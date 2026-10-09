Au lieu de s’attarder sur la frustration liée à ses limitations physiques, Simons a été admis au prestigieux programme Crossover into Business de Harvard. Ce cursus spécifique est conçu pour aider les sportifs professionnels d’élite à naviguer dans le monde complexe du commerce et du leadership d’entreprise. Il associe les participants à des étudiants du MBA de Harvard qui agissent comme mentors, guidant les athlètes à travers diverses études de cas en entreprise et stratégies de management. Cette décision montre la volonté de Simons d’être prêt pour la vie après le coup de sifflet final, même à ce stade précoce de sa carrière.

Simons a utilisé LinkedIn pour partager son enthousiasme à propos de ce nouveau chapitre, en précisant clairement que sa soif de connaissance est un élément central de sa personnalité. « Je retourne à l’école. Pendant ma convalescence, j’ai essayé d’utiliser mon temps de la meilleure manière possible. Le football reste ma priorité, mais je veux aussi continuer à apprendre et à progresser loin des terrains. Je me suis toujours intéressé à autre chose qu’au football. Je veux mieux comprendre l’aspect commercial du jeu, apprendre auprès de personnes issues de différents secteurs et continuer à me développer en tant que personne », a écrit le milieu de terrain, comme l’a rapporté BBC Sport.