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La star du Real Madrid Thibaut Courtois va faire l’impasse sur la campagne de Ligue des nations après des discussions décisives avec le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel
Courtois confirme son absence en Ligue des nations
Courtois a officiellement confirmé qu'il allait se mettre en retrait de la sélection pendant le prochain cycle de la Ligue des nations. Le gardien vétéran, pilier de la Belgique depuis plus d'une décennie, a pris cette décision après une rencontre en face à face avec le nouveau sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, à Madrid. La discussion a porté sur le besoin de récupération physique de Courtois et sur sa volonté de gérer sa charge de travail alors qu'il entre dans les dernières années de sa carrière au plus haut niveau, à 34 ans.
En évoquant la conclusion définitive de leurs discussions, Courtois s'est montré clair sur son avenir immédiat avec la sélection. « J'ai fait le choix de ne pas disputer l'intégralité de la campagne de Ligue des nations avec la Belgique », a déclaré Courtois à Het Laatste Nieuws. Le gardien a ensuite précisé que cela incluait aussi les dernières phases de la compétition, ajoutant : « Sauf si le sélectionneur national se retrouve en difficulté à cause des blessures ; dans ce cas, je peux exceptionnellement être appelé. »
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Van Bommel lance un avertissement sur une place de titulaire
Si la décision de faire l’impasse sur la Ligue des nations a été prise par Courtois afin de se reposer, elle s’est accompagnée d’un avertissement ferme de la part de son sélectionneur. Van Bommel s’est rendu dans la capitale espagnole spécifiquement pour évoquer la situation, mais il a refusé d’accorder à Courtois un quelconque traitement de faveur concernant son éventuel retour dans le onze de départ.
Courtois a reconnu que la conversation avait été directe au sujet de ses perspectives d’avenir en tant que numéro un belge. « Il m’a répondu qu’il ne pouvait alors pas me garantir une place de titulaire », a révélé Courtois. « Si le gardien qui joue en Ligue des nations est performant, Van Bommel pourrait continuer avec lui. Mais je veux me battre pour ma place. Je veux prouver que je peux redevenir le gardien numéro un. »
Les regards tournés vers le Championnat d’Europe
Les rencontres de Ligue des nations face à des poids lourds comme l’Italie et la France serviront de baptême du feu à quiconque prendra le relais. Malgré cette parenthèse, Courtois a tenu à préciser qu’il ne s’agit pas d’une retraite définitive en sélection. Il reste déterminé à aider la Belgique à se qualifier pour le prochain grand tournoi et prévoit de revenir une fois que la campagne de qualification pour le Championnat d’Europe commencera.
Le gardien sait qu’il devra regagner sa place dans l’équipe après cette pause qu’il s’est lui-même imposée. « Je me remets à disposition pour les qualifications du Championnat d’Europe », a noté Courtois.
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La forme du Real Madrid reste d’élite
Malgré l'incertitude entourant son avenir international, Courtois continue de prouver pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs au monde en club. Sa récente performance en Ligue des champions a été une véritable leçon de gardiennage, puisqu'il a à lui seul repoussé l'Inter Milan pour assurer une victoire au Real Madrid. Même s'il gère son corps sur le long terme, ses réflexes et sa capacité à faire gagner des matches restent intactes.
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