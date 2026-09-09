La star du Real Madrid Thibaut Courtois va faire l’impasse sur la campagne de Ligue des nations après des discussions décisives avec le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel

Courtois a officiellement confirmé qu'il allait se mettre en retrait de la sélection pendant le prochain cycle de la Ligue des nations. Le gardien vétéran, pilier de la Belgique depuis plus d'une décennie, a pris cette décision après une rencontre en face à face avec le nouveau sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, à Madrid. La discussion a porté sur le besoin de récupération physique de Courtois et sur sa volonté de gérer sa charge de travail alors qu'il entre dans les dernières années de sa carrière au plus haut niveau, à 34 ans.

En évoquant la conclusion définitive de leurs discussions, Courtois s'est montré clair sur son avenir immédiat avec la sélection. « J'ai fait le choix de ne pas disputer l'intégralité de la campagne de Ligue des nations avec la Belgique », a déclaré Courtois à Het Laatste ‌Nieuws. Le gardien a ensuite précisé que cela incluait aussi les dernières phases de la compétition, ajoutant : « Sauf si le sélectionneur national se retrouve en difficulté à cause des blessures ; dans ce cas, je peux exceptionnellement être appelé. »