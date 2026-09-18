Le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, s’est exprimé sur la trajectoire différente choisie par l’attaquant de l’Eintracht Francfort, Younes Ebnoutalib, qui a décidé d’accepter une invitation de Klopp et de l’Allemagne après avoir été supervisé par les Lions de l’Atlas depuis la saison dernière.

En expliquant ses discussions avec l’avant-centre, le coach a déclaré : « J’ai parlé avec Younes et je l’ai encouragé à considérer le projet de l’équipe nationale marocaine, mais je ne lui ai rien promis. La décision finale relevait de son choix personnel. »

Soulignant la philosophie de la fédération concernant le recrutement de la diaspora, il a ajouté : « L’équipe nationale marocaine n’a pas besoin de convaincre les joueurs de quelque manière que ce soit ; un joueur doit être lui-même convaincu par le projet. »

Respectant la décision du joueur de 23 ans, il a conclu : « Younes a choisi la voie qu’il considérait comme la meilleure pour lui, et nous allons continuer à travailler. »