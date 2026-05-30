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Yosua Arya

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La star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, explique pourquoi il soutient Arsenal pour la finale de la Ligue des champions

Arsenal
Ligue des Champions
J. Kimmich
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Allemagne
Coupe du monde
K. Havertz

Joshua Kimmich a annoncé qu’il supporterait Arsenal lors de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain du Bayern Munich souhaite que son coéquipier en équipe d’Allemagne, Kai Havertz, soulève le trophée, estimant qu’un succès en club pourrait profiter à la sélection nationale à l’approche de la Coupe du monde.

  • La camaraderie internationale prime sur la rivalité entre clubs.

    Kimmich a annoncé qu’il supportera Arsenal lors de la finale de la Ligue des champions contre le PSG, malgré l’élimination du Bayern Munich par le club parisien en demi-finale. Le milieu de terrain bavarois a toutefois précisé que son choix ne relève pas d’une quelconque rancœur à l’égard du club français. Il souhaite simplement voir son partenaire en sélection allemande, Havertz, briller sur la plus grande scène du football continental.

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    Soutenir Havertz vers la gloire européenne

    Kimmich estime qu’un triomphe de Havertz en Ligue des champions constituerait un formidable coup de fouet pour l’équipe nationale allemande à la veille de ses engagements estivaux. « Je lui souhaite de réussir pour qu’il nous rejoigne avec cette dynamique. Un tel titre apporte une énergie positive », a déclaré Kimmich, cité par Tribuna.

  • Kimmich salue l'importance d'Havertz

    Kimmich a profité de l’occasion pour défendre la réputation de Havertz, souvent sous-évalué en Allemagne. Malgré ses succès à l’étranger, l’attaquant d’Arsenal ne récolte pas toujours la reconnaissance qu’il mérite auprès des supporters et des médias allemands, a regretté le défenseur, qui a salué sa polyvalence et ses qualités techniques.

    Le défenseur a déclaré : « C’est un joueur extrêmement important pour nous et il est sous-estimé en Allemagne. Lors de l’Euro, il a été décisif, car il apporte un ensemble de qualités fantastiques qui nous aideront. »

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    Tous les regards sont tournés vers la finale de la Ligue des champions.

    Tous les regards sont désormais tournés vers la finale de la Ligue des champions, où Havertz et Arsenal tenteront de dominer le PSG pour soulever le plus prestigieux des trophées européens. Kimmich et l’équipe d’Allemagne suivront également de près cette rencontre. Un Havertz en pleine confiance, arrivant au stage de préparation avec un élan intact, pourrait apporter un précieux coup de fouet à la Mannschaft alors qu’elle se prépare pour la Coupe du monde.

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