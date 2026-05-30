La star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, explique pourquoi il soutient Arsenal pour la finale de la Ligue des champions

Kimmich a profité de l’occasion pour défendre la réputation de Havertz, souvent sous-évalué en Allemagne. Malgré ses succès à l’étranger, l’attaquant d’Arsenal ne récolte pas toujours la reconnaissance qu’il mérite auprès des supporters et des médias allemands, a regretté le défenseur, qui a salué sa polyvalence et ses qualités techniques.

Le défenseur a déclaré : « C’est un joueur extrêmement important pour nous et il est sous-estimé en Allemagne. Lors de l’Euro, il a été décisif, car il apporte un ensemble de qualités fantastiques qui nous aideront. »