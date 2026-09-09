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La star de Tottenham Dejan Kulusevski sur le point de faire un retour sensationnel après 477 jours d’absence, les matches de son retour dévoilés
Kulusevski proche de la fin du cauchemar de sa blessure
Kulusevski est sur le point de faire son retour tant attendu à la compétition après une absence de 16 mois en raison d'une grave blessure. Le joueur de 26 ans n'a plus disputé le moindre match officiel depuis mai 2025 en raison d'un grave problème au genou. L'international suédois a manqué l'intégralité de la dernière saison de Tottenham en raison de rechutes à répétition.
Il a subi une première opération à la fin de la saison 2024-2025 pour un problème à la rotule droite, en pensant n'être éloigné des terrains que pendant quelques mois. Cependant, sa convalescence a stagné, entraînant une deuxième opération en mars. Cette longue absence a rendu les supporters de Tottenham de plus en plus anxieux et a finalement forcé l'ailier à manquer la Coupe du monde estivale.
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Potter révèle son espoir d’un retour en Suède
L’attaquant a enfin repris l’entraînement avec le groupe professionnel de Tottenham au début du mois de septembre. S’il n’est pas encore en mesure d’intégrer les groupes de match de Roberto De Zerbi, le sélectionneur de la Suède Potter reste très optimiste quant à ses progrès.
Potter veut rapidement trouver un accord avec le service médical de Tottenham afin d’inclure Kulusevski lors de la prochaine trêve internationale. Le sélectionneur tient absolument à réintégrer l’attaquant dans le giron de la sélection.
« Il est tout proche. Je suis vraiment impressionné par lui, par la manière dont il a géré sa blessure », a déclaré Potter à SVT. « Bien sûr, nous devons être prudents avec lui. J’espère qu’il viendra avec nous, mais nous devons d’abord parler à Dejan et à Tottenham. »
Une présence de classe mondiale pour la sélection nationale
Le retour de Kulusevski sur les terrains constituerait un énorme coup de boost pour une sélection suédoise qui se prépare à une fenêtre internationale inhabituellement longue. Potter considère l’attaquant de Tottenham comme une composante irremplaçable de son dispositif tactique.
Soulignant son immense valeur, Potter a ajouté : « L’importance de faire venir Dejan Kulusevski en sélection nationale ne peut être assez soulignée. Il est incroyablement important pour l’équipe. Nous l’aimons, pour son caractère et ses qualités. C’est un joueur de classe mondiale et sa présence nous aide énormément. »
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Les matches de la Ligue des nations attendent l’attaquant de retour
La Suède disputera quatre matches de Ligue des nations pendant une longue trêve internationale qui s’étendra du 21 septembre au 6 octobre. Elle lancera sa campagne à domicile contre la Roumanie avant de recevoir la Pologne trois jours plus tard. Des déplacements délicats en Bosnie-Herzégovine puis en Roumanie suivront ensuite pour conclure cette fenêtre. Potter espère que Kulusevski sera suffisamment en forme pour pouvoir jouer un rôle, même limité, lors de ces quatre rencontres cruciales.
De retour dans le nord de Londres, De Zerbi suivra la situation de près. Tottenham cherchera à réintégrer avec précaution le joueur de 26 ans dans ses plans sur la scène nationale une fois qu’il aura prouvé sa condition physique.
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