La star des Lionesses, Leah Williamson, ne pourra pas disputer le match aller du quart de finale de la Ligue des champions qui opposera Arsenal à son rival londonien Chelsea, en raison d'une blessure

C'est bien sûr une mauvaise nouvelle pour Arsenal, non seulement à cause de ce match, mais aussi en raison des rencontres à venir. Les Gunners affronteront samedi leur rival du nord de Londres, Tottenham, avant de se rendre mercredi prochain à Stamford Bridge pour le match retour de ce duel de Ligue des champions. L'équipe de Slegers clôturera ensuite cette série de matchs par un quart de finale de la FA Cup contre Brighton, le 5 avril.

Cependant, c'est aussi potentiellement une mauvaise nouvelle pour l'Angleterre. Dans à peine trois semaines, les Lionesses disputeront un match crucial contre l'Espagne, après avoir été placées dans le même groupe que les championnes du monde pour les qualifications de la Coupe du monde féminine 2027. Seule l'équipe qui terminera en tête du classement obtiendra sa qualification automatique pour le tournoi au Brésil, les trois autres équipes du groupe – complété par l'Islande et l'Ukraine – devant passer par les barrages.

Interrogé sur le retour de Williamson avant cette trêve internationale, Slegers a répondu : « Je l'espère. C'est le plan. Ce n'est pas un gros problème. Nous devrons simplement faire preuve de bon sens et trouver le bon moment, lorsque son corps sera pleinement prêt à la faire rejouer pour nous. »