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La star de Stuttgart avoue qu'il serait « ravi de revenir au Real Madrid », le grand club espagnol disposant d'une option de rachat à un prix avantageux
Un ancien élève de Castilla brille en Allemagne
Depuis qu'il a quitté la capitale espagnole pour la modique somme de 3 millions d'euros à l'été 2025, Andrés s'est imposé comme un pilier du milieu de terrain de Stuttgart. À 20 ans, il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en 19 apparitions en Bundesliga, dont 10 en tant que titulaire, lors d’une impressionnante première saison en Allemagne. Sa rapide adaptation au football de haut niveau a ravivé l’intérêt de Madrid, qui envisagerait d’activer une clause de rachat avantageuse pour renforcer ses options au milieu de terrain.
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Andrés réagit aux rumeurs concernant le Bernabéu
Lors d’une récente interview, l’Espagnol a exprimé son attachement à son ancien club tout en restant concentré sur ses responsabilités actuelles à la MHP Arena. Malgré les rumeurs persistantes concernant un retour dans son pays natal, Andrés a insisté sur le fait qu’il confiait actuellement toutes les décisions relatives à sa carrière à ses agents afin d’éviter toute distraction.
S'adressant à The Athletic, il a évoqué la possibilité d'un retour au Bernabéu : « C'est au club de décider. Je serais ravi de revenir à Madrid, mais ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe pour l'instant. Je suis très heureux à Stuttgart. J'ai dit à mon agent que je ne voulais rien savoir à ce sujet. Le moment venu, nous discuterons et verrons quelles options s'offrent à nous. »
Clauses de négociation et éloges des coéquipiers
Madrid a judicieusement inséré une clause de rachat dans le contrat d'Andrés, ce qui lui permettra de s'assurer ses services pour seulement 13 millions d'euros cet été ou 16 millions d'euros en 2027. Le milieu de terrain a également saisi l'occasion pour rendre hommage à son coéquipier Angelo Stiller, dont le nom a lui aussi été associé au grand club espagnol.
À propos des plaisanteries dans les vestiaires concernant leur avenir respectif, Andres a déclaré : « Tout le monde connaît Madrid, mais on a échangé quelques blagues entre nous : “Tu pars là-bas ? Je viens et tu pars ?” Mais c’est tout. C’est notre meilleur joueur, il est spectaculaire. Si vous regardez un match de Stuttgart, vous verrez que c’est lui qui mène la danse. C’est un joueur de très haut niveau qui pourrait jouer dans n’importe quelle équipe – Madrid, espérons-le, ou là où il le souhaite. »
- AFP
Décisions stratégiques pour les Blancos
Madrid semble prêt à investir massivement dans son milieu de terrain cet été, avec des cibles de premier plan telles que Vitinha, Rodri et Adam Wharton figurant sur une liste restreinte riche en talents. Si Andrés reste une alternative locale et économique, il est actuellement lié à un contrat à long terme avec Stuttgart jusqu'en juin 2030. Les Blancos doivent désormais décider s'ils activent leur clause de rachat avantageuse ou s'ils laissent la cote du jeune joueur continuer à grimper, alors que Manchester United aurait manifesté son intérêt.