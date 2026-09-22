Le défenseur central de Nottingham Forest, Jair Cunha, s’est adressé à la presse à Brisbane, en Australie, après sa première convocation en équipe nationale A du Brésil. Le joueur de 21 ans a été sélectionné par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour les prochains matches du FIFA Super Date.

La présence de Jair marque une étape majeure dans sa carrière après son arrivée en Premier League en provenance de Botafogo en 2025.

L’ancien pensionnaire du centre de formation de Santos vise à s’imposer comme une option fiable dans la défense de la Seleção.



