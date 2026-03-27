La star du FC Barcelone, Fermin Lopez, se réjouit d'avoir refusé un transfert à Chelsea et fait une déclaration audacieuse sur son avenir alors que son nom est associé à Manchester United

Lors d’un entretien avec Tot Costa sur Catalunya Radio, le milieu de terrain est revenu sur les rumeurs intenses qui ont marqué son été. « C’était un peu compliqué ; j’ai ressenti beaucoup de pression, mais je n’ai jamais vacillé. Je ne pouvais rien dire », a admis Lopez en évoquant les rumeurs concernant Chelsea.

Bien que Manchester United suivrait désormais ses progrès, la loyauté de Fermin reste inébranlable. « Le Barça a prolongé mon contrat, et j’en suis très reconnaissant. En ce qui me concerne, je resterais ici pour toujours », a-t-il déclaré, mettant ainsi fin aux rumeurs de départ.