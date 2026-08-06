Le changement le plus notable cet été pour le géant espagnol, c’est l’arrivée très médiatisée de Mourinho. Diaz n’a pas tardé à encenser l’entraîneur légendaire et son staff dévoué, mettant en avant leur préparation minutieuse et leur mentalité de gagneurs sans relâche.

« Cela se passe très bien parce que lui comme son staff sont très bien préparés », a-t-il reconnu. « On sait déjà ce qu’est Mourinho, tout ce qu’il a gagné, et nous voulons continuer à gagner avec lui.

« Il nous dit d’être intenses, que nous avons beaucoup de qualité individuelle, que nous pouvons faire la différence, mais qu’au final, le travail est super important. Que nous nous sacrifiions les uns pour les autres et que nous soyons une équipe. »