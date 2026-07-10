Malgré un premier titre en WSL après dix ans d’attente, suivi d’une victoire en FA Cup quelques semaines plus tard, Manchester City a connu des difficultés au poste d’arrière gauche la saison passée. Ouahabi n’a pas réussi à s’imposer durablement comme titulaire et a quitté le club à l’expiration de son contrat le mois dernier pour rejoindre les Chicago Stars en NWSL. Ce départ a contraint Alex Greenwood à être régulièrement replacée sur le flanc gauche, loin de son poste de prédilection en défense centrale. Si la star anglaise s’en est bien sortie à ce poste, elle s’est toutefois fait prendre à plusieurs reprises, soulignant la nécessité de recruter à ce poste cet été.

C’est donc Charles qui arrive pour combler ce vide. Manchester City aurait également été sur les traces de McCabe, The Athletic ayant rapporté un intérêt de la part du club, mais l’icône d’Arsenal a finalement rejoint Chelsea. Les Citizens se sont alors tournés vers une joueuse qui risque d’être pénalisée – en termes de temps de jeu – par ce transfert : Charles.

Bien qu’elle ne soit pas une arrière gauche de formation, la joueuse de 27 ans a été reconvertie à ce poste par l’ancienne entraîneuse de Chelsea, Emma Hayes, une transition qui s’est également traduite au niveau de l’équipe d’Angleterre, où Charles a également été largement utilisée à ce poste par Sarina Wiegman. Elle s’est bien adaptée à ce changement et espère pouvoir le démontrer de manière constante à City, après avoir souvent dû se battre pour cette place avec d’autres joueuses à Chelsea.