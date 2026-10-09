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La star de Tottenham Xavi Simons refuse de se laisser abattre par sa dévastatrice blessure aux ligaments croisés antérieurs alors que le meneur de jeu des Pays-Bas s’inscrit à Harvard
Le défi de l’Ivy League pour la star de Tottenham Hotspur
Simons troque le Tottenham Hotspur Stadium pour les prestigieuses salles de classe de Harvard. Le milieu offensif néerlandais, absent depuis avril après avoir subi une rupture dévastatrice du ligament croisé antérieur, profite de sa période de récupération pour élargir ses horizons loin des terrains. Cette blessure a porté un coup énorme à sa carrière, puisqu’elle a non seulement mis fin prématurément à sa saison nationale, mais l’a aussi cruellement contraint à manquer la Coupe du monde avec les Pays-Bas.
Le milieu de terrain a récemment passé du temps aux États-Unis pour accélérer sa rééducation physique, en profitant de l’occasion pour visiter le campus de Harvard à Boston. S’il reste pleinement engagé dans ses obligations à Tottenham, cette démarche universitaire représente une étape importante dans son développement personnel.
- AFP
L’accent mis sur l’amélioration de soi
Au lieu de s’attarder sur la frustration liée à ses limitations physiques, Simons a été admis au prestigieux programme Crossover into Business de Harvard. Ce cursus spécifique est conçu pour aider les sportifs professionnels d’élite à naviguer dans le monde complexe du commerce et du leadership d’entreprise. Il associe les participants à des étudiants du MBA de Harvard qui agissent comme mentors, guidant les athlètes à travers diverses études de cas en entreprise et stratégies de management. Cette décision montre la volonté de Simons d’être prêt pour la vie après le coup de sifflet final, même à ce stade précoce de sa carrière.
Simons a utilisé LinkedIn pour partager son enthousiasme à propos de ce nouveau chapitre, en précisant clairement que sa soif de connaissance est un élément central de sa personnalité. « Je retourne à l’école. Pendant ma convalescence, j’ai essayé d’utiliser mon temps de la meilleure manière possible. Le football reste ma priorité, mais je veux aussi continuer à apprendre et à progresser loin des terrains. Je me suis toujours intéressé à autre chose qu’au football. Je veux mieux comprendre l’aspect commercial du jeu, apprendre auprès de personnes issues de différents secteurs et continuer à me développer en tant que personne », a écrit le milieu de terrain, comme l’a rapporté BBC Sport.
En privilégiant un retour à l’action
Malgré ses nouveaux engagements universitaires, Simons s’est empressé de rassurer les supporters de Tottenham en affirmant que son objectif principal restait un retour au football professionnel. Le meneur de jeu était en grande forme avant sa blessure, inscrivant cinq buts pour Tottenham la saison dernière et s’imposant comme un élément essentiel de son secteur offensif. Il travaille sans relâche avec le staff médical du club pour s’assurer que son genou soit assez solide pour supporter les exigences de la Premier League lorsqu’il fera finalement son retour.
« Revenir sur le terrain reste ma priorité numéro un. En même temps, je veux profiter de cette période pour continuer à apprendre et investir en moi au-delà du football. J’ai hâte de commencer », a ajouté Simons.
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Sur les traces des plus grands
Simons est loin d’être la première icône du sport à suivre une formation dans cette institution mondialement connue. Le programme Crossover into Business a déjà accueilli des stars venues de tout le monde du sport, notamment des représentants de la NBA et de la NFL. La double championne en Grand Chelem Victoria Azarenka figure parmi les anciens élèves notables, tandis qu’Eduardo Camavinga du Real Madrid a récemment achevé un cursus similaire dans le domaine du divertissement et des médias. Même des figures légendaires comme Sir Alex Ferguson ont eu des liens avec Harvard, l’ancien entraîneur de Manchester United y ayant auparavant occupé un rôle d’enseignant.
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