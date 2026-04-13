La star des Lionesses, Lauren James, possède ce « X-factor » dont l’Angleterre a besoin pour battre l’Espagne et prendre l’avantage dans les qualifications pour la Coupe du monde

James n’est entrée en jeu qu’à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde féminine 2023, sans réussir à peser suffisamment pour empêcher l’Angleterre de s’incliner 1-0 face à l’Espagne à Sydney. Lors du précédent face-à-face en Catalogne, en juin 2022, elle était encore en convalescence après une lésion aux ischio-jambiers. Puis, une entorse à la cheville l’avait contrainte à céder sa place au bout de 40 minutes de la finale de l’Euro 2025, remportée aux tirs au but par les Three Lions quelques semaines plus tard.

Une performance de référence toutefois : en février 2022, à Wembley, elle avait été l’une des meilleures sur la pelouse, perforant à plusieurs reprises la défense espagnole et contribuant au clean sheet des Lionesses, victorieuses 1-0.

Son retour dans le groupe, alors que l’Espagne revient à Londres cette semaine, constitue donc un atout précieux pour Sarina Wiegman, d’autant plus que James affiche actuellement un excellent niveau de forme. Capable de changer le cours d’un match à elle seule, elle pourrait bien faire la différence dans la course à la qualification directe pour la Coupe du monde féminine, dont le groupe éliminatoire s’annonce particulièrement disputé.