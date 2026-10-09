La star du Mexique Raul Jimenez voit le prodige du Club Tijuana, Gilberto Mora, rejoindre le Borussia Dortmund

L’avenir à long terme de Mora est devenu un sujet central lorsque Jimenez a été interrogé sur les jeunes talents mexicains qui franchissent le pas vers l’étranger. S’exprimant auprès de Claro Sports, l’attaquant de 35 ans a livré son analyse : « Il a le potentiel pour jouer n’importe où, mais cela peut aussi être un processus progressif, étape par étape. »

Invité à préciser la destination la plus adaptée au développement du milieu de terrain, il a ajouté : « Où aimerais-je le voir ? Peut-être en Allemagne, au Borussia Dortmund. Ils ont leur propre style de jeu. »