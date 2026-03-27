La star du Real Madrid, Aurélien Tchouameni, dévoile le message qu'il a envoyé à une légende de la NFL avant de représenter la France au « stade de Tom Brady »

Tchouameni a souligné l'importance de cette rencontre, au-delà de son statut de match amical, tout en profitant d'une rencontre très attendue avec son ancien entraîneur à Madrid, Carlo Ancelotti. Le milieu de terrain a déclaré : « C'était un match important pour nous de jouer contre le Brésil. C'est toujours formidable, nous étions donc ravis de disputer cette rencontre. »

Si Ancelotti était naturellement déçu du score final, il a salué les infrastructures de classe mondiale et l’ambiance de supporters créée par l’importante communauté brésilienne du Massachusetts. Le tacticien italien a ajouté : « Un bon stade avec un bon terrain. Tout était réuni pour jouer un bon football. L’ambiance était bonne et il y avait beaucoup de supporters brésiliens, donc tout allait bien, sauf le résultat. »