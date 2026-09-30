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La star italienne Giacomo Raspadori se retire officiellement de la sélection pour la Ligue des nations avant le choc contre la France
Une blessure met prématurément fin au rassemblement de Raspadori
La Fédération italienne de football (FIGC) a confirmé mardi soir que l’attaquant polyvalent rentrerait chez lui plus tôt que prévu, privant Roberto Mancini d’une option offensive clé pour le reste de la trêve internationale. La décision a été prise à la suite d’une série d’évaluations menées par le staff médical de l’Italie, qui a finalement déterminé que le joueur n’était pas en condition physique pour disputer les matches à fort enjeu programmés la semaine prochaine.
Raspadori a été remplacé à la mi-temps sur blessure lors de la victoire 4-1 de l’Italie contre la Turquie en Ligue des nations, aggravant les inquiétudes de la sélection sur le plan physique après le départ plus tôt du rassemblement de Nicolo Zaniolo avant le match.
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Communiqué officiel de la FIGC
Cette évolution signifie que Raspadori assistera en spectateur au déplacement très attendu pour affronter la France de Zinedine Zidane au Stade de France ce vendredi, ainsi qu’au match à domicile qui suivra contre la Turquie à Bologne le 5 octobre.
Le communiqué officiel de la fédération a précisé la situation concernant sa disponibilité, en déclarant : « Giacomo Raspadori, quant à lui, a bénéficié d’un repos complet. L’attaquant de l’Atalanta a subi des examens médicaux et, après confirmation de son indisponibilité pour les prochains matches, retournera dans son club. »
Ajustements tactiques à Coverciano
Malgré la déception entourant Raspadori, l’ambiance au sein du camp reste largement positive après une performance dominante à Bursa. L’effectif est retourné à sa base de Coverciano immédiatement après sa récente victoire pour entamer la préparation du défi français. Mancini a choisi de répartir ses ressources lors des premières séances d’entraînement afin de gérer la charge de travail de ceux qui ont beaucoup joué lors de la précédente sortie.
Tandis que les titulaires du dernier match se concentraient sur la récupération, les joueurs de complément et ceux qui n’ont pas voyagé en Turquie ont été soumis à un travail intensif sur le plan tactique. Le groupe a utilisé les installations modernes du Viola Park de la Fiorentina, en participant à des exercices spécifiques d’attaque contre défense. Cette approche échelonnée permet de garantir que la majeure partie de l’effectif reste fraîche pour le déplacement à Saint-Denis, même avec un attaquant de moins dans les rangs.
- AFP
Gérer la pression sur la ligne d’attaque
L’absence de Raspadori intervient à un moment où l’efficacité de l’Italie devant le but est scrutée de près. Si le récent total de quatre buts contre la Turquie a offert un peu de répit au staff technique, la perte d’un joueur connu pour ses déplacements et sa qualité technique reste un contretemps. Mancini doit désormais décider s’il convoque un remplaçant ou s’il s’appuie sur la profondeur déjà présente au sein de sa sélection actuelle.
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