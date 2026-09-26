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La star du Real Madrid Kylian Mbappé se retire de la sélection française alors que Zinedine Zidane admet que le problème au genou gauche « ne semble pas bon »
Une blessure gâche la victoire de Zidane pour ses débuts
La superstar madrilène a été le héros de la soirée, inscrivant l’unique but d’une victoire disputée 1-0 contre la Turquie pour lancer la campagne de la France en Ligue des nations de l’UEFA. Cependant, la joie de cette victoire, qui marquait le premier match de Zinedine Zidane à la tête de la sélection nationale, a rapidement été éclipsée par la vue du capitaine quittant la pelouse en boitant au stade de Kocaeli.
L’incident s’est produit à la 67e minute lorsque Mbappe a inscrit son 67e but en sélection du pied droit. Au moment de frapper, sa jambe gauche a semblé se bloquer de manière maladroite sur une pelouse critiquée tout au long du match pour son mauvais état. Bien qu’il ait d’abord tenté de célébrer son but, l’attaquant a immédiatement montré des signes d’une vive gêne, se tenant le genou avant de finalement s’effondrer sur la pelouse.
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Zidane donne des nouvelles inquiétantes sur sa condition physique
Zidane n’a pas caché son inquiétude concernant l’état de sa star. Le légendaire ancien milieu de terrain a admis que les premiers signes étaient loin d’être positifs. Zidane a confirmé que le joueur de 27 ans ne prendrait plus part au rassemblement actuel et manquerait les prochaines rencontres contre la Belgique et l’Italie. Le sélectionneur a insisté sur le fait que la santé du joueur restait la priorité, surtout au vu du calendrier chargé qui attend l’attaquant de retour dans la capitale espagnole avec le Real Madrid.
« Il ne va pas bien. Cela n’a malheureusement pas l’air bon. Je pense qu’il va devoir rentrer chez lui. Nous ne prendrons pas de risques. Il s’est trop étiré le genou en frappant. Ce n’est vraiment pas encourageant pour qu’il continue », a déclaré Zidane à TF1.
Confirmation officielle du retrait
La Fédération française de football (FFF) a officiellement confirmé que Mbappe souffre d’une blessure au tendon du genou gauche, mettant brutalement fin à sa participation à la trêve internationale en cours. Dans un communiqué officiel publié peu après le match, l’instance dirigeante a détaillé la nature exacte du problème physique qui a mis sur la touche son joueur le plus influent.
Le communiqué indique : « Kylian Mbappe s’est blessé au genou sur son but victorieux. Il souffre d’une blessure au tendon et retournera à Madrid pour y être soigné. »
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La France traverse une trêve internationale prolongée
La perte de Mbappe constitue un coup dur important pour Zidane, qui cherche à mettre en place sa vision tactique durant cette trêve internationale prolongée. Après le choc contre la Belgique, la France doit disputer deux matches à domicile au Stade de France contre l’Italie, puis un match retour face aux Belges au début du mois d’octobre. Sans sa principale menace offensive et son leader, la sélection française devra s’appuyer sur la profondeur de son effectif pour négocier cette série de rencontres difficile. L’attention se porte désormais sur la question de savoir si Zidane appellera un remplaçant pour combler le vide laissé par le talisman madrilène.
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