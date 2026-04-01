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La star espagnole Lamine Yamal condamne les chants antimusulmans « intolérables » lors du match nul en Égypte, tandis que la police ouvre une enquête
Une enquête policière a été ouverte
Selon ESPN, les Mossos, la police locale de Barcelone, ont confirmé l'ouverture d'une enquête sur les chants « islamophobes et xénophobes » qui ont retenti mardi lors du match amical international. Les spectateurs ont entonné des chants désobligeants à l'encontre de l'équipe visiteuse, tout en sifflant pendant l'hymne national égyptien et les prières de la mi-temps. Bien que ces chants ne visaient pas spécifiquement Yamal, le jeune ailier a été profondément affecté par cette atmosphère hostile et s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de son dégoût.
Yamal publie un communiqué
S'exprimant sur Instagram pour réagir à cette situation, Yamal a réaffirmé sa foi et fait part de sa déception face au manque de respect manifesté envers sa religion. La star espagnole a publié : « Je suis musulman, Alhamdulillah. Hier, au stade, on a entendu le chant « celui qui ne saute pas est musulman ». Je sais que je jouais pour l'équipe adverse et que ce n'était pas une attaque personnelle contre moi, mais en tant que musulman, cela n'en reste pas moins irrespectueux et intolérable. Je comprends que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais à ceux qui chantent ce genre de choses : se moquer d’une religion sur un terrain de football fait de vous des gens ignorants et racistes. Le football est fait pour être apprécié et encouragé, pas pour manquer de respect aux gens pour ce qu’ils sont ou ce en quoi ils croient. Cela étant dit, merci à ceux qui sont venus nous encourager, rendez-vous à la Coupe du monde. »
Le ministre des Sports de la Catalogne prend la parole
Le ministre des Sports de la Catalogne, Berni Alvarez, s'est fait l'écho des propos de Yamal, qualifiant ces événements de « énorme pas en arrière » pour le football espagnol, tout en s'engageant à soutenir l'attaquant du FC Barcelone.
Il a déclaré aux journalistes : « Il est normal qu'il soit affecté par ce qui s'est passé. Nous essaierons de le soutenir si nous parvenons à le contacter. Ce qui s’est passé est déplorable. C’est un problème extrêmement grave que nous condamnons sans réserve. C’est un énorme pas en arrière. On a l’impression que tout avait été planifié. Ceux qui scandaient ces slogans sont venus au match pour tenir des propos haineux. Je doute que beaucoup de ceux qui étaient impliqués aient eu le moindre lien avec le monde du sport. La réaction est arrivée tardivement et n’a pas été suffisante. »
L'Espanyol déplore une « campagne de dénigrement »
De son côté, l'Espanyol, rival du Barça en Liga et qui dispute ses matchs à domicile au stade RCDE, a publié un communiqué condamnant les incidents survenus lors du match de mardi, tout en insistant sur le fait qu'aucune responsabilité ne devait être attribuée à ses supporters.
« Le RCD Espanyol tient également à exprimer son profond mécontentement face à la campagne de dénigrement gratuite et généralisée qui a visé nos supporters au cours des dernières heures », indique le communiqué. « Il convient de rappeler que ce match, organisé par la RFEF, a réuni des supporters de l’équipe nationale espagnole issus de milieux géographiques et footballistiques très divers. Il est donc profondément injuste, excessif et disproportionné d’attribuer ces comportements aux supporters du RCDE Espanyol, qui, tout au long de ses plus de 125 ans d’histoire, se sont caractérisés par leur diversité, leur respect et leur attachement aux valeurs du sport.
« Le club n'accepte pas et n'acceptera pas que sa réputation soit remise en cause par les actions isolées d'un petit groupe de personnes qui ne représentent ni le club ni nos supporters. Le RCD Espanyol souligne son engagement ferme dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et continuera à œuvrer pour que le stade RCDE reste un lieu sûr, inclusif et respectueux pour tous. »
Sanctions éventuelles de la FIFA
Une source a indiqué à ESPNque l'Espagne risquait de faire l'objet de sanctions de la part de la FIFA, ce qui pourrait jeter une ombre sur sa campagne pour la Coupe du monde 2026, alors que l'équipe s'apprête à disputer la phase de groupes dans le groupe H aux côtés du Cap-Vert, de l'Arabie saoudite et de l'Uruguay. La RFEF doit désormais régler ces problèmes tout en accordant la priorité au bien-être de Yamal avant que l'équipe ne s'envole pour l'Amérique du Nord pour ses premiers matches.