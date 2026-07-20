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La star française Kylian Mbappé remporte pour la deuxième fois le Soulier d’or de la Coupe du monde, un exploit historique, après une saison 2026 exceptionnelle qui a battu tous les records
Mbappé réécrit l'histoire de la Coupe du monde
Mbappé a remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 après avoir terminé meilleur buteur du tournoi avec dix buts en huit matches. L’attaquant du Real Madrid est devenu le premier joueur depuis Müller en 1970 à atteindre la barre des dix réalisations lors d’une même édition, ajoutant ainsi une nouvelle ligne à son palmarès international.
Le capitaine des Bleus a atteint ce total lors du match pour la troisième place face à l’Angleterre, inscrivant un doublé malgré la défaite spectaculaire de la France sur le score de 6-4. Les champions du monde en titre, éliminés en demi-finale par l’Espagne – futur lauréat du titre –, ont donc vu les exploits individuels de leur star éclipsés par un parcours collectif en demi-teinte.
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Mbappé revient sur ses succès individuels et la déception collective
Après la petite finale, Mbappé a reconnu que le Soulier d’or lui procurait des sentiments mitigés, la France n’ayant pas atteint la finale. Il a confié aux journalistes : « Quand on inscrit autant de buts en Coupe du monde, cela vous propulse indéniablement à un tout autre niveau. Mais j’aurais préféré ne pas être le meilleur buteur et disputer la finale. C’est positif pour mon héritage une fois que j’aurai pris ma retraite, mais pour l’instant, ce n’est pas ce qui m’importe. »
À la poursuite du record tour après tour
Le parcours de Mbappé vers la barre des dix buts a commencé dès la phase de poules, où il s'est montré très en forme dès le coup d'envoi en inscrivant un doublé contre le Sénégal et un autre contre l'Irak. Il a poursuivi sur sa lancée en phase à élimination directe, en marquant un doublé contre la Suède en seizièmes de finale. La star du Real Madrid a ensuite inscrit un but contre le Paraguay et un autre contre le Maroc, avant d'atteindre la barre des dix buts grâce à un doublé contre l'Angleterre.
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Mbappé se projette déjà vers de nouveaux objectifs après un tournoi majeur qui a marqué les esprits.
Mbappé fera son retour au football de club après avoir disputé une nouvelle Coupe du monde mémorable, au cours de laquelle il a ajouté un deuxième Soulier d'or à son palmarès déjà bien fourni. Si ses performances individuelles sont entrées dans l'histoire, le capitaine français cherchera à transformer ces buts en succès collectif lors du prochain grand tournoi international.
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