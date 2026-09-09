Kulusevski est sur le point de faire son retour tant attendu à la compétition après une absence de 16 mois en raison d'une grave blessure. Le joueur de 26 ans n'a plus disputé le moindre match officiel depuis mai 2025 en raison d'un grave problème au genou. L'international suédois a manqué l'intégralité de la dernière saison de Tottenham en raison de rechutes à répétition.

Il a subi une première opération à la fin de la saison 2024-2025 pour un problème à la rotule droite, en pensant n'être éloigné des terrains que pendant quelques mois. Cependant, sa convalescence a stagné, entraînant une deuxième opération en mars. Cette longue absence a rendu les supporters de Tottenham de plus en plus anxieux et a finalement forcé l'ailier à manquer la Coupe du monde estivale.