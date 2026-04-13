Goal.com
En direct
Lauren James England GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

La star des Lionesses, Lauren James, possède ce « X-factor » dont l’Angleterre a besoin pour battre l’Espagne et prendre l’avantage dans les qualifications pour la Coupe du monde

Analysis
Angleterre
L. James
Angleterre vs Spain
World Cup Qualification UEFA
WOMEN'S FOOTBALL
FEATURES

Depuis leur duel en quarts de finale du Championnat d’Europe 2022, l’Angleterre n’a pas affronté d’adversaire plus souvent que l’Espagne ; pourtant, Lauren James n’a été alignée d’entrée, totalement remise, qu’une seule fois lors de ces confrontations. Coïncidence opportune : au vu de la forme éclatante de la star de Chelsea et du rôle clé qu’elle devrait endosser mardi, il s’agissait justement du match disputé l’an dernier à Wembley, stade qui accueillera une nouvelle fois ce face-à-face grandissant.

James n’est entrée en jeu qu’à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde féminine 2023, sans réussir à peser suffisamment pour empêcher l’Angleterre de s’incliner 1-0 face à l’Espagne à Sydney. Lors du précédent face-à-face en Catalogne, en juin 2022, elle était encore en convalescence après une lésion aux ischio-jambiers. Puis, une entorse à la cheville l’avait contrainte à céder sa place au bout de 40 minutes de la finale de l’Euro 2025, remportée aux tirs au but par les Three Lions quelques semaines plus tard.

Une performance de référence toutefois : en février 2022, à Wembley, elle avait été l’une des meilleures sur la pelouse, perforant à plusieurs reprises la défense espagnole et contribuant au clean sheet des Lionesses, victorieuses 1-0.

Son retour dans le groupe, alors que l’Espagne revient à Londres cette semaine, constitue donc un atout précieux pour Sarina Wiegman, d’autant plus que James affiche actuellement un excellent niveau de forme. Capable de changer le cours d’un match à elle seule, elle pourrait bien faire la différence dans la course à la qualification directe pour la Coupe du monde féminine, dont le groupe éliminatoire s’annonce particulièrement disputé.

  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    Manque de profondeur

    L’Angleterre comptera donc sur James pour apporter son éclat mardi, en raison de plusieurs absences. Les Lionesses disposent d’un effectif limité au poste de milieu offensif durant ce stage, les blessures d’Ella Toone et de Grace Clinton ayant contraint Sarina Wiegman à convoquer la jeune Erica Parkinson, 17 ans, afin d’élargir ses options.

    Il est toutefois très improbable que l’adolescente soit titularisée contre l’Espagne, et il serait également surprenant que la sélectionneuse se tourne vers Laura Blindkilde Brown, compte tenu du peu d’opportunités dont la joueuse de 22 ans a bénéficié en équipe nationale malgré ses excellentes performances à Manchester City.

    • Publicité
  • Lauren James Georgia Stanway Jess Park England Women 2026Getty Images

    Le niveau de jeu reste intact.

    En revanche, pour animer le poste de milieu offensif axial, devant Keira Walsh et Georgia Stanway, Wiegman devra trancher entre Jess Park, l’attaquante de Manchester United capable d’évoluer aussi bien dans l’axe qu’sur l’aile, et James.

    Park avait été alignée en numéro 10 contre l’Islande en mars, tandis que James occupait l’aile ; depuis, la première a légèrement fléchi, tandis que la seconde a continué d’appuyer sur l’accélérateur.

    Ce match marquait d’ailleurs la première titularisation de James avec les Three Lions depuis l’Euro, un problème à la cheville survenu durant le tournoi l’ayant tenue éloignée des terrains jusqu’en début de saison. Chelsea a fait preuve de patience, attendant février pour lui offrir deux sorties consécutives de 90 minutes, et cette gestion prudente a été récompensée par d’excellentes performances.

  • Chelsea FC v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    S’épanouir en toute liberté

    Après avoir délivré une passe décisive contre l’Islande le mois dernier lors d’une prestation majeure des Lionesses, James a depuis inscrit trois buts pour Chelsea, dont une réalisation en finale de la Coupe de la Ligue qui a permis d’ battre son ancien club, Manchester United, offrant ainsi aux Blues un trophée malgré une saison globalement décevante.

