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La star du Bayern Munich Jamal Musiala s’effondre à nouveau sur la pelouse lors d’un match amical contre Heidenheim
Musiala subit un deuxième effondrement en une semaine
Selon AS, Musiala s’est effondré seulement quatre minutes après être entré en jeu lors d’un match amical entre le Bayern Munich et Heidenheim mardi. Le milieu de terrain est entré à la 61e minute, mais s’est ensuite écroulé loin du ballon peu après, poussant l’équipe médicale à se précipiter sur la pelouse.
Musiala a finalement réussi à quitter le terrain par ses propres moyens, en paraissant groggy. Cet événement alarmant s’est produit alors même que le joueur avait passé des examens médicaux avant le match. L’entraîneur Vincent Kompany a donné du temps de jeu à Musiala parce que ces tests n’avaient révélé aucun problème médical majeur, et les températures étaient nettement plus clémentes que lors de son épisode précédent.
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La frayeur de Leipzig imputée à la chaleur intense
Cette nouvelle frayeur intervient peu après l’effondrement de Musiala lors de la victoire 3-1 du Bayern Munich contre le RB Leipzig. Dans ce match, Musiala est entré en jeu à la 81e minute et a marqué un but avant de sembler vaciller. Son coéquipier Ismael Saibari a réagi rapidement pour rattraper Musiala, lui évitant une lourde chute.
À la suite de l’incident, le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a déclaré : « Le plus important, c’est qu’il va bien. Il n’y a rien à dire sur quoi que ce soit d’autre », cherchant ainsi à rassurer les supporters. Le média allemand Bild a avancé que des températures atteignant 33 degrés Celsius à Munich avaient provoqué des problèmes circulatoires, ce qui expliquait dans un premier temps pourquoi Musiala avait eu du mal malgré un temps de jeu très limité.
Des pépins physiques récents aggravent des inquiétudes déjà présentes
Ces incidents consécutifs sont particulièrement préoccupants compte tenu des graves problèmes de blessure auxquels Musiala a été confronté récemment. Le milieu de terrain a subi une fracture du péroné lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 et a passé plusieurs mois sur la touche pour récupérer.
Bien que Musiala ait fait son retour à la compétition en janvier, il a ensuite été confronté à un problème à la cheville qui a nécessité une gestion minutieuse de la part du staff médical. Le Bayern Munich a suivi de près son évolution, d'autant plus qu'il a sacrifié une partie importante de sa trêve estivale pour suivre un programme de rééducation individuel. Voir Musiala avoir besoin de soins médicaux urgents à deux reprises en si peu de temps a naturellement jeté une ombre sur sa réintégration dans le groupe principal.
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Quelle suite pour Musiala et le Bayern ?
Le staff médical du Bayern Munich va désormais procéder à des examens approfondis pour déterminer la cause sous-jacente de ces malaises récurrents. Musiala devrait être écarté de l’entraînement pendant que le club enquête minutieusement sur ce problème. Assurer sa santé à long terme reste la priorité absolue, et le Bayern Munich fera probablement preuve d’une extrême prudence avant de l’autoriser à retrouver la compétition.
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