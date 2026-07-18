La star espagnole Marc Cucurella surprend en annonçant son intention de prendre sa retraite internationale avant la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine

Cucurella a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière internationale si l’Espagne battait l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Le défenseur, auteur d’un parcours parfait avec la Roja jusqu’à la finale nord-américaine, estime qu’un sacre lui permettrait d’avoir tout donné pour son pays.

Ayant déjà remporté le Championnat d'Europe en 2024, le joueur de 27 ans estime qu'un doublé international constituerait la conclusion parfaite de son parcours en sélection. Pilier de la défense espagnole sous les ordres de De la Fuente, il s'est également engagé à rendre hommage à son entraîneur en se faisant tatouer si l'Espagne est sacrée championne du monde.