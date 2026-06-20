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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La star espagnole confie : « Yamal m'exaspère par son talent précoce… Et c'est précisément là la force de l'Arabie saoudite. »

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
A. Laporte
L. Yamal
Espagne
Arabie saoudite

Aymeric Laporte, défenseur de l’équipe d’Espagne, a analysé les atouts de l’Arabie saoudite, à la veille de leur affrontement dimanche, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

« Nous sommes déçus après ce match nul contre le Cap-Vert, mais nous devons aussi nous rappeler que nous avons enchaîné de nombreux matchs sans défaite, ce qui nous donne encore plus d’ambition », a déclaré Laporte dans des propos rapportés par le journal AS.

Il a ajouté : « Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous avons réalisé une bonne performance défensive contre le Cap-Vert et nous ne leur avons pas permis de lancer de contre-attaques. Demain, nous devrons reproduire cette solidité tout en étant plus efficaces offensivement. Nous devons attaquer de toutes nos forces. »

Fort de son expérience avec Al-Nassr, il analyse : « La sélection saoudienne compte des joueurs exceptionnels. Ils ne sont peut-être pas très connus en Europe, mais j’en connais beaucoup, et ils pratiquent un très bon football. De plus, ils sont sans doute mieux acclimatés à ces conditions climatiques. Mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. »

  • Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ils semblent prendre un malin plaisir à me provoquer.

    Il a déclaré : « Yamal m’a présenté comme le meilleur au monde ? Vraiment… Interrogez-le. Je me contente de donner le maximum à mon poste. Dès le début, notre relation était solide, et ces derniers temps nous jouons souvent à Fortnite ensemble, ce qui a renforcé notre complicité. Nous avons désormais un lien excellent. »

    Concernant les plaisanteries des joueurs espagnols à son égard, Aymeric Laporte a expliqué : « Ils aiment me taquiner. Mais honnêtement, tout va très bien. Le groupe est excellent, et nous avons des liens solides. »

    Interrogé sur celui qui le provoque le plus, il répond sans hésiter : « Lamine Yamal, mais il le fait avec tout le monde, et Javi aussi. »

    Avant de conclure : « L’essentiel, maintenant, c’est le match de demain. Il faut continuer à travailler et rester pleinement impliqués. On pense d’abord à la victoire, on verra le reste ensuite. »

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