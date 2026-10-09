Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1079231408.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Traduit par

La star du Mexique Raul Jimenez voit le prodige du Club Tijuana, Gilberto Mora, rejoindre le Borussia Dortmund

Mercato
R. Jimenez
G. Mora
Borussia Dortmund
Bundesliga
Tijuana
Liga MX
Wolverhampton
Championship

L’international mexicain Raul Jimenez a exhorté le poids lourd de la Bundesliga, le Borussia Dortmund, à lancer une offensive ambitieuse sur le marché des transferts pour le prodige du Club Tijuana Gilberto Mora. L’attaquant vétéran est convaincu que le talentueux milieu de terrain adolescent possède toutes les qualités nécessaires pour réussir au Signal Iduna Park après son ascension rapide sur la scène internationale.

  • Le meneur de jeu prometteur reçoit des éloges appuyés

    Le milieu offensif de Tijuana Mora a reçu de nombreux éloges de la part de l’attaquant vétéran mexicain Jimenez. À seulement 17 ans, l’adolescent s’est déjà imposé comme une pièce maîtresse du football national avec Tijuana. Jimenez est fermement convaincu qu’un tremplin européen de très haut niveau offrirait à son jeune compatriote le cadre idéal pour réaliser son potentiel.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Il a le potentiel »

    L’avenir à long terme de Mora est devenu un sujet central lorsque Jimenez a été interrogé sur les jeunes talents mexicains qui franchissent le pas vers l’étranger. S’exprimant auprès de Claro Sports, l’attaquant de 35 ans a livré son analyse : « Il a le potentiel pour jouer n’importe où, mais cela peut aussi être un processus progressif, étape par étape. »

    Invité à préciser la destination la plus adaptée au développement du milieu de terrain, il a ajouté : « Où aimerais-je le voir ? Peut-être en Allemagne, au Borussia Dortmund. Ils ont leur propre style de jeu. »

  • Des prétendants allemands suivent de près un espoir émergent

    Un intérêt du Borussia Dortmund pour Mora a été évoqué pendant la Coupe du monde 2026, certains rapports avançant même qu’un premier contact avait été établi avant que la piste ne se refroidisse. Le club de Bundesliga a ensuite renforcé son attaque en recrutant Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias, ainsi qu’en obtenant Ethan Nwaneri en prêt.

    Si un éventuel transfert en Westphalie reste incertain, le jeune joueur n’en est qu’au début de sa carrière professionnelle et est sous contrat avec Tijuana jusqu’en juin 2029.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1080503498.jpgEmilio Franco

    La rééducation précède le prochain jalon de carrière

    La priorité immédiate de Mora est de se remettre d’une blessure aggravée à la cheville, ainsi que d’une gêne générale à la hanche et au niveau du pubis contractées en sélection. Ce contretemps physique est survenu alors que l’adolescent restait sur une très bonne série, avec cinq buts et une passe décisive en sept matches de Liga MX. Tijuana est impatient de voir le meneur de jeu revenir dans le groupe alors que le club cherche à maintenir sa dynamique sur la scène nationale.