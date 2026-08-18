Selon AS, Musiala s’est effondré seulement quatre minutes après être entré en jeu lors d’un match amical entre le Bayern Munich et Heidenheim mardi. Le milieu de terrain est entré à la 61e minute, mais s’est ensuite écroulé loin du ballon peu après, poussant l’équipe médicale à se précipiter sur la pelouse.

Musiala a finalement réussi à quitter le terrain par ses propres moyens, en paraissant groggy. Cet événement alarmant s’est produit alors même que le joueur avait passé des examens médicaux avant le match. L’entraîneur Vincent Kompany a donné du temps de jeu à Musiala parce que ces tests n’avaient révélé aucun problème médical majeur, et les températures étaient nettement plus clémentes que lors de son épisode précédent.