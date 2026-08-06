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La star du Real Madrid Brahim Diaz révèle les exigences intenses de José Mourinho en pré-saison et vise des titres
Diaz impatient à l’idée de la nouvelle saison
Diaz a exprimé toute sa joie de retrouver les terrains alors que Madrid intensifie agressivement sa préparation de pré-saison. Le milieu offensif dynamique a récemment fait son retour au centre d'entraînement du club et se projette déjà sur les immenses défis qui l'attendent. Dans un entretien accordé à Realmadrid TV, le joueur est revenu sur son retour au sein du groupe professionnel et sur ses ambitions avant la nouvelle saison sous Mourinho.
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Mourinho fait immédiatement effet
Le changement le plus notable cet été pour le géant espagnol, c’est l’arrivée très médiatisée de Mourinho. Diaz n’a pas tardé à encenser l’entraîneur légendaire et son staff dévoué, mettant en avant leur préparation minutieuse et leur mentalité de gagneurs sans relâche.
« Cela se passe très bien parce que lui comme son staff sont très bien préparés », a-t-il reconnu. « On sait déjà ce qu’est Mourinho, tout ce qu’il a gagné, et nous voulons continuer à gagner avec lui.
« Il nous dit d’être intenses, que nous avons beaucoup de qualité individuelle, que nous pouvons faire la différence, mais qu’au final, le travail est super important. Que nous nous sacrifiions les uns pour les autres et que nous soyons une équipe. »
En quête de nouveaux sacres
Alors que la nouvelle saison nationale approche à grands pas, Diaz se concentre uniquement sur la manière de maximiser sa propre contribution tout en visant le succès collectif. L’attaquant polyvalent est déterminé à tout laisser sur le terrain pour divertir les supporters et aider l’équipe dans sa quête incessante de titres.
« Être à cent pour cent et aider l’équipe. Il est clair que je donnerai le maximum possible », a déclaré Diaz. « Je vois aussi tous les madridistas heureux de mon football. Sur le plan individuel, je vais donner la meilleure version de moi-même à chaque match. La plus belle chose sur le plan collectif, c’est de gagner des titres. C’est le Real Madrid, et nous devons gagner des titres. »
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Quelle est la prochaine étape pour le Real Madrid ?
Diaz et ses coéquipiers poursuivront leur préparation pour la nouvelle saison. Ils doivent affronter Ferencvaros samedi, avant un match contre le Deportivo La Corogne quatre jours plus tard. Le Real Madrid lancera ensuite sa Liga 2026/27 par un déplacement sur la pelouse de l'Espanyol au RCDE Stadium le 22 août.
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