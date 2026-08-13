La star de Tottenham Xavi Simons accueille son homonyme Xavi Hernandez comme nouveau sélectionneur des Pays-Bas

Simons, qui a manqué la Coupe du monde 2026 avec les Pays-Bas après avoir subi une grave rupture du ligament croisé antérieur au genou droit, a officiellement souhaité la bienvenue à Xavi après la décision de la KNVB de confier les rênes à l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Durant ses années de formation à l'académie du Barça, Simons était souvent comparé à son homonyme en raison de sa qualité technique et de sa vision du jeu.

Sur ses réseaux sociaux, Simons a partagé une photo nostalgique de son enfance à La Masia, où il se tient aux côtés de l'homme qui allait finalement devenir son sélectionneur au niveau international. Le message était simple mais profond, Simons déclarant : « Le nom qui a inspiré mon nom. Bienvenue en Hollande, mister Xavi Hernández ! »