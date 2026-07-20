La star française Kylian Mbappé remporte pour la deuxième fois le Soulier d’or de la Coupe du monde, un exploit historique, après une saison 2026 exceptionnelle qui a battu tous les records

Mbappé a remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 après avoir terminé meilleur buteur du tournoi avec dix buts en huit matches. L’attaquant du Real Madrid est devenu le premier joueur depuis Müller en 1970 à atteindre la barre des dix réalisations lors d’une même édition, ajoutant ainsi une nouvelle ligne à son palmarès international.

Le capitaine des Bleus a atteint ce total lors du match pour la troisième place face à l’Angleterre, inscrivant un doublé malgré la défaite spectaculaire de la France sur le score de 6-4. Les champions du monde en titre, éliminés en demi-finale par l’Espagne – futur lauréat du titre –, ont donc vu les exploits individuels de leur star éclipsés par un parcours collectif en demi-teinte.







