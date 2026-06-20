Aymeric Laporte, défenseur de l’équipe d’Espagne, a analysé les atouts de l’Arabie saoudite, à la veille de leur affrontement dimanche, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

« Nous sommes déçus après ce match nul contre le Cap-Vert, mais nous devons aussi nous rappeler que nous avons enchaîné de nombreux matchs sans défaite, ce qui nous donne encore plus d’ambition », a déclaré Laporte dans des propos rapportés par le journal AS.

Il a ajouté : « Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous avons réalisé une bonne performance défensive contre le Cap-Vert et nous ne leur avons pas permis de lancer de contre-attaques. Demain, nous devrons reproduire cette solidité tout en étant plus efficaces offensivement. Nous devons attaquer de toutes nos forces. »

Fort de son expérience avec Al-Nassr, il analyse : « La sélection saoudienne compte des joueurs exceptionnels. Ils ne sont peut-être pas très connus en Europe, mais j’en connais beaucoup, et ils pratiquent un très bon football. De plus, ils sont sans doute mieux acclimatés à ces conditions climatiques. Mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. »