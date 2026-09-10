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La star du Bayern Munich Michael Olise n’est pas d’accord avec Thierry Henry et soutient Harry Kane pour le Ballon d’Or
Le vestiaire uni derrière Kane
Kane s'est imposé comme l'un des grands favoris pour le Ballon d'Or 2026, et ses coéquipiers en club se sont mobilisés derrière lui. Le Bayern Munich a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle ses candidats présélectionnés ont apporté leur soutien au capitaine de l'Angleterre.
Olise, qui est lui aussi en lice pour la récompense aux côtés de Dayot Upamecano, n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé pourquoi Kane devait remporter le trophée, répondant simplement : « Parce qu'il a été le meilleur joueur la saison dernière. »
Kane a affiché des statistiques vertigineuses tout au long de la saison, trouvant le chemin des filets à 61 reprises toutes compétitions confondues, dont 36 en Bundesliga, et inscrivant un triplé mémorable en finale de la Coupe d'Allemagne pour renforcer sa candidature à la récompense individuelle suprême.
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Un attaquant salué pour son attitude altruiste
Luis Díaz s’est montré tout aussi enthousiaste au moment d’évaluer les qualités de Kane, soulignant que son influence va bien au-delà de sa capacité à finir les actions. « Il fait tout. Il attaque, défend, fait des passes décisives », a déclaré Díaz. « Il a été l’un des meilleurs buteurs du monde entier la saison dernière. C’est pourquoi je pense qu’il le mérite. À 100 %. Il en veut toujours plus, refuse de se contenter de ce qu’il a, et il t’aide, en tant que coéquipier, à progresser. »
Joshua Kimmich a fait écho à ces propos : « En dehors des buts, il est incroyablement important pour l’équipe. Le plus important, c’est que l’équipe gagne, et il veut toujours aider avec des buts. Si on gagne déjà 3-0 et qu’il ne marque pas, ce n’est pas une raison pour qu’il soit mécontent. »
Des avis divergents dans la course à la gloire
Cependant, le soutien unanime dont bénéficie Kane à Munich contraste fortement avec le vif débat qui agite le football européen. Henry a récemment estimé que Mbappé méritait la première place, tout en suggérant qu’Olise avait en réalité davantage impressionné que Kane sur la scène nationale. « Je pense que cette année est un peu plus compliquée... Harry Kane, ce n’est pas moi, mais le meilleur joueur en Allemagne l’année dernière, c’était Michael Olise »,
a déclaré Henry. Avec des candidats comme Rodri et Lamine Yamal, eux aussi largement soutenus, l’issue finale reste soumise à une intense appréciation subjective.
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Quelle est la prochaine étape pour les candidats potentiels aux récompenses ?
Kane cherchera à maintenir son exceptionnelle forme sur le terrain avant de découvrir son sort sur la scène mondiale. La liste des 30 nommés aboutira à la remise du trophée tant convoité lors d’un gala réunissant de nombreuses stars à Londres le 26 octobre. Le monde du football saura bientôt enfin si Kane ou Mbappé remporte officiellement le Ballon d’Or.
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