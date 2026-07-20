AFP
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La star du Bayern Munich a officialisé la signature d’un nouveau contrat, à l’issue de plusieurs mois de négociations
Fin de l’impasse : le Bayern s’offre Laimer
Après des mois de négociations intenses, parfois au bord de l’enlisement, le Bayern a enfin trouvé un accord pour prolonger le contrat de l’international autrichien Konrad Laimer. Ce joueur polyvalent de 29 ans restera à l’Allianz Arena pour les trois prochaines saisons, mettant ainsi un point final à une saga administrative complexe qui couvait en coulisses avant la percée décisive.
Cette avancée intervient après la Coupe du monde, où l’Austrien a disputé chaque minute avant l’élimination de son équipe en 16es de finale contre l’Espagne, future championne. Si sa condition physique irréprochable a confirmé sa valeur aux yeux du staff sportif, la finalisation du dossier a exigé des compromis importants au regard de la structure salariale interne rigide du club.
À propos de son nouveau contrat, Laimer a déclaré : « Pour moi, c’est quelque chose de très spécial que d’entrer sur le terrain sous le maillot du FC Bayern. J’ai souvent souligné à quel point je me sens bien à Munich et que c’est un immense plaisir de jouer au football dans cette équipe. Je l’ai ressenti ici dès le premier jour. Je peux aider l’équipe à de nombreux postes et je veux continuer à me donner à fond pour le FC Bayern à chaque seconde. »
« Ce n'est pas Maradona » – Hoeness ramène tout le monde à la réalité financière
Les tensions sous-jacentes aux négociations ont été exposées dès le mois de mai, lorsque le président d’honneur du Bayern, Uli Hoeness, connu pour son franc-parler, a abordé publiquement l’impasse. S’exprimant sans détour auprès de DAZN au plus fort du conflit contractuel, ce dirigeant au caractère bien trempé n’a pas mâché ses mots concernant les attentes salariales initiales de Laimer, lui infligeant une remise à la réalité tactique qui a finalement donné le ton aux dernières phases des négociations.
« J'apprécie Konny, il travaille incroyablement dur, mais ce n'est pas Diego Maradona », avait tranché Uli Hoeness en mai. « Les joueurs de son profil doivent comprendre qu’il existe des limites salariales claires, indépendamment de la notoriété qu’on leur prête au sein de l’équipe. » Tranchant net toute ambiguïté sur la hiérarchie salariale du club, il avait conclu d’un ton catégorique : « C’est un joueur important pour nous, mais ce n’est certainement pas Harry Kane. »
Un compromis pragmatique pour un travailleur de l’ombre indispensable
Malgré les échanges musclés en coulisses, cette prolongation de contrat traduit un compromis pragmatique qui convient aux deux parties. Si le camp de Laimer a dû ajuster ses prétentions financières à la baisse pour s'adapter aux contraintes budgétaires du club, le Bayern a pris conscience que laisser filer le milieu de terrain formé à Salzbourg pour une bouchée de pain créerait un vide tactique difficile à combler au milieu de terrain.
Le directeur sportif du club, Christoph Freund, a confirmé cette analyse en mettant en avant les atouts intangibles que Laimer apporte à l’Allianz Arena. Freund a déclaré : « Nous apprécions énormément la polyvalence, la passion et la régularité de Konny. Il fait constamment preuve de ses qualités, saison après saison, match après match. C’est un modèle, car il ne lâche jamais un ballon, ne cesse de progresser et joue également un rôle clé dans le vestiaire. »
- Getty Images Sport
Eberl salue la fiabilité de Laimer
Depuis son arrivée à Munich avant la saison 2023-2024, Laimer s’est imposé comme un véritable pilier tactique, disputant 136 matches officiels et aidant le club à remporter deux titres de Bundesliga, une DFB-Pokal et une Supercoupe de la DFL. Sa capacité exceptionnelle à passer sans difficulté du poste d’arrière droit à celui de milieu défensif central offre à l’entraîneur une assurance de premier ordre à l’approche d’une saison nationale et européenne qui s’annonce éprouvante.
Max Eberl, membre du directoire du Bayern chargé des affaires sportives, a exprimé son enthousiasme au sujet de cet accord. Il a déclaré : « Nous sommes ravis que Konny poursuive son parcours au FC Bayern. Il incarne la fiabilité au plus haut niveau et, grâce à ses qualités techniques et à sa personnalité, il est un élément essentiel de l’équipe. C’est un joueur qui inspire et motive ses coéquipiers, jour après jour. »
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