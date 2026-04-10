Goal.com
En direct
FBL-AFR-2025-MATCH 50-NIG-MARAFP

Traduit par

La star marocaine déclare avec assurance : « Les chants espagnols insultants envers l’islam me font rire. »

Rayo Vallecano vs AEK Athenes
Rayo Vallecano
AEK Athenes
Ligue Conférence
Maroc
I. Akhomach
Espagne
Maroc

Akhomach espère que la finale de la Coupe du monde 2030 sera organisée au Maroc.

Le joueur marocain Ilyas Akhomach s’est distingué lors de la rencontre de son club, Rayo Vallecano, face à l’AEK Athènes, en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence.

Auteur d’un but et d’une passe décisive, il a contribué au succès 3-0 de son équipe face à l’AEK Athènes.

Après la rencontre, l’attaquant n’a pas hésité à dénoncer les chants insultants visant l’islam, récemment entonnés par certains supporters espagnols, notamment le slogan « Qui ne saute pas est musulman ».

Ces chants racistes avaient déjà émergé lors du match amical Espagne-Égypte, conclu sur un score nul et vierge, puis été repris par les supporters de l’Atlético de Madrid avant leur rencontre de Ligue des champions contre le FC Barcelone, mercredi dernier.

Lire aussi

5 raisons d’espérer une remontada du Barça à Madrid

  • Rayo Vallecano de Madrid v AEK Athens FC - UEFA Conference League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Akhomach prévoit une victoire du Maroc face à l'Espagne.

    Dans une interview accordée à la radio « El Larguero » et relayée par le journal AS, l’attaquant Elias Akhomach a affiché son indifférence face aux éventuels chants insultants : « Les gens donnent beaucoup d’importance à ces provocations, mais cela ne m’atteint pas. »

    Il a ajouté : « Quand ils me les lancent en face, je ris et je leur dis qu'ils sont vraiment adorables. »

    Loin de toute polémique, l’attaquant a aussitôt recentré le débat sur l’aspect sportif, appelant ses coéquipiers du Rayo Vallecano à ne pas relâcher leur effort. 

    Il a ajouté : « Ici, la rencontre s’est conclue sur le score de 3-0, mais là-bas, en Grèce, tout repartira de zéro. Nous devons aller chercher la victoire. »

    Bien qu’il soit né en Espagne, Akhomach a affirmé sans détour son choix pour la finale de la Coupe du monde 2030 : « Au Maroc, dans mon pays, sans hésitation. »

    Lire aussi

    Défaite catastrophique du Maroc face au Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des nations juniors

    • Publicité