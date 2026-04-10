La star marocaine déclare avec assurance : « Les chants espagnols insultants envers l’islam me font rire. »

Le joueur marocain Ilyas Akhomach s’est distingué lors de la rencontre de son club, Rayo Vallecano, face à l’AEK Athènes, en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence.

Auteur d’un but et d’une passe décisive, il a contribué au succès 3-0 de son équipe face à l’AEK Athènes.

Après la rencontre, l’attaquant n’a pas hésité à dénoncer les chants insultants visant l’islam, récemment entonnés par certains supporters espagnols, notamment le slogan « Qui ne saute pas est musulman ».

Ces chants racistes avaient déjà émergé lors du match amical Espagne-Égypte, conclu sur un score nul et vierge, puis été repris par les supporters de l’Atlético de Madrid avant leur rencontre de Ligue des champions contre le FC Barcelone, mercredi dernier.

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