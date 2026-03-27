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La star du Real Madrid, Aurélien Tchouameni, dévoile le message qu'il a envoyé à une légende de la NFL avant de représenter la France au « stade de Tom Brady »
Victoire à Foxborough
La France a surmonté une situation très difficile pour battre le Brésil, quintuple champion du monde, lors d'un match amical très intense disputé au stade des New England Patriots. Kylian Mbappé a ouvert le score d'une sublime lob, mais le match a basculé à la 55e minute lorsque Dayot Upamécano a été expulsé à la suite d'une consultation du VAR. Malgré son infériorité numérique, Hugo Ekitike a doublé la mise avant que Gleison Bremer ne réduise l'écart pour le Brésil à la 78e minute, mais la défense française, solide et tenace, a tenu bon pour assurer un résultat historique.
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Un message au plus grand de tous les temps
Tchouameni a avoué avoir été impressionné par l'histoire du lieu et s'est empressé de contacter l'ancien joueur le plus célèbre du stade avant le coup d'envoi. Le joueur de 26 ans a expliqué : « C'est incroyable d'avoir la chance de jouer dans le stade de Tom Brady. Je lui ai envoyé un SMS avant le match pour lui dire que c'était un plaisir pour moi de jouer dans ce stade. Une super ambiance et des supporters géniaux, c'était génial. Honnêtement, j'ai été un peu surpris par l'affluence en faveur du Brésil, surtout pendant les hymnes nationaux. Mais c'est comme ça. Le Brésil est plus proche que la France, donc on savait qu'il y aurait beaucoup de supporters brésiliens dans le stade, mais on est restés concentrés sur nous-mêmes. »
Les retrouvailles à Madrid
Tchouameni a souligné l'importance de cette rencontre, au-delà de son statut de match amical, tout en profitant d'une rencontre très attendue avec son ancien entraîneur à Madrid, Carlo Ancelotti. Le milieu de terrain a déclaré : « C'était un match important pour nous de jouer contre le Brésil. C'est toujours formidable, nous étions donc ravis de disputer cette rencontre. »
Si Ancelotti était naturellement déçu du score final, il a salué les infrastructures de classe mondiale et l’ambiance de supporters créée par l’importante communauté brésilienne du Massachusetts. Le tacticien italien a ajouté : « Un bon stade avec un bon terrain. Tout était réuni pour jouer un bon football. L’ambiance était bonne et il y avait beaucoup de supporters brésiliens, donc tout allait bien, sauf le résultat. »
- AFP
En route vers la Coupe du monde
La France poursuit sa préparation pour la Coupe du monde en se rendant à Landover pour affronter la Colombie ce dimanche, avec l'intention de capitaliser sur la dynamique créée par sa performance défensive magistrale à Foxborough. Ces matchs amicaux sont cruciaux, car les Bleus ont choisi la région de Boston comme base pour le tournoi ; ils y retourneront au Gillette Stadium pour affronter la Norvège lors de la phase de groupes en juin prochain. De son côté, le Brésil se rendra à Orlando pour affronter la Croatie mardi, Ancelotti étant sous pression pour peaufiner une défense qui a souffert face aux contre-attaques françaises.