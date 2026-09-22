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Nottingham Forest v Leeds United - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

La star samba de Forest ! Jair laisse derrière lui l’abattage de la Premier League pour décrocher l’appel de rêve d’Ancelotti

Brésil
J. Cunha
Australie vs Brésil
Australie
Matchs Amicaux
Australie vs Brésil
Inde vs Brésil
Inde

Le défenseur de Nottingham Forest Jair Cunha a célébré sa première convocation avec l’équipe première du Brésil avant les prochains matches amicaux contre l’Australie et l’Inde. Le défenseur central de 21 ans espère apporter à la sélection A de Carlo Ancelotti l’expérience acquise lors de son sacre au championnat d’Amérique du Sud des moins de 20 ans.

  • Jair décroche sa première convocation avec le Brésil A sous Ancelotti

    Le défenseur central de Nottingham Forest, Jair Cunha, s’est adressé à la presse à Brisbane, en Australie, après sa première convocation en équipe nationale A du Brésil. Le joueur de 21 ans a été sélectionné par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour les prochains matches du FIFA Super Date.

    La présence de Jair marque une étape majeure dans sa carrière après son arrivée en Premier League en provenance de Botafogo en 2025.

    L’ancien pensionnaire du centre de formation de Santos vise à s’imposer comme une option fiable dans la défense de la Seleção.


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  • FBL-SOUTHAM-U20-COL-BRAAFP

    Un défenseur attribue à son expérience des titres en jeunes sa transition chez les seniors

    En revenant sur son parcours, Jair a souligné l’importance d’avoir remporté le Championnat sud-américain des moins de 20 ans 2025 au Venezuela. Le défenseur a retrouvé en équipe première ses anciens coéquipiers chez les jeunes Arthur Dias, Rayan et Breno Bidon, avec lesquels il a remporté le 13e titre continental du Brésil à ce niveau.

    Il a insisté sur le fait que le fait de disputer des tournois internationaux de jeunes à forte pression l’avait préparé aux exigences du plus haut niveau.

    « Jouer pour l’équipe nationale de jeunes a été très important pour moi, a déclaré Jair. Non seulement pour jouer au niveau des jeunes, mais aussi pour être champion. J’ai acquis beaucoup d’expérience lors de ces championnats ; cela me sera certainement très utile pour continuer à me développer ici avec l’équipe nationale A. »

  • La persévérance en Premier League ouvre la porte à une opportunité internationale

    Après avoir traversé une période d’adaptation compliquée à Nottingham Forest lors de sa première saison, Jair a persévéré pour gagner du temps de jeu régulier en Angleterre. Le défenseur a déjà disputé cinq matches cette saison, se mesurant à une opposition de classe mondiale en Premier League.

    Il a exprimé sa gratitude pour la patience et le développement tactique acquis pendant son passage en Europe.

    « L’an dernier, j’ai eu un début difficile, je n’avais pas beaucoup d’opportunités, mais à aucun moment je n’ai abandonné, a ajouté Jair. J’ai continué à travailler dans mon coin et j’ai réussi à gagner mes opportunités. Cette année, j’arrive à jouer davantage et à gagner davantage. »

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  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-LEEDSAFP

    Le Brésil se prépare pour les rencontres contre l’Australie et l’Inde

    Jair cherchera à faire ses débuts en équipe première alors que le Brésil commencera sa tournée contre l’Australie vendredi au Queensland Country Bank Stadium de Townsville. L’équipe d’Ancelotti affrontera de nouveau l’Australie le 29 septembre au Suncorp Stadium de Brisbane.

    Le Brésil conclura son calendrier international le 3 octobre contre l’Inde au Salt Lake Stadium de Kolkata.

    Jair vise à traduire sa dynamique en club par des débuts réussis en sélection.