Dans une discussion révélatrice au sujet de l'avenir des plus grandes distinctions individuelles du football, Dembélé a écarté l'idée selon laquelle la prochaine course au Ballon d'Or serait totalement ouverte. Alors que de nombreux observateurs ont désigné divers candidats après un été marqué par de grands tournois internationaux, Dembélé ne regarde pas plus loin que son propre vestiaire dans la capitale française.

Dembélé est le lauréat de cette récompense individuelle du football mondial en 2025. S'exprimant auprès de France Football au sujet de l'identité du prochain vainqueur, l'international français s'est montré catégorique. « Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute concernant ce trophée. Je pense qu'il restera entre les mains d'un joueur du Paris Saint-Germain », a déclaré Dembélé,