L’un vit à Paris, l’autre à Tbilissi, mais une réunion de famille géorgienne pourrait se tenir à Munich dans les prochains jours. Khvicha Kvaratskhelia (25 ans) se rendra mercredi à l’Allianz Arena avec le Paris Saint-Germain pour le match retour des demi-finales contre le FC Bayern. Il s’agira de défendre une courte avance de 5-4 acquise lors de la manche aller.
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La star du PSG Khvicha Kvaratskhelia n’a pas été retenue par le Bayern Munich à l’issue de son essai. Son jeune frère pourrait-il prendre sa place ?
Son frère, neuf ans plus jeune, se trouverait également sur place, non pas comme adversaire du FC Bayern mais comme potentielle recrue. Selon l’édition géorgienne de la Gazzetta dello Sport, Tornike Kvaratskhelia a voyagé à Munich pour rencontrer les dirigeants bavarois.
Le jeune Kvaratskhelia, qui évolue actuellement avec l’équipe réserve du Dinamo Tbilissi, le club le plus titré de Géorgie, a fait ses débuts samedi avec l’équipe première en championnat. Âgé de 16 ans, il porte également les couleurs de la sélection U17 et est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, ce qui suscite l’intérêt de plusieurs autres clubs européens.
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Khvicha Kvaratskhelia a pris part à un essai sur le campus du FC Bayern.
Tout comme son célèbre frère, il évolue au poste d’ailier gauche. Autre point commun : Khvicha Kvaratskhelia avait également attiré l’attention du FC Bayern alors qu’il était encore adolescent. Selon les informations de SPOX, le jeune homme, alors âgé de 17 ans, a même effectué en avril 2018 un stage d'essai d'environ une semaine au Campus du FC Bayern. Il a visité les locaux du complexe inauguré un an plus tôt et a été invité à assister à un match à l'Allianz Arena.
Les responsables du campus ont été convaincus par le joueur, tant sur le plan sportif qu’humain, et le joueur lui-même était intéressé, mais la transaction n’a finalement pas été conclue. Selon certaines sources, le dossier n’aurait pas été suivi avec suffisamment de rigueur par la suite.
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Khvicha Kvaratskhelia a remporté la Ligue des champions à Munich
Khvicha a évolué dans les équipes de jeunes du Dinamo Tbilissi et a même goûté à la D1 géorgienne, avant de quitter le club en raison de différends contractuels pour s’engager avec le modeste FC Rustavi. Un transfert au FC Bayern ayant échoué, il rejoint, le jour de ses 18 ans, le Lokomotiv Moscou d’abord en prêt, puis, à l’été 2019 – alors qu’il est déjà international géorgien –, le Rubin Kazan au terme d’un transfert définitif.
Au cours de ses trois saisons à Kazan, Kvaratskhelia s’impose comme l’un des meilleurs éléments de la Premier League russe et attire de nouveau l’intérêt du FC Bayern en 2021. « Je suis convaincu qu’il finira au Real Madrid ou au Bayern », déclare alors son agent, Nobel Dzhugueli. Le dossier échoue à nouveau et le joueur ne quitte Kazan qu’en mars 2022, après l’invasion ukrainienne par la Russie. Il est alors prêté au Dinamo Batoumi, club de première division géorgienne, mais son niveau dépasse depuis longtemps celui du championnat national.
À l’été 2022, le SSC Naples frappe un grand coup en le recrutant pour 11,5 millions d’euros ; au pied du Vésuve, Kvaratskhelia devient d’abord « Kvaradona », puis champion d’Italie. En janvier 2025, il rejoint le PSG pour 80 millions d’euros ; six mois plus tard, il remporte la Ligue des champions, et ce, à Munich. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, il a inscrit un doublé lors de la victoire 5-4 sur le FC Bayern à l’aller.