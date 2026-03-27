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La star du FC Barcelone, Fermin Lopez, se réjouit d'avoir refusé un transfert à Chelsea et fait une déclaration audacieuse sur son avenir alors que son nom est associé à Manchester United
Fermin évoque la pression de la Premier League
Fermin est rapidement devenu un élément essentiel du milieu de terrain blaugrana, mais son ascension a failli être interrompue par l'intérêt manifesté par la Premier League. Avant qu'il ne s'impose comme titulaire indiscutable, Chelsea a déployé des efforts considérables pour attirer le jeune joueur à Londres, à une période où l'avenir du club catalan était très incertain. Le bruit autour d'un éventuel transfert à Stamford Bridge a créé un environnement difficile pour le joueur. Cependant, malgré l'attrait d'un transfert lucratif en Angleterre, l'international espagnol est resté concentré sur l'envie de prouver sa valeur au club qui l'a formé.
- AFP
Un engagement de toute une vie envers la Catalogne
Lors d’un entretien avec Tot Costa sur Catalunya Radio, le milieu de terrain est revenu sur les rumeurs intenses qui ont marqué son été. « C’était un peu compliqué ; j’ai ressenti beaucoup de pression, mais je n’ai jamais vacillé. Je ne pouvais rien dire », a admis Lopez en évoquant les rumeurs concernant Chelsea.
Bien que Manchester United suivrait désormais ses progrès, la loyauté de Fermin reste inébranlable. « Le Barça a prolongé mon contrat, et j’en suis très reconnaissant. En ce qui me concerne, je resterais ici pour toujours », a-t-il déclaré, mettant ainsi fin aux rumeurs de départ.
Les rêves de Coupe du monde
À 22 ans, il ne vise pas seulement le succès national ; il a les yeux rivés sur la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Après une saison exceptionnelle, il estime être prêt à devenir un pilier de l'équipe de Luis de la Fuente.
« À vrai dire, je me vois bien là-bas », a-t-il ajouté. « Il reste encore un peu de saison, mais je suis vraiment heureux d’être ici, et j’espère pouvoir me qualifier pour la Coupe du monde. »
- AFP
Et maintenant ?
Fermin fait actuellement partie de l'équipe nationale espagnole, qui affrontera la Serbie et l'Égypte pendant la trêve internationale. Il retournera ensuite en Catalogne pour se préparer à deux rencontres consécutives contre l'Atlético de Madrid en Liga et au match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.