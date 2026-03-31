La star de Tottenham s'accorde sur les conditions de son départ en vue de quitter cet été les Spurs, menacés de relégation

Selon Sport Witness, Vicario aurait trouvé un accord pour faciliter son départ de Tottenham lors du prochain mercato estival.

Le gardien, qui a rejoint les Spurs en provenance d'Empoli en 2023, s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs de la Premier League, mais les récentes difficultés du club semblent avoir accéléré son désir de prendre un nouveau départ.

Les détails de l'accord suggèrent que le joueur de 27 ans recherche un projet offrant plus de stabilité et la perspective régulière de disputer la Ligue des champions. Alors que la direction de Tottenham souhaiterait idéalement conserver son numéro un, la réalité de son classement actuel en championnat et des problèmes internes l'ont contrainte à laisser le joueur explorer d'autres options.



