Lors d’une récente interview, l’Espagnol a exprimé son attachement à son ancien club tout en restant concentré sur ses responsabilités actuelles à la MHP Arena. Malgré les rumeurs persistantes concernant un retour dans son pays natal, Andrés a insisté sur le fait qu’il confiait actuellement toutes les décisions relatives à sa carrière à ses agents afin d’éviter toute distraction.

S'adressant à The Athletic, il a évoqué la possibilité d'un retour au Bernabéu : « C'est au club de décider. Je serais ravi de revenir à Madrid, mais ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe pour l'instant. Je suis très heureux à Stuttgart. J'ai dit à mon agent que je ne voulais rien savoir à ce sujet. Le moment venu, nous discuterons et verrons quelles options s'offrent à nous. »