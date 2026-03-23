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La star des Lionesses, Leah Williamson, ne pourra pas disputer le match aller du quart de finale de la Ligue des champions qui opposera Arsenal à son rival londonien Chelsea, en raison d'une blessure
C'est officiel : Williamson forfait pour le match contre Chelsea
Après avoir manqué la victoire 5-0 de samedi contre West Ham, Williamson était absente de la séance d'entraînement d'Arsenal lundi matin, ce qui a immédiatement suscité l'inquiétude des supporters quant à sa capacité à disputer le match crucial de mardi. Quelques heures plus tard, ces craintes ont été confirmées par la sélectionneuse des Gunners, Renee Slegers, lors de sa conférence de presse d'avant-match. « Leah Williamson ne sera pas là », a-t-elle déclaré. « Elle progresse bien, mais c'est trop tôt. »
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Tout ce qu'il faut savoir : quand Williamson pourrait faire son retour après sa blessure
C'est bien sûr une mauvaise nouvelle pour Arsenal, non seulement à cause de ce match, mais aussi en raison des rencontres à venir. Les Gunners affronteront samedi leur rival du nord de Londres, Tottenham, avant de se rendre mercredi prochain à Stamford Bridge pour le match retour de ce duel de Ligue des champions. L'équipe de Slegers clôturera ensuite cette série de matchs par un quart de finale de la FA Cup contre Brighton, le 5 avril.
Cependant, c'est aussi potentiellement une mauvaise nouvelle pour l'Angleterre. Dans à peine trois semaines, les Lionesses disputeront un match crucial contre l'Espagne, après avoir été placées dans le même groupe que les championnes du monde pour les qualifications de la Coupe du monde féminine 2027. Seule l'équipe qui terminera en tête du classement obtiendra sa qualification automatique pour le tournoi au Brésil, les trois autres équipes du groupe – complété par l'Islande et l'Ukraine – devant passer par les barrages.
Interrogé sur le retour de Williamson avant cette trêve internationale, Slegers a répondu : « Je l'espère. C'est le plan. Ce n'est pas un gros problème. Nous devrons simplement faire preuve de bon sens et trouver le bon moment, lorsque son corps sera pleinement prêt à la faire rejouer pour nous. »
Williamson fait partie des quatre joueurs clés absents
Williamson ne sera pas non plus la seule absente d'Arsenal mardi. Les Gunners devront également se passer de Steph Catley, Kyra Cooney-Cross et Caitlin Foord, qui faisaient partie de l'équipe australienne battue 1-0 par le Japon samedi lors de la finale de la Coupe d'Asie. Ce match s'est déroulé à domicile, à Sydney, à quelque 16 000 kilomètres de Londres. « Elles ont atterri tôt ce matin », a expliqué Slegers. « Elles restent chez elles aujourd'hui. Elles participeront à une courte séance, avec un peu de travail en salle de sport, demain, mais elles ne seront pas disponibles pour jouer demain. »
Il y a tout de même eu une bonne nouvelle pour les supporters d'Arsenal, puisque Slegers a précisé que l'absence d'Olivia Smith, leur ailière rapide, à l'entraînement de lundi matin n'était pas due à une blessure, mais plutôt à son programme de récupération personnalisé.
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Qui va remplacer Williamson ?
Le match de mardi sera donc un test pour la profondeur de l'effectif d'Arsenal. Les Gunners ont bien tourné ces deux dernières semaines, malgré l'absence de leur trio de internationales australiennes, et ils se sont également imposés ce week-end sans encaisser de but, malgré l'absence de Williamson.
Des stars telles qu'Alessia Russo, qui totalise 21 buts et passes décisives cette saison, et Mariona Caldentey, finaliste du Ballon d'Or l'année dernière, mènent une équipe qui regorge toujours de talent alors qu'Arsenal cherche à défendre son titre en Ligue des champions. L'internationale anglaise Lotte Wubben-Moy et l'Espagnole Laia Codina devraient occuper les postes de défenseuses centrales en l'absence de Williamson. Wubben-Moy a remporté deux titres de championne d'Europe avec l'Angleterre, tandis que Codina faisait partie de l'équipe espagnole qui a battu les Lionesses en finale de la Coupe du monde féminine 2023. Toutes deux possèdent une grande expérience de ces grands rendez-vous.
Les Gunners ont créé la surprise en remportant la Ligue des champions la saison dernière, après avoir battu en finale Barcelone, triple vainqueur de la compétition. Auparavant, elles avaient réussi deux incroyables remontées : d’abord en quarts de finale, en battant le Real Madrid après avoir perdu le match aller 2-0, puis en demi-finales, en écrasant 4-1 à Lyon, huit fois vainqueur de la compétition. Mais Arsenal ne sera certainement plus sous-estimé par personne après cet exploit et croira en ses chances de conserver son titre, compte tenu de ce qu'il a montré la saison dernière, même si des absences comme celle de Williamson rendront le match de demain d'autant plus difficile.