défenseur de 30 ans, qui était un pilier de la défense sénégalaise, a été interrogé sur la situation avant le match de Ligue Europa opposant Lyon au Celta. Niakhate, qui a publié une photo de lui-même avec sa médaille de vainqueur et le trophée après l'annonce du verdict, a clairement indiqué qu'une décision de justice ne pouvait effacer les souvenirs de son équipe. Il a déclaré : « Par respect pour le club et compte tenu de l’importance de ce match, je ne souhaite pas m’étendre sur le sujet. Vous avez vu ma réaction sur les réseaux sociaux ; c’est la même chose aujourd’hui. Ce que je peux dire, c’est que rien n’a changé pour moi par rapport à ce que nous avons vécu en janvier. J’aurai l’occasion d’en reparler en temps voulu ; pour l’instant, je vais rester concentré sur Lyon. »