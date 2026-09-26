La superstar madrilène a été le héros de la soirée, inscrivant l’unique but d’une victoire disputée 1-0 contre la Turquie pour lancer la campagne de la France en Ligue des nations de l’UEFA. Cependant, la joie de cette victoire, qui marquait le premier match de Zinedine Zidane à la tête de la sélection nationale, a rapidement été éclipsée par la vue du capitaine quittant la pelouse en boitant au stade de Kocaeli.

L’incident s’est produit à la 67e minute lorsque Mbappe a inscrit son 67e but en sélection du pied droit. Au moment de frapper, sa jambe gauche a semblé se bloquer de manière maladroite sur une pelouse critiquée tout au long du match pour son mauvais état. Bien qu’il ait d’abord tenté de célébrer son but, l’attaquant a immédiatement montré des signes d’une vive gêne, se tenant le genou avant de finalement s’effondrer sur la pelouse.