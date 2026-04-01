La star espagnole Lamine Yamal condamne les chants antimusulmans « intolérables » lors du match nul en Égypte, tandis que la police ouvre une enquête

De son côté, l'Espanyol, rival du Barça en Liga et qui dispute ses matchs à domicile au stade RCDE, a publié un communiqué condamnant les incidents survenus lors du match de mardi, tout en insistant sur le fait qu'aucune responsabilité ne devait être attribuée à ses supporters.

« Le RCD Espanyol tient également à exprimer son profond mécontentement face à la campagne de dénigrement gratuite et généralisée qui a visé nos supporters au cours des dernières heures », indique le communiqué. « Il convient de rappeler que ce match, organisé par la RFEF, a réuni des supporters de l’équipe nationale espagnole issus de milieux géographiques et footballistiques très divers. Il est donc profondément injuste, excessif et disproportionné d’attribuer ces comportements aux supporters du RCDE Espanyol, qui, tout au long de ses plus de 125 ans d’histoire, se sont caractérisés par leur diversité, leur respect et leur attachement aux valeurs du sport.

« Le club n'accepte pas et n'acceptera pas que sa réputation soit remise en cause par les actions isolées d'un petit groupe de personnes qui ne représentent ni le club ni nos supporters. Le RCD Espanyol souligne son engagement ferme dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et continuera à œuvrer pour que le stade RCDE reste un lieu sûr, inclusif et respectueux pour tous. »