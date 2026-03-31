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La star de Tottenham s'accorde sur les conditions de son départ en vue de quitter cet été les Spurs, menacés de relégation
Vicario a trouvé un accord pour quitter le nord de Londres
Selon Sport Witness, Vicario aurait trouvé un accord pour faciliter son départ de Tottenham lors du prochain mercato estival.
Le gardien, qui a rejoint les Spurs en provenance d'Empoli en 2023, s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs de la Premier League, mais les récentes difficultés du club semblent avoir accéléré son désir de prendre un nouveau départ.
Les détails de l'accord suggèrent que le joueur de 27 ans recherche un projet offrant plus de stabilité et la perspective régulière de disputer la Ligue des champions. Alors que la direction de Tottenham souhaiterait idéalement conserver son numéro un, la réalité de son classement actuel en championnat et des problèmes internes l'ont contrainte à laisser le joueur explorer d'autres options.
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Les difficultés sur le terrain alimentent les rumeurs de départ
Ces informations surviennent alors que les Spurs traversent une période difficile, se retrouvant à une place étonnamment basse au classement de la Premier League. Face à la menace d’une véritable lutte pour le maintien, ou tout au moins d’une fin de saison dans la deuxième moitié du classement, des figures clés du vestiaire ont commencé à envisager leur avenir à long terme loin du Tottenham Hotspur Stadium.
Vicario a souvent été celui qui a permis de maintenir des scores honorables cette saison, réalisant une série d'arrêts spectaculaires alors même que la défense devant lui s'effondrait. Ses performances individuelles n'ont pas échappé à l'élite européenne, rendant un départ cet été presque inévitable si le club ne parvient pas à répondre à ses ambitions en matière de trophées et de compétitions européennes.
Les clubs de Serie A envisagent le retour de Vicario
À l'approche du mercato estival, plusieurs clubs de premier plan de la Serie A, et peut-être même de la Bundesliga, suivraient de près la situation de Vicario.
Un retour en Italie a souvent été évoqué, les grands clubs étant à la recherche d'un gardien de but fiable et moderne pour mener leurs campagnes nationales et européennes l'année prochaine. Son statut de jeune espoir des Azzurri ne fait qu'accroître sa valeur marchande et son attrait.
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Les Spurs cherchent à tirer le meilleur parti du montant du transfert
Pour Tottenham, l'objectif est désormais d'obtenir le meilleur montant possible lors du transfert afin de réinvestir dans l'effectif. Malgré la déception liée au départ d'un joueur aussi talentueux, cet accord permet aux deux parties d'aller de l'avant sans que cette saga ne s'éternise jusqu'à la pré-saison. Les supporters attendent désormais de la direction qu'elle leur donne l'assurance qu'un plan de reconstruction est en place après une saison à oublier.