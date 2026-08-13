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La star de Tottenham Xavi Simons accueille son homonyme Xavi Hernandez comme nouveau sélectionneur des Pays-Bas
Un nom construit sur l’héritage blaugrana
Simons, qui a manqué la Coupe du monde 2026 avec les Pays-Bas après avoir subi une grave rupture du ligament croisé antérieur au genou droit, a officiellement souhaité la bienvenue à Xavi après la décision de la KNVB de confier les rênes à l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Durant ses années de formation à l'académie du Barça, Simons était souvent comparé à son homonyme en raison de sa qualité technique et de sa vision du jeu.
Sur ses réseaux sociaux, Simons a partagé une photo nostalgique de son enfance à La Masia, où il se tient aux côtés de l'homme qui allait finalement devenir son sélectionneur au niveau international. Le message était simple mais profond, Simons déclarant : « Le nom qui a inspiré mon nom. Bienvenue en Hollande, mister Xavi Hernández ! »
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L’histoire derrière le prénom Xavi
Les origines de la façon dont le jeune Néerlandais en est venu à porter le même nom qu’une icône espagnole suscitent depuis longtemps l’intérêt des fans. Sa mère avait auparavant révélé que ce choix de prénom était le résultat direct du fait d’avoir vu le légendaire milieu de terrain orchestrer le jeu des géants catalans. Après la naissance de leur fils, ses parents hésitaient encore entre plusieurs prénoms jusqu’à ce qu’ils regardent un match de Barcelone au cours duquel Xavi avait dominé. La décision a été prise instantanément, scellant un lien à vie avec la philosophie du Barça que les deux hommes partagent. Pour Simons, le fait d’avoir son homonyme à la tête de l’équipe constitue une source de motivation supplémentaire alors qu’il continue de s’affirmer comme une pierre angulaire de la sélection nationale.
Maintenir la continuité nationale sur le banc
Si l’arrivée du Catalan de 46 ans marque un changement de cap important, la KNVB a veillé à ce que le nouveau régime reste ancré dans une expertise locale. Selon plusieurs informations, Ruud van Nistelrooy devrait être conservé au sein du staff des Pays-Bas. L’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid a prouvé sa valeur pendant la Coupe du monde 2026 et offrira un lien essentiel entre l’ère précédente sous Ronald Koeman et la nouvelle approche tactique de Xavi.
En plus de Van Nistelrooy, l’encadrement conservera davantage de stabilité avec le maintien de l’entraîneur des gardiens Patrick Lodewijks. En gardant ces figures clés en place, la fédération néerlandaise espère associer la mise en œuvre par Xavi de la philosophie du « football total » à la structure existante de la sélection nationale.
- AFP
Se préparer pour des débuts en Ligue des nations
En tant que premier entraîneur étranger à diriger les Pays-Bas depuis Ernst Happel à la fin des années 1970, la pression sera immédiate. Le contrat longue durée du technicien espagnol témoigne d’un engagement en faveur d’une refonte totale de l’identité de l’équipe, avec pour objectif de retrouver le style proactif et fondé sur la possession qui a défini les âges d’or du football néerlandais. Le premier grand test de cette nouvelle équipe des Pays-Bas aura lieu en Ligue des nations de l’UEFA, où elle doit affronter l’Allemagne à la Johan Cruyff Arena en septembre. Après la rencontre face à l’Allemagne, les Pays-Bas affronteront la Serbie et la Grèce dans leur groupe, offrant au nouvel entraîneur une plateforme pour peaufiner son système avant le début des qualifications pour le Championnat d’Europe.
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