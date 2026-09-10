La star du Bayern Munich Michael Olise n’est pas d’accord avec Thierry Henry et soutient Harry Kane pour le Ballon d’Or

Kane s'est imposé comme l'un des grands favoris pour le Ballon d'Or 2026, et ses coéquipiers en club se sont mobilisés derrière lui. Le Bayern Munich a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle ses candidats présélectionnés ont apporté leur soutien au capitaine de l'Angleterre.

Olise, qui est lui aussi en lice pour la récompense aux côtés de Dayot Upamecano, n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé pourquoi Kane devait remporter le trophée, répondant simplement : « Parce qu'il a été le meilleur joueur la saison dernière. »

Kane a affiché des statistiques vertigineuses tout au long de la saison, trouvant le chemin des filets à 61 reprises toutes compétitions confondues, dont 36 en Bundesliga, et inscrivant un triplé mémorable en finale de la Coupe d'Allemagne pour renforcer sa candidature à la récompense individuelle suprême.