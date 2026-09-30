La Fédération italienne de football (FIGC) a confirmé mardi soir que l’attaquant polyvalent rentrerait chez lui plus tôt que prévu, privant Roberto Mancini d’une option offensive clé pour le reste de la trêve internationale. La décision a été prise à la suite d’une série d’évaluations menées par le staff médical de l’Italie, qui a finalement déterminé que le joueur n’était pas en condition physique pour disputer les matches à fort enjeu programmés la semaine prochaine.

Raspadori a été remplacé à la mi-temps sur blessure lors de la victoire 4-1 de l’Italie contre la Turquie en Ligue des nations, aggravant les inquiétudes de la sélection sur le plan physique après le départ plus tôt du rassemblement de Nicolo Zaniolo avant le match.