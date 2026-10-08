La star de Tottenham Mathys Tel entre dans l'histoire en égalant un record avec la France, tandis que Roberto De Zerbi fait face à une crise des blessures

Tel a réalisé une fenêtre internationale exceptionnelle avec l'équipe de France Espoirs, inscrivant un triplé lors de la démonstration 7-1 infligée à la Suisse à Orléans mardi soir. Ses derniers exploits signifient que l'attaquant a désormais égalé le record absolu d'Odsonne Edouard avec 17 buts pour les Bleuets.

La France avait déjà assuré sa place pour le Championnat d'Europe Espoirs 2027, mais elle a conclu sa campagne de qualification avec style en restant invaincue et en signant huit victoires. La forme sensationnelle de Tel pendant cette trêve, au cours de laquelle il a également trouvé le chemin des filets lors de deux autres matches, pourrait bientôt attirer l'attention du sélectionneur de l'équipe A, Zinedine Zidane, avant les rencontres de Ligue des nations de novembre.

Le joueur de 21 ans va maintenant tenter de transposer son élan international en Premier League. Tel n'a pas encore ouvert son compteur avec Tottenham cette saison, alors que son équipe languit actuellement en bas du classement.



