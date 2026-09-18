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imago-sport-1083020654.jpgDeFodi Images
Adhe Makayasa
Traduit par

La star de Schalke, Soufiane El-Faouzi, dit non à Jurgen Klopp et à l'Allemagne pour engager son avenir international avec le Maroc

S. El-Faouzi
J. Klopp
Schalke 04
Bundesliga
Allemagne
UEFA Nations League A
Maroc
Africa Cup of Nations Qualification

Le milieu de terrain de Schalke, Soufiane El-Faouzi, a mis fin aux spéculations concernant son allégeance internationale après avoir été sélectionné dans la dernière liste compétitive du Maroc. Le joueur de 24 ans était fortement pressenti pour une convocation surprise dans la nouvelle équipe d’Allemagne version Jurgen Klopp, mais il a choisi d’engager son avenir à long terme avec le Maroc avant les prochains matches de qualification.

  • Le talent de Siegen choisit le Maroc

    Le milieu de terrain de Schalke, né à Siegen, a été officiellement retenu dans le groupe de 29 joueurs du Maroc pour la prochaine fenêtre internationale, malgré sa double nationalité allemande. Selon Bulinews, le joueur de 24 ans avait été identifié comme une possible inclusion surprise dans la première liste de l'Allemagne de Klopp. Comme sa précédente apparition lors d'une victoire 5-0 contre le Burundi en mai n'était qu'un match amical international, la porte pour représenter son pays de naissance restait grande ouverte.


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  • FC Augsburg v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Les sélections en match officiel scellent l’allégeance

    Cette convocation en match officiel met effectivement fin à la tentative de l'Allemagne de s'attacher les services d'un joueur qui s'est imposé comme un élément clé de Schalke depuis son arrivée à l'été 2025. Le staff de Klopp suivait apparemment sa progression avec un réel intérêt afin de renforcer ses options au milieu de terrain. Obtenir une sélection en match officiel lors des prochains éliminatoires déclenchera officiellement le verrou d'éligibilité de la FIFA, liant définitivement son avenir international au Maroc.

  • Ouahbi évoque les décisions des binationaux

    Le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, s’est exprimé sur la trajectoire différente choisie par l’attaquant de l’Eintracht Francfort, Younes Ebnoutalib, qui a décidé d’accepter une invitation de Klopp et de l’Allemagne après avoir été supervisé par les Lions de l’Atlas depuis la saison dernière.

    En expliquant ses discussions avec l’avant-centre, le coach a déclaré : « J’ai parlé avec Younes et je l’ai encouragé à considérer le projet de l’équipe nationale marocaine, mais je ne lui ai rien promis. La décision finale relevait de son choix personnel. »

    Soulignant la philosophie de la fédération concernant le recrutement de la diaspora, il a ajouté : « L’équipe nationale marocaine n’a pas besoin de convaincre les joueurs de quelque manière que ce soit ; un joueur doit être lui-même convaincu par le projet. »

    Respectant la décision du joueur de 23 ans, il a conclu : « Younes a choisi la voie qu’il considérait comme la meilleure pour lui, et nous allons continuer à travailler. »

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  • Mohamed OuahbiGetty Images

    Les matchs de qualification exigent de la concentration

    Le Maroc affrontera le Gabon le 25 septembre avant de se déplacer pour défier le Lesotho quatre jours plus tard dans le cadre de sa campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Son programme automnal s'achèvera avec un match amical international contre le Ghana le 4 octobre. Ces deux rencontres compétitives offrent au meneur de jeu de Schalke une occasion idéale de s'installer durablement comme titulaire avant de retrouver son club.