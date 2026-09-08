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La star du PSG Ousmane Dembele avance une déclaration audacieuse sur le Ballon d’Or et écarte Lamine Yamal de son top 3
Dembélé voit dans la domination du PSG un atout pour le Ballon d'Or
Dans une discussion révélatrice au sujet de l'avenir des plus grandes distinctions individuelles du football, Dembélé a écarté l'idée selon laquelle la prochaine course au Ballon d'Or serait totalement ouverte. Alors que de nombreux observateurs ont désigné divers candidats après un été marqué par de grands tournois internationaux, Dembélé ne regarde pas plus loin que son propre vestiaire dans la capitale française.
Dembélé est le lauréat de cette récompense individuelle du football mondial en 2025. S'exprimant auprès de France Football au sujet de l'identité du prochain vainqueur, l'international français s'est montré catégorique. « Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute concernant ce trophée. Je pense qu'il restera entre les mains d'un joueur du Paris Saint-Germain », a déclaré Dembélé,
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En snobant les jeunes et les stars confirmées
Le plus surprenant a peut-être été le refus de Dembélé d’inclure le phénomène adolescent Yamal dans son top 3 immédiat, malgré l’ascension fulgurante de l’Espagnol à Barcelone et son rôle crucial dans les récents succès de l’Espagne. S’il a reconnu le talent du jeune joueur, il a placé d’autres noms devant lui dans la hiérarchie.
Invité à fournir une liste définitive de ses favoris, l’ailier du PSG a cité plusieurs noms issus des meilleurs championnats du continent. Dembélé a expliqué sa logique en disant : « Mon top 3 ? C’est un mélange : Kvara (Khvicha Kvaratskhelia), Harry Kane, qui a réalisé une très, très bonne saison, et je pense à Kylian Mbappe. Moi ? Oh non, je ne me mets jamais dans des choses comme ça. Je ne vote jamais pour moi-même. »
Coup de projecteur sur les héros méconnus du Parc des Princes
Alors que le Ballon d'Or favorise souvent les buteurs et les attaquants spectaculaires, le Français a mis en avant la régularité de ses coéquipiers, souvent peu médiatisés. Il a notamment cité les stars confirmées qui ont contribué à maintenir le statut du PSG parmi les puissances européennes, estimant que les votants devraient regarder de près les fondations tactiques de l'équipe de Luis Enrique plutôt que de se limiter aux moments forts.
L'ailier a ensuite cité plusieurs joueurs qui, selon lui, ont été négligés par la presse sportive au sens large. Il a déclaré : « Après ça, il y en a encore beaucoup. Michael Olise pourrait en faire partie parce qu'il a réalisé une saison incroyable. Il a été le meilleur joueur de Bundesliga. Lamine Yamal aussi. Fabian Ruiz, [Willian] Pacho... On oublie celui-là, Pacho. J'espère qu'on ne l'oubliera pas cette année, parce qu'il le mérite. »
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Londres appelle pour le 70e anniversaire
La course au trophée atteint son apogée alors que le monde du football se prépare à une célébration historique. La 70e édition de la prestigieuse cérémonie de remise des prix aura lieu le 26 octobre à Londres, marquant la première fois que l’événement se tiendra dans la capitale anglaise. Le choix de ce lieu rend hommage au premier lauréat, Sir Stanley Matthews, tandis que la récompense continue d’étendre sa portée mondiale sous l’égide de France Football.
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