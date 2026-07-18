AFP
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La star espagnole Marc Cucurella surprend en annonçant son intention de prendre sa retraite internationale avant la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine
Cucurella se fixe un objectif avant la finale
Cucurella a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière internationale si l’Espagne battait l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Le défenseur, auteur d’un parcours parfait avec la Roja jusqu’à la finale nord-américaine, estime qu’un sacre lui permettrait d’avoir tout donné pour son pays.
Ayant déjà remporté le Championnat d'Europe en 2024, le joueur de 27 ans estime qu'un doublé international constituerait la conclusion parfaite de son parcours en sélection. Pilier de la défense espagnole sous les ordres de De la Fuente, il s'est également engagé à rendre hommage à son entraîneur en se faisant tatouer si l'Espagne est sacrée championne du monde.
- (C)Getty Images
Cucurella explique sa décision
Dans un entretien accordé à L'Équipe, Cucurella a expliqué qu'il envisageait de quitter la sélection nationale si l'Espagne remportait la Coupe du monde. Le défenseur estime qu'un doublé Euro-Mondial constituerait un aboutissement idéal de son parcours avec la Roja.
« Si nous remportons la Coupe du monde, j'appellerai Luis le lendemain pour lui dire de ne plus compter sur moi, que je prends ma retraite internationale », a-t-il déclaré. « Avec un Championnat d'Europe et une Coupe du monde, je ne peux pas faire mieux. »
Les défis des tatouages
Cette annonce de retraite n’est pas la seule promesse faite par Cucurella. Connu pour son excentricité et sa coiffure, le défenseur a aussi juré de se faire tatouer en l’honneur de l’homme qui a ramené l’Espagne au sommet du football international. Si la Roja bat les champions en titre, le joueur de 27 ans filera directement chez le tatoueur pour un motif bien précis.
Cucurella a confirmé son intention lors d’une interview accordée à Fox Sports, déclarant : « Je me ferais tatouer le visage du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente sur le biceps si nous remportions la Coupe du monde. »
- Getty Images Sport
Un dernier obstacle à franchir face à l'Argentine
L'Espagne affronte désormais l'Argentine, tenante du titre, avec l'opportunité de remporter son deuxième titre de championne du monde. Pour Cucurella, cette finale pourrait également marquer sa dernière apparition sous le maillot espagnol s'il tient sa promesse de prendre sa retraite. Reste à voir s'il tiendra cette promesse, mais son objectif immédiat sera d'aider l'Espagne à contenir l'Argentine et à couronner son parcours par le plus grand trophée du football international.
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