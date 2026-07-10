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La star des Lionesses, Niamh Charles, quitte Chelsea pour Manchester City, alors que les nouvelles championnes de la WSL renforcent leur effectif en vue de défendre leur titre et de faire leur retour en Ligue des champions
Officiel : Niamh Charles s'engage avec Manchester City
Les rumeurs concernant le transfert de Charles à Manchester City circulaient depuis plusieurs semaines ; c’est « The Athletic » qui avait été le premier à en faire état fin mai. Le recrutement de Katie McCabe par Chelsea auprès d’Arsenal a rendu ce départ encore plus inévitable, la capitaine de l’équipe d’Irlande venant renforcer le poste d’arrière gauche à Stamford Bridge. Le club mancunien a officialisé l’arrivée de Charles vendredi.
L’internationale anglaise, qui totalise 34 sélections et faisait partie de l’équipe championne d’Europe l’été dernier, avait encore un an de contrat à Chelsea, ce qui a contraint City à s’acquitter d’une indemnité de transfert. Selon The Guardian, le montant s’élèverait à 500 000 £ (670 000 $), une somme jugée raisonnable pour les Blues au vu de la durée restante du contrat et de l’arrivée de McCabe en transfert libre.
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Pourquoi Charles estime que son transfert à Manchester City est « le choix idéal »
Présentée officiellement comme nouvelle joueuse de Manchester City, Charles, qui arborera le maillot floqué du numéro 21, a affirmé : « Je suis vraiment heureuse d'être ici et j'ai hâte de commencer. J’ai suivi le club de l’extérieur et j’ai bien sûr affronté City ces dernières années ; ils ont connu un immense succès cette année. Je pense que ce qu’ils sont en train de construire en tant qu’équipe, avec les joueuses et le staff, c’est quelque chose dont je voulais faire partie. Cela me correspond parfaitement : la culture que nous développons et le style de jeu. Je pense simplement que c’est le choix idéal et j’espère que nous passerons de bons moments ensemble. »
Therese Sjogran, directrice sportive de City, a ajouté : « L’arrivée d’une joueuse du calibre et de l’expérience de Niamh, après le succès de la saison dernière, constitue un atout considérable pour notre effectif. Nous sommes toutes impatientes de découvrir ce qu’elle apportera à l’équipe lors de la saison à venir. Malgré tout ce qu’elle a déjà accompli, nous sommes convaincues que ses meilleures années sont encore à venir. Son envie de progresser chaque jour et de pousser ses coéquipières à faire de même est précieuse ; le fait qu’elle souhaite passer les trois prochaines années à City témoigne de la ambition collective que nous portons. »
L’arrivée de Charles résout le problème du poste d’arrière gauche à Manchester City.
Malgré un premier titre en WSL après dix ans d’attente, suivi d’une victoire en FA Cup quelques semaines plus tard, Manchester City a connu des difficultés au poste d’arrière gauche la saison passée. Ouahabi n’a pas réussi à s’imposer durablement comme titulaire et a quitté le club à l’expiration de son contrat le mois dernier pour rejoindre les Chicago Stars en NWSL. Ce départ a contraint Alex Greenwood à être régulièrement replacée sur le flanc gauche, loin de son poste de prédilection en défense centrale. Si la star anglaise s’en est bien sortie à ce poste, elle s’est toutefois fait prendre à plusieurs reprises, soulignant la nécessité de recruter à ce poste cet été.
C’est donc Charles qui arrive pour combler ce vide. Manchester City aurait également été sur les traces de McCabe, The Athletic ayant rapporté un intérêt de la part du club, mais l’icône d’Arsenal a finalement rejoint Chelsea. Les Citizens se sont alors tournés vers une joueuse qui risque d’être pénalisée – en termes de temps de jeu – par ce transfert : Charles.
Bien qu’elle ne soit pas une arrière gauche de formation, la joueuse de 27 ans a été reconvertie à ce poste par l’ancienne entraîneuse de Chelsea, Emma Hayes, une transition qui s’est également traduite au niveau de l’équipe d’Angleterre, où Charles a également été largement utilisée à ce poste par Sarina Wiegman. Elle s’est bien adaptée à ce changement et espère pouvoir le démontrer de manière constante à City, après avoir souvent dû se battre pour cette place avec d’autres joueuses à Chelsea.
- Getty Images
Des départs ou plutôt des arrivées en perspective pour Manchester City ?
Charles est la deuxième recrue estivale de City, après l'arrivée de Mead en provenance d'Arsenal le mois dernier. La principale réussite du club a toutefois été de prolonger le contrat de son attaquante vedette, Khadija Shaw, malgré l'intérêt de Chelsea.
Les dirigeants, satisfaits du doublé championnat-coupe, ne prévoyaient pas de nombreux renforts, mais l’effectif devra être étoffé en vue du retour en Ligue des champions et de possibles départs. L’internationale brésilienne Kerolin pourrait rejoindre Barcelone et la gardienne Khiara Keating, qui a refusé une prolongation, ne dispose plus que d’un an de contrat.
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