    Son but contre Arsenal en quart de finale de la Ligue des champions, bien que finalement inutile, figure parmi les plus belles réalisations de la saison et illustre la série de performances récentes remarquables de la joueuse.

    Avec une moyenne de trois passes décisives par match depuis la dernière trêve internationale, elle aborde ce rendez-vous en pleine forme, profitant de la liberté que lui confie la coach des Blues, Sonia Bompastor.

    « Je remercie l’entraîneuse qui me permet de faire cela, mais aussi les joueuses qui me permettent de le faire », a-t-elle déclaré à TNT Sports après la récente victoire en FA Cup contre Tottenham. « Sans elles, je ne pourrais pas me déplacer librement, car elles comblent les espaces que je laisse. Cela m’aide, car cela me permet de me placer dans des positions où je peux influencer le jeu. »

  • Lauren James Sarina Wiegman England Women 2025Getty Images

    Une approche différente

    James disposera sans doute d’une liberté d’action plus limitée lors de la rencontre Angleterre-Espagne. Les Lionesses devront faire preuve d’un discipline de fer, car elles auront moins la possession du ballon que leurs adversaires, malgré l’avantage de jouer à domicile.

    Ce scénario avait déjà prévalu lors du dernier face-à-face à Wembley, où les Anglaises avaient défendu avec rigueur et exploité au mieux leurs occasions pour l’emporter 1-0, avec un xG de 1,69 contre 1,93 pour les Espagnoles.

    James avait alors joué un rôle clé sur tout le terrain : elle avait tenté quatre tirs cadrés et réalisé un travail défensif solide, gagnant quatre duels au sol.

    « Le plus grand progrès qu’elle a fait, c’est son travail défensif, elle s’en sort très bien », a souligné Wiegman après la rencontre. « C’est une énorme amélioration, vraiment énorme. Je suis fière qu’elle y parvienne. »

  • Ona Batlle Lauren James Laia Aleixandri Spain England Women 2025Getty Images

    Un sacré défi

    Wiegman veillera toutefois à ce que James dispose de l’espace nécessaire pour se montrer à nouveau dangereuse, car l’Angleterre pourrait avoir besoin d’un coup de génie pour percer la défense espagnole.

    La Roja n’a concédé que quatre buts durant son parcours vers la finale de l’Euro 2025, gardant ses cages inviolées tant en quart de finale contre la Suisse qu’en demi-finale face à l’Allemagne. Elle a ensuite réalisé un sans-faute lors de la phase finale de la Ligue des Nations, battant la Suède 4-0 sur l’ensemble des deux matchs et l’Allemagne 3-0 sur les deux rencontres.

    Le retour de la défenseuse centrale de classe mondiale du FC Barcelone, Mapi León, absente depuis sa participation à la protestation des joueuses après l’Euro 2022, a été déterminant et a encore élevé le niveau d’une arrière-garde déjà impressionnante.

  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Il faut un élan offensif

    L'Angleterre doit également résoudre certains problèmes défensifs.

    Lors de la dernière visite de l’Espagne à Wembley, Wiegman avait pu aligner une défense au complet, composée de Lucy Bronze, Leah Williamson, Millie Bright et Niamh Charles, toutes en pleine forme.

    Un peu plus d’un an plus tard, Bright a pris sa retraite, la participation de Williamson mardi est incertaine et Charles vient tout juste de retrouver la forme, tandis que le poste d’arrière gauche reste préoccupant. Les Lionesses devront sans doute marquer plusieurs buts pour l’emporter.

    Heureusement, l’attaque fournit de solides raisons d’espérer.

    Lauren Hemp brille avec Manchester City, futur champion de la Super League féminine, Alessia Russo se montre intenable devant le but avec l’Angleterre et Arsenal, tandis que James évolue avec une confiance et un rythme capables de défier n’importe quelle défense, y compris celle de l’Espagne, championne du monde.

World Cup Qualification UEFA
Angleterre crest
Angleterre
ENG
Spain crest
Spain
ESP