Selon Record Portugal, le milieu de terrain de 29 ans a résilié son contrat d’un commun accord seulement quelques heures avant la fermeture du mercato estival. Ce départ marque la fin d’un passage de quatre ans particulièrement frustrant dans la capitale française.

Sanches est arrivé au Parc des Princes en provenance de Lille à l’été 2022 avec de grandes attentes. Malgré un titre de Ligue 1 décroché lors de sa première saison, le meilleur jeune de l’Euro 2016 et lauréat du Golden Boy 2016 n’est pas parvenu à s’imposer. Des pépins physiques récurrents ont fortement limité son temps de jeu et freiné son élan.

Son départ fait de lui le cinquième joueur à quitter le PSG librement cet été. La refonte sans concession de l’effectif menée par Luis Enrique a déjà provoqué un exode massif de joueurs en manque de temps de jeu afin d’équilibrer les comptes et d’alléger le vestiaire.



