Après des mois de négociations intenses, parfois au bord de l’enlisement, le Bayern a enfin trouvé un accord pour prolonger le contrat de l’international autrichien Konrad Laimer. Ce joueur polyvalent de 29 ans restera à l’Allianz Arena pour les trois prochaines saisons, mettant ainsi un point final à une saga administrative complexe qui couvait en coulisses avant la percée décisive.

Cette avancée intervient après la Coupe du monde, où l’Austrien a disputé chaque minute avant l’élimination de son équipe en 16es de finale contre l’Espagne, future championne. Si sa condition physique irréprochable a confirmé sa valeur aux yeux du staff sportif, la finalisation du dossier a exigé des compromis importants au regard de la structure salariale interne rigide du club.

À propos de son nouveau contrat, Laimer a déclaré : « Pour moi, c’est quelque chose de très spécial que d’entrer sur le terrain sous le maillot du FC Bayern. J’ai souvent souligné à quel point je me sens bien à Munich et que c’est un immense plaisir de jouer au football dans cette équipe. Je l’ai ressenti ici dès le premier jour. Je peux aider l’équipe à de nombreux postes et je veux continuer à me donner à fond pour le FC Bayern à chaque seconde. »



