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La star oubliée du PSG résilie son contrat à quelques heures de la clôture du mercato pour mettre fin à un cauchemar de quatre ans, tandis que Luis Enrique poursuit son impitoyable dégraissage
Un départ précipité le jour de la clôture du mercato
Selon Record Portugal, le milieu de terrain de 29 ans a résilié son contrat d’un commun accord seulement quelques heures avant la fermeture du mercato estival. Ce départ marque la fin d’un passage de quatre ans particulièrement frustrant dans la capitale française.
Sanches est arrivé au Parc des Princes en provenance de Lille à l’été 2022 avec de grandes attentes. Malgré un titre de Ligue 1 décroché lors de sa première saison, le meilleur jeune de l’Euro 2016 et lauréat du Golden Boy 2016 n’est pas parvenu à s’imposer. Des pépins physiques récurrents ont fortement limité son temps de jeu et freiné son élan.
Son départ fait de lui le cinquième joueur à quitter le PSG librement cet été. La refonte sans concession de l’effectif menée par Luis Enrique a déjà provoqué un exode massif de joueurs en manque de temps de jeu afin d’équilibrer les comptes et d’alléger le vestiaire.
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Une fin discrète à un chapitre difficile
Cette rupture brutale en dit long sur l’urgence du PSG à dégraisser son effectif. Cet accord à l’amiable permet au champion d’Europe en titre de supprimer un autre salaire indésirable de sa masse salariale, tout en accordant à l’international portugais une totale liberté pour choisir sa prochaine destination.
Sanches a été totalement écarté des plans d’Enrique pour la saison à venir. Après avoir échoué à laisser une empreinte durable à Paris lors de sa première saison, le milieu de terrain a passé trois années consécutives loin du club, sous forme de prêts, pour tenter de retrouver du temps de jeu régulier.
Ces prêts se sont finalement révélés infructueux. Sanches n’a cumulé qu’un total de 31 apparitions en championnat lors de ses passages à la Roma en Serie A, à Benfica en Primeira Liga et au Panathinaïkos en Super League grecque.
La révolution parisienne impitoyable d'Enrique
Le départ du milieu de terrain n’est qu’une note de bas de page dans un été historique sur le marché des transferts pour le PSG. Le club a lancé une reconstruction agressive, générant un montant record de 360 millions d’euros grâce aux ventes de joueurs. Parmi les départs marquants, on retrouve le transfert de Bradley Barcola à Liverpool, l’arrivée de Goncalo Ramos à l’AC Milan et le départ d’Ibrahim Mbaye vers Aston Villa.
Plutôt que de conserver des vétérans devenus indésirables, Enrique s’est tourné vers une nouvelle vision tactique alors que le club vise une troisième Ligue des champions consécutive. La direction du PSG a fortement soutenu le technicien espagnol en obtenant les signatures de Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts afin de renforcer l’effectif.
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Une potentielle bouée de sauvetage en Liga
Désormais libre de tout contrat, Sanches est libre de négocier avec des employeurs potentiels en dehors des contraintes du mercato. Le joueur de 29 ans sera désespéré à l’idée de relancer une carrière qui a nettement calé depuis ses performances révélatrices d’il y a dix ans.
Un transfert en Espagne pourrait lui offrir une voie immédiate vers un retour dans l’élite. Séville a été lié au milieu de terrain ces derniers jours, selon Diario de Sevilla, et son nouveau statut d’agent libre supprime considérablement tout obstacle financier pour que le club andalou conclue un accord.
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