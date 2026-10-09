ZUMA Press Wire
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La star du Mexique Raul Jimenez voit le prodige du Club Tijuana, Gilberto Mora, rejoindre le Borussia Dortmund
Le meneur de jeu prometteur reçoit des éloges appuyés
Le milieu offensif de Tijuana Mora a reçu de nombreux éloges de la part de l’attaquant vétéran mexicain Jimenez. À seulement 17 ans, l’adolescent s’est déjà imposé comme une pièce maîtresse du football national avec Tijuana. Jimenez est fermement convaincu qu’un tremplin européen de très haut niveau offrirait à son jeune compatriote le cadre idéal pour réaliser son potentiel.
- Getty Images Sport
« Il a le potentiel »
L’avenir à long terme de Mora est devenu un sujet central lorsque Jimenez a été interrogé sur les jeunes talents mexicains qui franchissent le pas vers l’étranger. S’exprimant auprès de Claro Sports, l’attaquant de 35 ans a livré son analyse : « Il a le potentiel pour jouer n’importe où, mais cela peut aussi être un processus progressif, étape par étape. »
Invité à préciser la destination la plus adaptée au développement du milieu de terrain, il a ajouté : « Où aimerais-je le voir ? Peut-être en Allemagne, au Borussia Dortmund. Ils ont leur propre style de jeu. »
Des prétendants allemands suivent de près un espoir émergent
Un intérêt du Borussia Dortmund pour Mora a été évoqué pendant la Coupe du monde 2026, certains rapports avançant même qu’un premier contact avait été établi avant que la piste ne se refroidisse. Le club de Bundesliga a ensuite renforcé son attaque en recrutant Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias, ainsi qu’en obtenant Ethan Nwaneri en prêt.
Si un éventuel transfert en Westphalie reste incertain, le jeune joueur n’en est qu’au début de sa carrière professionnelle et est sous contrat avec Tijuana jusqu’en juin 2029.
- Emilio Franco
La rééducation précède le prochain jalon de carrière
La priorité immédiate de Mora est de se remettre d’une blessure aggravée à la cheville, ainsi que d’une gêne générale à la hanche et au niveau du pubis contractées en sélection. Ce contretemps physique est survenu alors que l’adolescent restait sur une très bonne série, avec cinq buts et une passe décisive en sept matches de Liga MX. Tijuana est impatient de voir le meneur de jeu revenir dans le groupe alors que le club cherche à maintenir sa dynamique sur la scène nationale.
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