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La star de Tottenham Mathys Tel entre dans l'histoire en égalant un record avec la France, tandis que Roberto De Zerbi fait face à une crise des blessures
Tel égale le record de buts de l'équipe de France Espoirs
Tel a réalisé une fenêtre internationale exceptionnelle avec l'équipe de France Espoirs, inscrivant un triplé lors de la démonstration 7-1 infligée à la Suisse à Orléans mardi soir. Ses derniers exploits signifient que l'attaquant a désormais égalé le record absolu d'Odsonne Edouard avec 17 buts pour les Bleuets.
La France avait déjà assuré sa place pour le Championnat d'Europe Espoirs 2027, mais elle a conclu sa campagne de qualification avec style en restant invaincue et en signant huit victoires. La forme sensationnelle de Tel pendant cette trêve, au cours de laquelle il a également trouvé le chemin des filets lors de deux autres matches, pourrait bientôt attirer l'attention du sélectionneur de l'équipe A, Zinedine Zidane, avant les rencontres de Ligue des nations de novembre.
Le joueur de 21 ans va maintenant tenter de transposer son élan international en Premier League. Tel n'a pas encore ouvert son compteur avec Tottenham cette saison, alors que son équipe languit actuellement en bas du classement.
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« C’était dans un coin de ma tête »
S'exprimant auprès de L'Equipe, Tel a admis qu'il pensait depuis un certain temps déjà à égaler le cap d'Edouard. La star de Tottenham a révélé que la pression familiale avait joué un rôle léger dans sa quête de ce record.
« Mon frère me tannait à ce sujet [le record de buts] depuis des mois », a expliqué Tel aux journalistes. « Au final, c'était dans un coin de ma tête. »
L'attaquant a également souligné que le fait de jouer sans la pression de la qualification lui avait permis d'évoluer librement contre les Suisses. « Avec la qualification [acquise], il y avait une autre forme de motivation qui m'a permis de donner le meilleur de moi-même, donc maintenant je suis très heureux », a-t-il ajouté.
Les problèmes défensifs s’accumulent pour De Zerbi
Si la forme de Tel offre une note positive, l'entraîneur de Tottenham, De Zerbi, doit composer avec une liste de blessés qui s'allonge après un début de saison catastrophique. Les Spurs occupent la dernière place du classement après une défaite 3-2 à domicile contre Aston Villa, leur troisième revers lors de leurs cinq premiers matches de championnat.
De Zerbi affichait un air détendu mardi, retrouvant son ancien joueur et actuel entraîneur de l'équipe première Gus Poyet dans une vidéo du club, mais le technicien italien doit gérer d'importants soucis défensifs. Le latéral droit Pedro Porro a quitté le rassemblement de l'Espagne en raison d'un problème aux ischio-jambiers avant la trêve internationale prolongée de trois semaines.
Par ailleurs, Jan Paul van Hecke a été renvoyé prématurément du rassemblement des Pays-Bas en raison d'un problème au pied. Son compatriote, le capitaine des Spurs Micky van de Ven, a lui aussi subi une légère blessure à la main après avoir été piétiné lors d'une victoire contre la Serbie. Cependant, le sélectionneur des Pays-Bas Xavi a minimisé la gravité de l'incident en déclarant : « Il va bien. Il s'est senti étourdi parce qu'il souffrait au doigt. Ce n'est pas une blessure grave. »
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Un déplacement intimidant à Old Trafford attend l’équipe.
Tottenham retrouve le championnat avec un déplacement à très gros enjeu sur la pelouse de Manchester United samedi. De Zerbi a désespérément besoin d’un résultat positif pour relancer la campagne misérable des Spurs, mais les absences en défense pourraient lui compliquer la tâche à Old Trafford.
Si Van Hecke et Porro restent indisponibles, l’entraîneur de Tottenham sera contraint de remanier sa défense face à la dangereuse ligne offensive de United. Dans le même temps, il espérera que Tel trouve enfin le chemin des filets sous le maillot de Tottenham et reproduise sa forme prolifique en sélection.
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